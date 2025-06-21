https://ria.ru/20250621/ssha-2024506976.html

"Станет еще меньше". Ветеран ЦРУ предупредил США об опасной ловушке

"Станет еще меньше". Ветеран ЦРУ предупредил США об опасной ловушке - РИА Новости, 21.06.2025

"Станет еще меньше". Ветеран ЦРУ предупредил США об опасной ловушке

Война с Ираном, в которую Израиль хочет втянуть США, нанесет Вашингтону серьезный ущерб, пишет ветеран американской разведки Пол Пиллар в статье для Responsible РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T15:16:00+03:00

2025-06-21T15:16:00+03:00

2025-06-21T15:16:00+03:00

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иран

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дональд трамп

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Война с Ираном, в которую Израиль хочет втянуть США, нанесет Вашингтону серьезный ущерб, пишет ветеран американской разведки Пол Пиллар в статье для Responsible Statecraft."Присоединение к агрессии Израиля против Ирана нанесет ущерб, а не укрепит интересы США и международную безопасность", — говорится в публикации.По мнению автора статьи, одной из основных целей нападения Израиля на Иран было стремление саботировать диалог между Вашингтоном и Тегераном. Кроме того, отмечает Пиллар, военное вмешательство США может навсегда погубить перспективы переговоров по ядерной сделке и несет риски трансформации конфликта в бесконечную войну."Доверие к Соединенным Штатам как к партнеру по переговорам станет еще меньше, поскольку многие наблюдатели придут, справедливо или ошибочно, к тому же выводу, к которому, несомненно, пришли многие иранцы, — очевидное стремление администрации Трампа к заключению ядерного соглашения путем переговоров было прикрытием для вооруженного нападения", — заключил эксперт.В четверг телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Как утверждают в Тель-Авиве, операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства.Иран в ответ проводит операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле при помощи ракет и ударных беспилотников. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди мирного населения.Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.

https://ria.ru/20250621/yuan-2024313304.html

https://ria.ru/20250620/tramp-2024222461.html

https://ria.ru/20250620/uregulirovanie-2024013686.html

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте