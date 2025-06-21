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Суд арестовал имущество замруководителя аппарата РЖД - РИА Новости, 21.06.2025
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02:17 21.06.2025
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Суд арестовал имущество замруководителя аппарата РЖД
Суд арестовал имущество замруководителя аппарата РЖД - РИА Новости, 21.06.2025
Суд арестовал имущество замруководителя аппарата РЖД
Суд в Москве по ходатайству следствия арестовал имущество замруководителя административно-организационного аппарата ОАО "РЖД" Юрия Каменева, обвиняемого в... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T02:17:00+03:00
2025-06-21T02:17:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Суд в Москве по ходатайству следствия арестовал имущество замруководителя административно-организационного аппарата ОАО "РЖД" Юрия Каменева, обвиняемого в получении особо крупных взяток и организации либо участии в преступном сообществе, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что столичный суд в середине весны удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество Каменева, поданное следователем по делу. Каменев обвиняется в пяти эпизодах получения особо крупной взятки, а также организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) с использованием своего служебного положения. Он находится в СИЗО с октября 2024 года. Вину 60-летний мужчина не признает. На сайте РЖД Каменев до сих пор значится заместителем руководителя административно-организационного аппарата РЖД.
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происшествия, ржд
Происшествия, РЖД
Суд арестовал имущество замруководителя аппарата РЖД

Суд арестовал имущество замглавы административного аппарата РЖД Юрия Каменева

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Суд в Москве по ходатайству следствия арестовал имущество замруководителя административно-организационного аппарата ОАО "РЖД" Юрия Каменева, обвиняемого в получении особо крупных взяток и организации либо участии в преступном сообществе, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что столичный суд в середине весны удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество Каменева, поданное следователем по делу.
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Каменев обвиняется в пяти эпизодах получения особо крупной взятки, а также организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) с использованием своего служебного положения. Он находится в СИЗО с октября 2024 года. Вину 60-летний мужчина не признает.
На сайте РЖД Каменев до сих пор значится заместителем руководителя административно-организационного аппарата РЖД.
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