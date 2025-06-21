https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024534824.html

Спецоперация, 21 июня: ВС России освободили село Запорожье в ДНР

Спецоперация, 21 июня: ВС России освободили село Запорожье в ДНР - РИА Новости, 21.06.2025

Спецоперация, 21 июня: ВС России освободили село Запорожье в ДНР

Российские подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Запорожье в ДНР, кроме того, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T19:36:00+03:00

2025-06-21T19:36:00+03:00

2025-06-21T19:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сергей лебедев

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Запорожье в ДНР, кроме того, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по военной инфраструктуре Украины. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье в ДНР, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, в ходе боя подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены оставить село, бои вели военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток". ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием различного базирования, а также ударными беспилотниками по инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки ВСУ на Донбассе, сообщили в военном ведомстве. Средства ПВО РФ сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 97 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Украина постепенно уходит с повестки дня Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя снятие вопроса вступления Украины в НАТО с повестки дня, заявил, что европейские руководители скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Ранее профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан заявлял, что администрация президента США Дональда Трампа меняет своё отношение к вступлению Украины в НАТО, убирая этот вопрос из повестки дня, а сам альянс вряд ли придет к согласию относительно принятия Киева в ближайшем будущем. По словам Пушкова, Трамп не хочет обсуждать Украину, а навязывать ему эту тему никто не решается. Того и гляди, Трамп и с саммита альянса уедет, как уехал со встречи "Большой семерки". Сенатор отметил, что после этого саммит НАТО может завершиться провалом, а вместо демонстрации единства будет очередная демонстрация того, что Трампу сильно надоели его европейские союзники, которые, со своей стороны, терпеть его не могут. Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что Украина не будет приглашена в НАТО на саммите альянса в Гааге, этого вопроса нет на повестке дня. Удар нанесен в Харьковской области Удар нанесен в селе Ивашки Харьковской области по зданию, где находились украинские войска, и постройкам, где они обслуживали технику и хранили снаряды, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удар пришелся по гаражу и хозпостройке, где ВСУ обустроили мини-станцию техобслуживания и склад снарядов. Он также сообщил, что при ударе в селе Николаевка Изюмского района Харьковской области были поражены две артиллерийские установки.

https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024041217.html

https://ria.ru/20250621/nato-2024519554.html

https://ria.ru/20250621/ukraina-2024456813.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, дональд трамп, алексей пушков, сергей лебедев, нато, вооруженные силы украины, сша, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)