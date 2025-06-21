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В США раскритиковали слова Пашиняна о церкви на фоне ареста Карапетяна - РИА Новости, 21.06.2025
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05:55 21.06.2025 (обновлено: 08:44 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/ssha-2024439492.html
В США раскритиковали слова Пашиняна о церкви на фоне ареста Карапетяна
В США раскритиковали слова Пашиняна о церкви на фоне ареста Карапетяна - РИА Новости, 21.06.2025
В США раскритиковали слова Пашиняна о церкви на фоне ареста Карапетяна
Заявления Никола Пашиняна об Армянской апостольской церкви недостойны премьер-министра, сказал РИА Новости видный представитель диаспоры в США Арут Сасунян. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T05:55:00+03:00
2025-06-21T08:44:00+03:00
армения
сша
россия
самвел карапетян
никол пашинян
преследование карапетяна в армении
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Заявления Никола Пашиняна об Армянской апостольской церкви недостойны премьер-министра, сказал РИА Новости видный представитель диаспоры в США Арут Сасунян."Помимо того, что премьер-министр предпринимает незаконные действия, противоречащие конституции, он еще и использует очень вульгарные и грубые выражения в отношении духовенства. Это очень неприлично для главы правительства", — отметил главред газеты "Калифорнийский курьер" на фоне ареста предпринимателя Самвела Карапетяна.Пашинян должен подавать пример, и если он с чем-то не согласен, то должен выразить это вежливыми и корректными словами, а не использовать грубые заявления, подчеркнул Сасунян."Очень жаль, что Пашинян использует такой язык. Он является частью правительства, и у него нет права вмешиваться в дела церкви", — добавил собеседник агентства.Сасунян призвал международное сообщество оказать давление на Пашиняна, нарушающего закон, и потребовать немедленно освободить Карапетяна.Представитель диаспоры добавил, что цель премьера — использовать церковь в политических интересах и заменить Католикоса всех армян Гарегина II на более зависимую фигуру.Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024330674.html
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армения, сша, россия, самвел карапетян, никол пашинян, преследование карапетяна в армении , в мире, ереван, дмитрий песков, армянская апостольская церковь, электросети армении
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В США раскритиковали слова Пашиняна о церкви на фоне ареста Карапетяна

Журналист Сасунян: слова Пашиняна о церкви недостойны премьера Армении

© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Заявления Никола Пашиняна об Армянской апостольской церкви недостойны премьер-министра, сказал РИА Новости видный представитель диаспоры в США Арут Сасунян.
"Помимо того, что премьер-министр предпринимает незаконные действия, противоречащие конституции, он еще и использует очень вульгарные и грубые выражения в отношении духовенства. Это очень неприлично для главы правительства", — отметил главред газеты "Калифорнийский курьер" на фоне ареста предпринимателя Самвела Карапетяна.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"Политическая расправа": как отреагировали на арест Карапетяна за рубежом
20 июня, 17:54
Пашинян должен подавать пример, и если он с чем-то не согласен, то должен выразить это вежливыми и корректными словами, а не использовать грубые заявления, подчеркнул Сасунян.
"Очень жаль, что Пашинян использует такой язык. Он является частью правительства, и у него нет права вмешиваться в дела церкви", — добавил собеседник агентства.
Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В РПЦ осудили вмешательство властей Армении в жизнь Армянской церкви
18 июня, 10:56
Сасунян призвал международное сообщество оказать давление на Пашиняна, нарушающего закон, и потребовать немедленно освободить Карапетяна.
Представитель диаспоры добавил, что цель премьера — использовать церковь в политических интересах и заменить Католикоса всех армян Гарегина II на более зависимую фигуру.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
"Позор". Экс-президент Армении прокомментировал арест Карапетяна
19 июня, 19:38

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
  • Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
  • Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
  • Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
  • В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Кустурица назвал арест Карапетяна частью контроля Запада над обществом
20 июня, 15:05
  • Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
  • Адвокаты подали жалобу на арест бизнесмена, он находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
  • В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Москва готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, культуры и искусства, социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, реализует образовательные программы.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне
17 июня, 19:55
 
АрменияСШАРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянПреследование Карапетяна в АрменииВ миреЕреванДмитрий ПесковАрмянская апостольская церковьЭлектросети Армении
 
 
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