https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024478644.html

ВСУ потеряли до 515 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за сутки

ВСУ потеряли до 515 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 21.06.2025

ВСУ потеряли до 515 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за сутки

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 515 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T12:21:00+03:00

2025-06-21T12:21:00+03:00

2025-06-21T12:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 515 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Красноармейск, Петровского, Новоэкономическое, Полтавка, Димитров, Муравка, Новопавловка и Гродовка Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 515 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три пикапа и артиллерийское орудие", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

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Ольга Фомченкова

красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф