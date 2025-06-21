Рогов заявил, что в Сумах ждут прихода России
Член ОП Рогов назвал Сумы исторически русским городом
Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в комментарии РИА Новости, что Сумы являются исторически русским городом, население которого ждет прихода России.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что задачи забрать город Сумы у России нет, но такая возможность не исключена.
"Сумы – исторически русский город, основанный русскими людьми. Местное население ждет прихода России, так как осознает, что только с Россией возможно развитие и созидание", - сказал Рогов.
По его словам, киевский режим всегда относился к Сумам и его жителям по остаточному принципу.
"Сумы в условиях Украины – это забытый и забитый регион, из которого выкачивают ресурсы, без повышения уровня жизни местного населения. В России у Сум однозначно будет счастливая судьба, в этом нет никаких сомнений", - сказал Рогов.
Сумы – административный центр Сумской области на северо-востоке Украины. В городе проживает более 268 тысяч человек. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.