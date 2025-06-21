В США раскритиковали слова Пашиняна о церкви на фоне ареста Карапетяна
Журналист Сасунян: слова Пашиняна о церкви недостойны премьера Армении
© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Заявления Никола Пашиняна об Армянской апостольской церкви недостойны премьер-министра, сказал РИА Новости видный представитель диаспоры в США Арут Сасунян.
"Помимо того, что премьер-министр предпринимает незаконные действия, противоречащие конституции, он еще и использует очень вульгарные и грубые выражения в отношении духовенства. Это очень неприлично для главы правительства", — отметил главред газеты "Калифорнийский курьер" на фоне ареста предпринимателя Самвела Карапетяна.
Пашинян должен подавать пример, и если он с чем-то не согласен, то должен выразить это вежливыми и корректными словами, а не использовать грубые заявления, подчеркнул Сасунян.
"Очень жаль, что Пашинян использует такой язык. Он является частью правительства, и у него нет права вмешиваться в дела церкви", — добавил собеседник агентства.
Сасунян призвал международное сообщество оказать давление на Пашиняна, нарушающего закон, и потребовать немедленно освободить Карапетяна.
Представитель диаспоры добавил, что цель премьера — использовать церковь в политических интересах и заменить Католикоса всех армян Гарегина II на более зависимую фигуру.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
- Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
- Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
- Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
- Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
- В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
- В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
- Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
- Адвокаты подали жалобу на арест бизнесмена, он находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
- В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Москва готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, культуры и искусства, социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, реализует образовательные программы.
Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне
17 июня, 19:55