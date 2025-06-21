https://ria.ru/20250621/syrskiy-2024435408.html

Дед главкома ВСУ Сырского сражался в рядах Красной армии

Дед главкома ВСУ Сырского сражался в рядах Красной армии - РИА Новости, 21.06.2025

Дед главкома ВСУ Сырского сражался в рядах Красной армии

Дед нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского Прокопий Сырский в 1942 году сражался в рядах Красной армии в ходе Демянской операции, когда впервые в ходе... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T03:54:00+03:00

2025-06-21T03:54:00+03:00

2025-06-21T08:36:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Дед нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского Прокопий Сырский в 1942 году сражался в рядах Красной армии в ходе Демянской операции, когда впервые в ходе Великой Отечественной войны гитлеровские войска попали в большой "котел", ставший фактически прообразом будущего окружения сил вермахта под Сталинградом, выяснило РИА Новости, изучив наградные документы. Прокопий Сырский воевал в рядах Красной армии с 1941 года, 28 декабря 1942 года Сырский был награжден медалью "За Отвагу", которая считается одним из главных символов солдатского мужества и доблести. Согласно наградному листу, красноармеец 947-го артиллерийского полка 384-й стрелковой дивизии Прокопий Сырский 23-25 декабря 1942 года при наступлении сил Северо-Западного фронта на деревни Вязовка и Ольховец "обнаружил две дерево-земляных огневых точки и пять огневых точек противника, мешавших продвижению нашей пехоты". Отмечается, что Сырский "своевременно доложил командованию", и обнаруженные объекты были уничтожены. Тем самым действия Прокопия Сырского обеспечили продвижение советских воинов, отмечалось в наградном листе. Все это происходило в ходе боев за город Демянск Новгородской области. Там с января 1942 года по февраль 1943 года происходили бои между 16-й армией вермахта и войсками Северо-Западного фронта. Битва за Демянск началась с проведения Демянской наступательной операции, в результате которой в так называемый Демянский котел попали шесть немецких дивизий общей численностью до 100 тысяч человек. Бои в районе Демянска были очень ожесточенными. Гитлеровцы там потеряли 80% личного состава и техники. Тем не менее немцы на довольно длительное время наладили оборону Демянского района и снабжение своих оставшихся сил по воздуху, что впоследствии создало у германского командования иллюзию возможности организации такого же снабжения после окружения немецких войск в ходе Сталинградской битвы. Пример Демянска был одним из доводов для отказа от прорыва 6-й армии фельдмаршала Паулюса из "котла" в районе Сталинграда. Прокопий Сырский в дальнейшем был награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (в мае 1945 года), орденом Красной Звезды (в июле 1945-го).

https://ria.ru/20250326/granitsa-2007205590.html

https://ria.ru/20250607/rada-2021540719.html

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Дарья Буймова

сталинград, новгородская область, демянский район, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире