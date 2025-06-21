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В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 21.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:20 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/sumy-2024533688.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 21.06.2025
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в субботу в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T19:20:00+03:00
2025-06-21T19:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумы
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". "В Сумах прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 19.00 мск, в Сумской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250621/ukraina-2024476155.html
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россия, сумы, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
"В Сумах прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 19.00 мск, в Сумской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумыУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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