Дед главкома ВСУ Сырского сражался в рядах Красной армии
Дед Сырского участвовал в "репетиции" окружения немцев под Сталинградом
Великая Отечественная война. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Дед нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского Прокопий Сырский в 1942 году сражался в рядах Красной армии в ходе Демянской операции, когда впервые в ходе Великой Отечественной войны гитлеровские войска попали в большой "котел", ставший фактически прообразом будущего окружения сил вермахта под Сталинградом, выяснило РИА Новости, изучив наградные документы.
Прокопий Сырский воевал в рядах Красной армии с 1941 года, 28 декабря 1942 года Сырский был награжден медалью "За Отвагу", которая считается одним из главных символов солдатского мужества и доблести.
Согласно наградному листу, красноармеец 947-го артиллерийского полка 384-й стрелковой дивизии Прокопий Сырский 23-25 декабря 1942 года при наступлении сил Северо-Западного фронта на деревни Вязовка и Ольховец "обнаружил две дерево-земляных огневых точки и пять огневых точек противника, мешавших продвижению нашей пехоты". Отмечается, что Сырский "своевременно доложил командованию", и обнаруженные объекты были уничтожены. Тем самым действия Прокопия Сырского обеспечили продвижение советских воинов, отмечалось в наградном листе.
Все это происходило в ходе боев за город Демянск Новгородской области. Там с января 1942 года по февраль 1943 года происходили бои между 16-й армией вермахта и войсками Северо-Западного фронта. Битва за Демянск началась с проведения Демянской наступательной операции, в результате которой в так называемый Демянский котел попали шесть немецких дивизий общей численностью до 100 тысяч человек.
Бои в районе Демянска были очень ожесточенными. Гитлеровцы там потеряли 80% личного состава и техники. Тем не менее немцы на довольно длительное время наладили оборону Демянского района и снабжение своих оставшихся сил по воздуху, что впоследствии создало у германского командования иллюзию возможности организации такого же снабжения после окружения немецких войск в ходе Сталинградской битвы. Пример Демянска был одним из доводов для отказа от прорыва 6-й армии фельдмаршала Паулюса из "котла" в районе Сталинграда.
Прокопий Сырский в дальнейшем был награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (в мае 1945 года), орденом Красной Звезды (в июле 1945-го).