Вице-президент США разозлил демократов, исковеркав имя сенатора
Вице-президент США Вэнс назвал сенатора Алекса Падилью Хосе
© AP Photo / Evan VucciДжей Ди Вэнс
© AP Photo / Evan Vucci
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс вызывал шквал критики среди высокопоставленных калифорнийских демократов, ошибившись в имени сенатора от штата Алекса Падильи, назвав его распространенным среди латиноамериканцев именем Хосе.
Ранее в июне сенатора-демократа от штата Калифорния Алекса Падилью скрутили и вытолкнули из помещения, где проходила пресс-конференция министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм - политика схватили, когда он сказал, что у него есть "вопросы к министру", вывели в коридор и толкнули лицом вперед на землю, надев наручники.
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"Я надеялся, что Хосе Падилья будет здесь, чтобы задать вопрос, но, к сожалению, думаю, он решил не появляться, потому что тут нет возможности устроить представление", - сослался Вэнс в ходе визита в Калифорнию на инцидент с Падильей.
Позднее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в комментарии в соцсети Х усомнился в том, что Вэнс перепутал имя Падильи непреднамеренно, учитывая их опыт совместной работы в Сенате, и намекнул в на то, что тот якобы умышленно использовал в его адрес стереотипное латиноамериканское имя Хосе.
"Мистер вице-президент, как вы смеете так неуважительно относиться к сенатору Алексу Падилье? Вы работаете с ним в Сенате. Вы его знаете", - написала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс в Х.
Представитель вице-президента Тейлор Ван Кирк, в свою очередь, заявил телеканалу CBS, что Вэнс, "вероятно, перепутал двух нарушителей закона". Отмечается, что в 2008 году американский суд приговорил пособника "Аль-Каиды"* Хосе Падилью к 17 годам тюрьмы по делу о планировании теракта.
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