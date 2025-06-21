https://ria.ru/20250621/tayna-2023986237.html

"Высоцкий об этом не пел". Ученые бьются над одной из тайн мировой истории

"Высоцкий об этом не пел". Ученые бьются над одной из тайн мировой истории - РИА Новости, 21.06.2025

"Высоцкий об этом не пел". Ученые бьются над одной из тайн мировой истории

Археологи опознали останки "Индевора" — судна знаменитого Джеймса Кука. О последнем плавании британского капитана ходят легенды и ведут горячие споры. Как он... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T08:00:00+03:00

2025-06-21T08:00:00+03:00

2025-06-21T09:26:00+03:00

наука

джеймс кук

австралия

род-айленд

наука

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи опознали останки "Индевора" — судна знаменитого Джеймса Кука. О последнем плавании британского капитана ходят легенды и ведут горячие споры. Как он погиб? И за что его съели? Об этом — в материале РИА Новости.Сомнений быть не можетЧетверть века понадобилась специалистам Австралийского национального морского музея, чтобы поставить точку в истории, начавшейся два с лишним столетия назад. Они исследовали каждый метр океанского дна у побережья Ньюпорта (штат Род-Айленд). И наконец нашли, что искали."Индевор" — корабль легендарного капитана Джеймса Кука. После очередной экспедиции прославленного мореплавателя к "новым южным землям" (Австралии) судно вернулось в гавань Лондона в ужасном состоянии. Британская корона за бесценок продала его французам. А те, в свою очередь, перегнали барк к берегам Нового Света. В годы войны за независимость его подбили, и он навсегда скрылся в водах океана."Мы тщательно изучили историю этого и других кораблей, затопленных в гавани Ньюпорта. И сузили круг возможных вариантов до 13 судов. Детальные подводные исследования и обширная архивная работа позволили идентифицировать "Индевор". Размер всех деревянных брусьев совпадает с точностью до миллиметров", — сообщил археолог Австралийского музея Киран Хости.Анализ древесины показал, что этот барк прибыл из Европы. Еще один аргумент — расположение мачт и других элементов.В общем, с судьбой судна Кука ученые разобрались. Но что касается самого капитана, то тут, как поется в песне Высоцкого, по-прежнему "неясно, молчит наука". Известно: "аборигены солнечной Австралии" "хотели кушать" и съели Кука. На самом деле все было не там и не так.Они радовались, плакали, а затем убилиВ свою третью кругосветную экспедицию капитан вышел из Плимута на кораблях "Резолюшен" и "Дискавери". Лишь полтора года спустя достигли "неизведанных островов" — Гавайев. Там-то и произошла трагедия. Поначалу туземцы оказали чужакам радушный прием. Кук "нашел народ весьма привлекательным".Когда настала пора плыть дальше, аборигены плакали и не хотели отпускать гостей. Команда двинулась на северо-восток: достигли Аляски, Берингова пролива и даже Чукотского моря. Дальше — сплошной лед. Так что спустя ровно год Кук вернулся к гавайцам. Те приняли его с еще большей помпезностью. "Резолюшен" и "Дискавери" встречали полторы тысячи лодок, на берегу яблоку негде было упасть. Вождь и главный жрец поклонились капитану — знак величайшего почтения.Историки установили причину такого поклонения. В одной гавайской легенде рассказывается, как верховный бог Лоно смастерил себе каноэ и отправился в далекое плавание. Обещал вернуться. Но когда — неизвестно. Островитяне считали, что произойдет это в сезон дождей (с октября по февраль). И тут — Кук с командой.Но ликование продлилось недолго. "Мы стали замечать у туземцев большую склонность к воровству. <…> Что ни день — грабежи становились все более частыми и более дерзкими", — писал в дневнике второй капитан Чарльз Кларк.В ночь на 14 февраля они украли у британцев шлюпку и инструменты. После такого Кук дал волю эмоциям: захватил все индейские каноэ, а сам с офицерами отправился к местному вождю Териобе. Тот согласился "побеседовать на корабле". Но у самого берега его жена, почуяв неладное, громко закричала.Англичан окружили вооруженные островитяне. "Нас встревожил ружейный залп, — вспоминал капитан Кларк, который в тот момент находился на "Дискавери", — раздались громкие крики. <...> В подзорную трубу я ясно увидел, что наши люди бегут к шлюпкам".В рапорте другого участника тех событий, лейтенанта Филипса, подробно описаны последние минуты Джеймса Кука. "Он был остановлен парнем, грозившим швырнуть камень. В ответ капитан выстрелил <…> но туземцы осмелели еще больше, стали кидать в нас камни, тогда капитан выстрелил пулей и убил одного, после чего дал приказ стрелять и крикнул: "Все к шлюпкам!".Началась бойня. Один из гавайцев ударил Кука в затылок железной палкой. Капитан упал. Дикари яростно бросились его добивать.Загадочный сигналОставшиеся в живых вернулись на "Резолюшен" и "Дискавери". А позднее потребовали у туземцев останки капитана. После долгих переговоров те согласились и вынесли британцам… большую корзину. В ней — "десять фунтов мяса, обожженные кости, оскальпированная голова без нижней челюсти и просоленные кисти рук".Захоронили в море. До сих пор специалисты с трудом могут сказать, что случилось в тот злополучный день и был ли каннибализм. Второй капитан Кларк подчеркивал: "Индейцы не зашли бы так далеко, если бы <…> капитан не выстрелил". Выходит, бывалый моряк совершил досадную ошибку?Согласно другой версии, Кука убили и съели не из ненависти, а из любви. В том самом гавайском мифе о боге Ломо сказано: однажды он сошел на землю и женился на смертной. Но так сильно ревновал ее, что в итоге убил. А в память о том велел людям устраивать странные игры — любой желающий мог сразиться с ним. Быть может, именно это и сделали туземцы 14 февраля 1779-го.Что же до каннибализма — сказать трудно. В XX веке исследователи решили заняться этим вопросом. Собрали полсотни различных материалов — мемуаров, дневников, газетных статей. В 1970-е в архивах отыскали судовой журнал с "Резолюшен". Во всех документах красной нитью проходило имя Джона Уильямсона — помощника Кука. Мол, перед боем капитан подал ему "какой-то сигнал". Одни свидетели говорили, что это означало "Спасайтесь, уплывайте". Другие — то был крик о помощи.Сразу после трагедии офицеры хотели провести расследование. Но второй капитан Кларк не стал этого делать. Вместе с тем в том же 1779-м Джона Уильямса повысили до первого помощника капитана. Его карьера шла в гору. Оборвалась двадцать лет спустя — нелепо. В 1797-м в сражении при Кампердауне он опять "неверно понял сигнал" — уклонился от атаки на голландские суда и подвел команду.Что это, досадное недоразумение или дважды преднамеренное предательство? "Неясно, молчит наука".

https://ria.ru/20250616/svitki-2022078928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

джеймс кук, австралия, род-айленд, наука