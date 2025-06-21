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"Станет еще меньше". Ветеран ЦРУ предупредил США об опасной ловушке - РИА Новости, 21.06.2025
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15:16 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/ssha-2024506976.html
"Станет еще меньше". Ветеран ЦРУ предупредил США об опасной ловушке
"Станет еще меньше". Ветеран ЦРУ предупредил США об опасной ловушке - РИА Новости, 21.06.2025
"Станет еще меньше". Ветеран ЦРУ предупредил США об опасной ловушке
Война с Ираном, в которую Израиль хочет втянуть США, нанесет Вашингтону серьезный ущерб, пишет ветеран американской разведки Пол Пиллар в статье для Responsible РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T15:16:00+03:00
2025-06-21T15:16:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Война с Ираном, в которую Израиль хочет втянуть США, нанесет Вашингтону серьезный ущерб, пишет ветеран американской разведки Пол Пиллар в статье для Responsible Statecraft."Присоединение к агрессии Израиля против Ирана нанесет ущерб, а не укрепит интересы США и международную безопасность", — говорится в публикации.По мнению автора статьи, одной из основных целей нападения Израиля на Иран было стремление саботировать диалог между Вашингтоном и Тегераном. Кроме того, отмечает Пиллар, военное вмешательство США может навсегда погубить перспективы переговоров по ядерной сделке и несет риски трансформации конфликта в бесконечную войну."Доверие к Соединенным Штатам как к партнеру по переговорам станет еще меньше, поскольку многие наблюдатели придут, справедливо или ошибочно, к тому же выводу, к которому, несомненно, пришли многие иранцы, — очевидное стремление администрации Трампа к заключению ядерного соглашения путем переговоров было прикрытием для вооруженного нападения", — заключил эксперт.В четверг телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Как утверждают в Тель-Авиве, операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства.Иран в ответ проводит операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле при помощи ракет и ударных беспилотников. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди мирного населения.Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
https://ria.ru/20250621/yuan-2024313304.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
"Станет еще меньше". Ветеран ЦРУ предупредил США об опасной ловушке

Ветеран ЦРУ Пиллар: США пострадают от участия в конфликте против Ирана

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Война с Ираном, в которую Израиль хочет втянуть США, нанесет Вашингтону серьезный ущерб, пишет ветеран американской разведки Пол Пиллар в статье для Responsible Statecraft.
"Присоединение к агрессии Израиля против Ирана нанесет ущерб, а не укрепит интересы США и международную безопасность", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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Вчера, 08:00
По мнению автора статьи, одной из основных целей нападения Израиля на Иран было стремление саботировать диалог между Вашингтоном и Тегераном. Кроме того, отмечает Пиллар, военное вмешательство США может навсегда погубить перспективы переговоров по ядерной сделке и несет риски трансформации конфликта в бесконечную войну.
"Доверие к Соединенным Штатам как к партнеру по переговорам станет еще меньше, поскольку многие наблюдатели придут, справедливо или ошибочно, к тому же выводу, к которому, несомненно, пришли многие иранцы, — очевидное стремление администрации Трампа к заключению ядерного соглашения путем переговоров было прикрытием для вооруженного нападения", — заключил эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Трампа вынудили выбирать между военной катастрофой и закулисьем дипломатии
20 июня, 14:22
В четверг телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Как утверждают в Тель-Авиве, операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства.
Иран в ответ проводит операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле при помощи ракет и ударных беспилотников. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди мирного населения.
Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Москва ждет: у России есть ключ от израильско-иранской войны
20 июня, 08:00
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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