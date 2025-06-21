https://ria.ru/20250621/sud-2024429334.html

Суд арестовал имущество замруководителя аппарата РЖД

Суд арестовал имущество замруководителя аппарата РЖД - РИА Новости, 21.06.2025

Суд арестовал имущество замруководителя аппарата РЖД

Суд в Москве по ходатайству следствия арестовал имущество замруководителя административно-организационного аппарата ОАО "РЖД" Юрия Каменева, обвиняемого в... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T02:17:00+03:00

2025-06-21T02:17:00+03:00

2025-06-21T02:17:00+03:00

происшествия

ржд

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Суд в Москве по ходатайству следствия арестовал имущество замруководителя административно-организационного аппарата ОАО "РЖД" Юрия Каменева, обвиняемого в получении особо крупных взяток и организации либо участии в преступном сообществе, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что столичный суд в середине весны удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество Каменева, поданное следователем по делу. Каменев обвиняется в пяти эпизодах получения особо крупной взятки, а также организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) с использованием своего служебного положения. Он находится в СИЗО с октября 2024 года. Вину 60-летний мужчина не признает. На сайте РЖД Каменев до сих пор значится заместителем руководителя административно-организационного аппарата РЖД.

https://ria.ru/20240923/arest-1974310659.html

https://ria.ru/20231124/rzhd-1911621982.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ржд