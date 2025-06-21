Рейтинг@Mail.ru
Дед главкома ВСУ Сырского сражался в рядах Красной армии - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:54 21.06.2025 (обновлено: 08:36 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/syrskiy-2024435408.html
Дед главкома ВСУ Сырского сражался в рядах Красной армии
Дед главкома ВСУ Сырского сражался в рядах Красной армии - РИА Новости, 21.06.2025
Дед главкома ВСУ Сырского сражался в рядах Красной армии
Дед нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского Прокопий Сырский в 1942 году сражался в рядах Красной армии в ходе Демянской операции, когда впервые в ходе... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T03:54:00+03:00
2025-06-21T08:36:00+03:00
сталинград
новгородская область
демянский район
александр сырский
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008654925_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_10e73bf567d41d84c96d697c61121dfa.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Дед нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского Прокопий Сырский в 1942 году сражался в рядах Красной армии в ходе Демянской операции, когда впервые в ходе Великой Отечественной войны гитлеровские войска попали в большой "котел", ставший фактически прообразом будущего окружения сил вермахта под Сталинградом, выяснило РИА Новости, изучив наградные документы. Прокопий Сырский воевал в рядах Красной армии с 1941 года, 28 декабря 1942 года Сырский был награжден медалью "За Отвагу", которая считается одним из главных символов солдатского мужества и доблести. Согласно наградному листу, красноармеец 947-го артиллерийского полка 384-й стрелковой дивизии Прокопий Сырский 23-25 декабря 1942 года при наступлении сил Северо-Западного фронта на деревни Вязовка и Ольховец "обнаружил две дерево-земляных огневых точки и пять огневых точек противника, мешавших продвижению нашей пехоты". Отмечается, что Сырский "своевременно доложил командованию", и обнаруженные объекты были уничтожены. Тем самым действия Прокопия Сырского обеспечили продвижение советских воинов, отмечалось в наградном листе. Все это происходило в ходе боев за город Демянск Новгородской области. Там с января 1942 года по февраль 1943 года происходили бои между 16-й армией вермахта и войсками Северо-Западного фронта. Битва за Демянск началась с проведения Демянской наступательной операции, в результате которой в так называемый Демянский котел попали шесть немецких дивизий общей численностью до 100 тысяч человек. Бои в районе Демянска были очень ожесточенными. Гитлеровцы там потеряли 80% личного состава и техники. Тем не менее немцы на довольно длительное время наладили оборону Демянского района и снабжение своих оставшихся сил по воздуху, что впоследствии создало у германского командования иллюзию возможности организации такого же снабжения после окружения немецких войск в ходе Сталинградской битвы. Пример Демянска был одним из доводов для отказа от прорыва 6-й армии фельдмаршала Паулюса из "котла" в районе Сталинграда. Прокопий Сырский в дальнейшем был награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (в мае 1945 года), орденом Красной Звезды (в июле 1945-го).
https://ria.ru/20250326/granitsa-2007205590.html
https://ria.ru/20250607/rada-2021540719.html
сталинград
новгородская область
демянский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008654925_198:0:2802:1953_1920x0_80_0_0_a1f59193a992475adb36449932b9f872.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сталинград, новгородская область, демянский район, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире
Сталинград, Новгородская область, Демянский район, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, В мире
Дед главкома ВСУ Сырского сражался в рядах Красной армии

Дед Сырского участвовал в "репетиции" окружения немцев под Сталинградом

© РИА Новости / Сергей Косырев | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война
Великая Отечественная война - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Сергей Косырев
Перейти в медиабанк
Великая Отечественная война. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Дед нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского Прокопий Сырский в 1942 году сражался в рядах Красной армии в ходе Демянской операции, когда впервые в ходе Великой Отечественной войны гитлеровские войска попали в большой "котел", ставший фактически прообразом будущего окружения сил вермахта под Сталинградом, выяснило РИА Новости, изучив наградные документы.
Прокопий Сырский воевал в рядах Красной армии с 1941 года, 28 декабря 1942 года Сырский был награжден медалью "За Отвагу", которая считается одним из главных символов солдатского мужества и доблести.
Бойцы 2-го Украинского фронта переходит государственную границу СССР с Румынией на реке Прут - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
"История такого не знала". Как советские войска освобождали Украину
26 марта, 08:00
Согласно наградному листу, красноармеец 947-го артиллерийского полка 384-й стрелковой дивизии Прокопий Сырский 23-25 декабря 1942 года при наступлении сил Северо-Западного фронта на деревни Вязовка и Ольховец "обнаружил две дерево-земляных огневых точки и пять огневых точек противника, мешавших продвижению нашей пехоты". Отмечается, что Сырский "своевременно доложил командованию", и обнаруженные объекты были уничтожены. Тем самым действия Прокопия Сырского обеспечили продвижение советских воинов, отмечалось в наградном листе.
Все это происходило в ходе боев за город Демянск Новгородской области. Там с января 1942 года по февраль 1943 года происходили бои между 16-й армией вермахта и войсками Северо-Западного фронта. Битва за Демянск началась с проведения Демянской наступательной операции, в результате которой в так называемый Демянский котел попали шесть немецких дивизий общей численностью до 100 тысяч человек.
Бои в районе Демянска были очень ожесточенными. Гитлеровцы там потеряли 80% личного состава и техники. Тем не менее немцы на довольно длительное время наладили оборону Демянского района и снабжение своих оставшихся сил по воздуху, что впоследствии создало у германского командования иллюзию возможности организации такого же снабжения после окружения немецких войск в ходе Сталинградской битвы. Пример Демянска был одним из доводов для отказа от прорыва 6-й армии фельдмаршала Паулюса из "котла" в районе Сталинграда.
Прокопий Сырский в дальнейшем был награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (в мае 1945 года), орденом Красной Звезды (в июле 1945-го).
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Раде рассказали об уничижительном прозвище Сырского
7 июня, 18:21
 
СталинградНовгородская областьДемянский районАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала