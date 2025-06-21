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ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 21.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 21.06.2025
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ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 21.06.2025
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Группировка "Юга" улучшила тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли более 180 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:25:00+03:00
2025-06-21T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Группировка "Юга" улучшила тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли более 180 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны России."ВСУ потеряли свыше 180-ти военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Васюковка, Федоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.
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константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли более 180 боевиков и танк в зоне действий группировки "Юг" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Группировка "Юга" улучшила тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли более 180 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны России.
"ВСУ потеряли свыше 180-ти военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Васюковка, Федоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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