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Глава литовского МИД заявил, что муж Тихановской находится в Литве - РИА Новости, 21.06.2025
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19:08 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/tikhanovskiy-2024532835.html
Глава литовского МИД заявил, что муж Тихановской находится в Литве
Глава литовского МИД заявил, что муж Тихановской находится в Литве - РИА Новости, 21.06.2025
Глава литовского МИД заявил, что муж Тихановской находится в Литве
Супруг экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергей Тихановский освобожден и находится в Литве, заявил глава литовского МИД Кестутис... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T19:08:00+03:00
2025-06-21T19:08:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Супруг экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергей Тихановский освобожден и находится в Литве, заявил глава литовского МИД Кестутис Будрис. Ранее в субботу заместитель спецпосланника президента США Кита Келлога Джон Коул заявил, что Белоруссия освободила 14 заключенных после визита Келлога в Минск. Тихановская утверждала, что ее супруг Сергей вошел в число освобожденных и уже встретился с ней за пределами Белоруссии. "Сегодня 14 политических заключенных, в том числе Сергей Тихановский ... были успешно освобождены. Теперь они в безопасности в Литве", - написал Будрис в соцсети Х.
https://ria.ru/20250122/belorussiya-1995050293.html
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в мире, белоруссия, литва, светлана тихановская, сергей тихановский
В мире, Белоруссия, Литва, Светлана Тихановская, Сергей Тихановский
Глава литовского МИД заявил, что муж Тихановской находится в Литве

Глава литовского МИД Будрис заявил, что Сергей Тихановский находится в Литве

© Фото : @stranadlyazhizni/instagramСергей Тихановский
Сергей Тихановский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фото : @stranadlyazhizni/instagram
Сергей Тихановский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Супруг экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергей Тихановский освобожден и находится в Литве, заявил глава литовского МИД Кестутис Будрис.
Ранее в субботу заместитель спецпосланника президента США Кита Келлога Джон Коул заявил, что Белоруссия освободила 14 заключенных после визита Келлога в Минск. Тихановская утверждала, что ее супруг Сергей вошел в число освобожденных и уже встретился с ней за пределами Белоруссии.
"Сегодня 14 политических заключенных, в том числе Сергей Тихановский ... были успешно освобождены. Теперь они в безопасности в Литве", - написал Будрис в соцсети Х.
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В миреБелоруссияЛитваСветлана ТихановскаяСергей Тихановский
 
 
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