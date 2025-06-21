"Станет еще меньше". Ветеран ЦРУ предупредил США об опасной ловушке
Ветеран ЦРУ Пиллар: США пострадают от участия в конфликте против Ирана
Флаги США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Война с Ираном, в которую Израиль хочет втянуть США, нанесет Вашингтону серьезный ущерб, пишет ветеран американской разведки Пол Пиллар в статье для Responsible Statecraft.
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По мнению автора статьи, одной из основных целей нападения Израиля на Иран было стремление саботировать диалог между Вашингтоном и Тегераном. Кроме того, отмечает Пиллар, военное вмешательство США может навсегда погубить перспективы переговоров по ядерной сделке и несет риски трансформации конфликта в бесконечную войну.
"Доверие к Соединенным Штатам как к партнеру по переговорам станет еще меньше, поскольку многие наблюдатели придут, справедливо или ошибочно, к тому же выводу, к которому, несомненно, пришли многие иранцы, — очевидное стремление администрации Трампа к заключению ядерного соглашения путем переговоров было прикрытием для вооруженного нападения", — заключил эксперт.
В четверг телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Как утверждают в Тель-Авиве, операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства.
Иран в ответ проводит операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле при помощи ракет и ударных беспилотников. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди мирного населения.
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