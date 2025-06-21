https://ria.ru/20250621/tikhanovskiy-2024532835.html

Глава литовского МИД заявил, что муж Тихановской находится в Литве

Глава литовского МИД заявил, что муж Тихановской находится в Литве - РИА Новости, 21.06.2025

Глава литовского МИД заявил, что муж Тихановской находится в Литве

Супруг экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергей Тихановский освобожден и находится в Литве, заявил глава литовского МИД Кестутис... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T19:08:00+03:00

2025-06-21T19:08:00+03:00

2025-06-21T19:08:00+03:00

в мире

белоруссия

литва

светлана тихановская

сергей тихановский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575998774_0:93:800:543_1920x0_80_0_0_8cedd3c4d51a9ec125a160c69e58a512.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Супруг экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергей Тихановский освобожден и находится в Литве, заявил глава литовского МИД Кестутис Будрис. Ранее в субботу заместитель спецпосланника президента США Кита Келлога Джон Коул заявил, что Белоруссия освободила 14 заключенных после визита Келлога в Минск. Тихановская утверждала, что ее супруг Сергей вошел в число освобожденных и уже встретился с ней за пределами Белоруссии. "Сегодня 14 политических заключенных, в том числе Сергей Тихановский ... были успешно освобождены. Теперь они в безопасности в Литве", - написал Будрис в соцсети Х.

https://ria.ru/20250122/belorussiya-1995050293.html

белоруссия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, литва, светлана тихановская, сергей тихановский