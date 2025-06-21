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ВСУ потеряли до 515 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли до 515 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 21.06.2025
ВСУ потеряли до 515 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 515 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:21:00+03:00
2025-06-21T12:21:00+03:00
2025-06-21T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 515 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Красноармейск, Петровского, Новоэкономическое, Полтавка, Димитров, Муравка, Новопавловка и Гродовка Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 515 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три пикапа и артиллерийское орудие", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 515 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли до 515 боевиков и орудие в зоне действия бойцов "Центра" за сутки