https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024524552.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.06.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.06.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.06.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T17:42:00+03:00

2025-06-21T17:42:00+03:00

2025-06-21T17:42:00+03:00

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО >>Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 21 июня 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили село Запорожье в Донецкой Народной Республике. Нанесен групповой удар по инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки ВСУ на Донбассе. Поражены 142 района временной дислокации подразделений ВСУ, вооруженных формирований националистов и иностранных наемников, а также цеха производства, места сборки и хранения ударных беспилотников, склады боеприпасов и военно-технического имущества. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы JDAM и 97 дронов.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 663 самолета, 283 вертолета, 64 682 беспилотника, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 997 танков и других бронемашин, 1 572 реактивные системы залпового огня, 26 451 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 37 102 единицы автомобильной техники.

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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