https://ria.ru/20250621/sumy-2024481232.html

Рогов заявил, что в Сумах ждут прихода России

Рогов заявил, что в Сумах ждут прихода России - РИА Новости, 21.06.2025

Рогов заявил, что в Сумах ждут прихода России

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 21.06.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в комментарии РИА Новости, что Сумы являются исторически русским городом, население которого ждет прихода России. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что задачи забрать город Сумы у России нет, но такая возможность не исключена. "Сумы – исторически русский город, основанный русскими людьми. Местное население ждет прихода России, так как осознает, что только с Россией возможно развитие и созидание", - сказал Рогов. По его словам, киевский режим всегда относился к Сумам и его жителям по остаточному принципу. "Сумы в условиях Украины – это забытый и забитый регион, из которого выкачивают ресурсы, без повышения уровня жизни местного населения. В России у Сум однозначно будет счастливая судьба, в этом нет никаких сомнений", - сказал Рогов. Сумы – административный центр Сумской области на северо-востоке Украины. В городе проживает более 268 тысяч человек. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/putin-2024410144.html

https://ria.ru/20250621/obstanovka-2024246470.html

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Ольга Фомченкова

россия, сумы, украина, владимир рогов, владимир путин, в мире