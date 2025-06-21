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Глава МИД Ирана заявил о готовности провести переговоры по ядерному спору - РИА Новости, 21.06.2025
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12:56 21.06.2025 (обновлено: 13:56 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/tegeran--2024487639.html
Глава МИД Ирана заявил о готовности провести переговоры по ядерному спору
Глава МИД Ирана заявил о готовности провести переговоры по ядерному спору - РИА Новости, 21.06.2025
Глава МИД Ирана заявил о готовности провести переговоры по ядерному спору
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности к переговорам по ядерному спору, его слова привело Anadolu. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:56:00+03:00
2025-06-21T13:56:00+03:00
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
иран
в мире
израиль
сша
аббас аракчи
дональд трамп
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АНКАРА, 21 июн — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности к переговорам по ядерному спору, его слова привело Anadolu."Дипломатия работала в прошлом и может работать в будущем. Но агрессия должна прекратиться, чтобы мы могли вернуться к дипломатии", — сказал министр.Как отметил Аракчи:Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250621/arakchi-2024423790.html
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, в мире, израиль, сша, аббас аракчи, дональд трамп, магатэ
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, В мире, Израиль, США, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, МАГАТЭ
Глава МИД Ирана заявил о готовности провести переговоры по ядерному спору

Аракчи: Иран готов к переговорам по ядерному спору

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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АНКАРА, 21 июн — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности к переговорам по ядерному спору, его слова привело Anadolu.
"Дипломатия работала в прошлом и может работать в будущем. Но агрессия должна прекратиться, чтобы мы могли вернуться к дипломатии", — сказал министр.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Глава МИД Ирана планирует отправиться в Москву
Вчера, 00:05
Как отметил Аракчи:
  • Тегеран настроен на урегулирование путем переговоров, как в 2015 году;
  • Израиль выступает против дипломатии;
  • вовлечение США в конфликт крайне опасно для всех.

В пятницу глава МИД Ирана провел переговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Германии по атому и ситуации на Ближнем Востоке. По данным The Washington Post, новую встречу планируют провести в течение двух недель, до истечения срока, отведенного президентом США Дональдом Трампом для достижения сделки.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Москва ждет: у России есть ключ от израильско-иранской войны
20 июня, 08:00

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана;
  • Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы.
  • Израильские ВВС наносят удары по военным целям и ядерным объектам.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.

Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Ничего уже не исправить: началась гонка за атомной бомбой
Вчера, 08:00
  • Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника.
  • С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
  • В Иране сообщали о сотнях погибших мирных жителях и тысячах пострадавших.
  • В Израиле заявили, что погибли более 20 человек, свыше 1200 получили ранения.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
  • СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Трампа вынудили выбирать между военной катастрофой и закулисьем дипломатии
20 июня, 14:22
 
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИранВ миреИзраильСШААббас АракчиДональд ТрампМАГАТЭ
 
 
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