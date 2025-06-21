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ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 21.06.2025

ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

Группировка "Юга" улучшила тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли более 180 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T12:25:00+03:00

2025-06-21T12:25:00+03:00

2025-06-21T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

константиновка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Группировка "Юга" улучшила тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли более 180 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны России."ВСУ потеряли свыше 180-ти военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Васюковка, Федоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

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Ольга Фомченкова

константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф