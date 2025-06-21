https://ria.ru/20250621/ssha-2024443924.html

Вице-президент США разозлил демократов, исковеркав имя сенатора

Вице-президент США разозлил демократов, исковеркав имя сенатора - РИА Новости, 21.06.2025

Вице-президент США разозлил демократов, исковеркав имя сенатора

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вызывал шквал критики среди высокопоставленных калифорнийских демократов, ошибившись в имени сенатора от штата Алекса Падильи,... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T07:48:00+03:00

2025-06-21T07:48:00+03:00

2025-06-21T07:48:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс вызывал шквал критики среди высокопоставленных калифорнийских демократов, ошибившись в имени сенатора от штата Алекса Падильи, назвав его распространенным среди латиноамериканцев именем Хосе. Ранее в июне сенатора-демократа от штата Калифорния Алекса Падилью скрутили и вытолкнули из помещения, где проходила пресс-конференция министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм - политика схватили, когда он сказал, что у него есть "вопросы к министру", вывели в коридор и толкнули лицом вперед на землю, надев наручники. "Я надеялся, что Хосе Падилья будет здесь, чтобы задать вопрос, но, к сожалению, думаю, он решил не появляться, потому что тут нет возможности устроить представление", - сослался Вэнс в ходе визита в Калифорнию на инцидент с Падильей. Позднее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в комментарии в соцсети Х усомнился в том, что Вэнс перепутал имя Падильи непреднамеренно, учитывая их опыт совместной работы в Сенате, и намекнул в на то, что тот якобы умышленно использовал в его адрес стереотипное латиноамериканское имя Хосе. "Мистер вице-президент, как вы смеете так неуважительно относиться к сенатору Алексу Падилье? Вы работаете с ним в Сенате. Вы его знаете", - написала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс в Х. Представитель вице-президента Тейлор Ван Кирк, в свою очередь, заявил телеканалу CBS, что Вэнс, "вероятно, перепутал двух нарушителей закона". Отмечается, что в 2008 году американский суд приговорил пособника "Аль-Каиды"* Хосе Падилью к 17 годам тюрьмы по делу о планировании теракта.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250315/ssha-2005140137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, калифорния, сша, лос-анджелес, гэвин ньюсом, аль-каида