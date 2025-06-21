https://ria.ru/20250621/ssha-2024439492.html

В США раскритиковали слова Пашиняна о церкви на фоне ареста Карапетяна

В США раскритиковали слова Пашиняна о церкви на фоне ареста Карапетяна - РИА Новости, 21.06.2025

В США раскритиковали слова Пашиняна о церкви на фоне ареста Карапетяна

Заявления Никола Пашиняна об Армянской апостольской церкви недостойны премьер-министра, сказал РИА Новости видный представитель диаспоры в США Арут Сасунян. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T05:55:00+03:00

2025-06-21T05:55:00+03:00

2025-06-21T08:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Заявления Никола Пашиняна об Армянской апостольской церкви недостойны премьер-министра, сказал РИА Новости видный представитель диаспоры в США Арут Сасунян."Помимо того, что премьер-министр предпринимает незаконные действия, противоречащие конституции, он еще и использует очень вульгарные и грубые выражения в отношении духовенства. Это очень неприлично для главы правительства", — отметил главред газеты "Калифорнийский курьер" на фоне ареста предпринимателя Самвела Карапетяна.Пашинян должен подавать пример, и если он с чем-то не согласен, то должен выразить это вежливыми и корректными словами, а не использовать грубые заявления, подчеркнул Сасунян."Очень жаль, что Пашинян использует такой язык. Он является частью правительства, и у него нет права вмешиваться в дела церкви", — добавил собеседник агентства.Сасунян призвал международное сообщество оказать давление на Пашиняна, нарушающего закон, и потребовать немедленно освободить Карапетяна.Представитель диаспоры добавил, что цель премьера — использовать церковь в политических интересах и заменить Католикоса всех армян Гарегина II на более зависимую фигуру.Преследование Карапетяна в Армении

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https://ria.ru/20250619/pozor-2024034174.html

https://ria.ru/20250620/arest-2024244562.html

https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html

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россия

ереван

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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