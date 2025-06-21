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Рогов заявил, что в Сумах ждут прихода России - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:32 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/sumy-2024481232.html
Рогов заявил, что в Сумах ждут прихода России
Рогов заявил, что в Сумах ждут прихода России - РИА Новости, 21.06.2025
Рогов заявил, что в Сумах ждут прихода России
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:32:00+03:00
2025-06-21T12:32:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в комментарии РИА Новости, что Сумы являются исторически русским городом, население которого ждет прихода России. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что задачи забрать город Сумы у России нет, но такая возможность не исключена. "Сумы – исторически русский город, основанный русскими людьми. Местное население ждет прихода России, так как осознает, что только с Россией возможно развитие и созидание", - сказал Рогов. По его словам, киевский режим всегда относился к Сумам и его жителям по остаточному принципу. "Сумы в условиях Украины – это забытый и забитый регион, из которого выкачивают ресурсы, без повышения уровня жизни местного населения. В России у Сум однозначно будет счастливая судьба, в этом нет никаких сомнений", - сказал Рогов. Сумы – административный центр Сумской области на северо-востоке Украины. В городе проживает более 268 тысяч человек. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/putin-2024410144.html
https://ria.ru/20250621/obstanovka-2024246470.html
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россия, сумы, украина, владимир рогов, владимир путин, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Сумы, Украина, Владимир Рогов, Владимир Путин, В мире
Рогов заявил, что в Сумах ждут прихода России

Член ОП Рогов назвал Сумы исторически русским городом

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в комментарии РИА Новости, что Сумы являются исторически русским городом, население которого ждет прихода России.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что задачи забрать город Сумы у России нет, но такая возможность не исключена.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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20 июня, 21:06
"Сумы – исторически русский город, основанный русскими людьми. Местное население ждет прихода России, так как осознает, что только с Россией возможно развитие и созидание", - сказал Рогов.
По его словам, киевский режим всегда относился к Сумам и его жителям по остаточному принципу.
"Сумы в условиях Украины – это забытый и забитый регион, из которого выкачивают ресурсы, без повышения уровня жизни местного населения. В России у Сум однозначно будет счастливая судьба, в этом нет никаких сомнений", - сказал Рогов.
Сумы – административный центр Сумской области на северо-востоке Украины. В городе проживает более 268 тысяч человек. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Центр на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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