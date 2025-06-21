https://ria.ru/20250621/tegeran--2024487639.html

Глава МИД Ирана заявил о готовности провести переговоры по ядерному спору

Глава МИД Ирана заявил о готовности провести переговоры по ядерному спору - РИА Новости, 21.06.2025

Глава МИД Ирана заявил о готовности провести переговоры по ядерному спору

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности к переговорам по ядерному спору, его слова привело Anadolu. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T12:56:00+03:00

2025-06-21T12:56:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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АНКАРА, 21 июн — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности к переговорам по ядерному спору, его слова привело Anadolu."Дипломатия работала в прошлом и может работать в будущем. Но агрессия должна прекратиться, чтобы мы могли вернуться к дипломатии", — сказал министр.Как отметил Аракчи:Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250621/arakchi-2024423790.html

https://ria.ru/20250620/uregulirovanie-2024013686.html

https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html

https://ria.ru/20250620/tramp-2024222461.html

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2025

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, в мире, израиль, сша, аббас аракчи, дональд трамп, магатэ