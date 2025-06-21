Глава МИД Ирана заявил о готовности провести переговоры по ядерному спору
Аракчи: Иран готов к переговорам по ядерному спору
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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АНКАРА, 21 июн — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности к переговорам по ядерному спору, его слова привело Anadolu.
"Дипломатия работала в прошлом и может работать в будущем. Но агрессия должна прекратиться, чтобы мы могли вернуться к дипломатии", — сказал министр.
Глава МИД Ирана планирует отправиться в Москву
Вчера, 00:05
Как отметил Аракчи:
- Тегеран настроен на урегулирование путем переговоров, как в 2015 году;
- Израиль выступает против дипломатии;
- вовлечение США в конфликт крайне опасно для всех.
В пятницу глава МИД Ирана провел переговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Германии по атому и ситуации на Ближнем Востоке. По данным The Washington Post, новую встречу планируют провести в течение двух недель, до истечения срока, отведенного президентом США Дональдом Трампом для достижения сделки.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана;
- Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы.
- Израильские ВВС наносят удары по военным целям и ядерным объектам.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.
- Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника.
- С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
- В Иране сообщали о сотнях погибших мирных жителях и тысячах пострадавших.
- В Израиле заявили, что погибли более 20 человек, свыше 1200 получили ранения.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
- СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану