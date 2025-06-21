https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024477765.html
ВСУ потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 21.06.2025
ВСУ потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, противник потерял за сутки более 220 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:16:00+03:00
2025-06-21T12:16:00+03:00
2025-06-21T17:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693970_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_b9f8326ac11e3429a6bd9c81b81d5347.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, противник потерял за сутки более 220 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Глушковка, Купянск, Петропавловка Харьковской области и Масляковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Противник потерял более 220 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США, и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693970_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_be7136b3fd2d819bade4118bb9ffd79d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Безопасность
ВСУ потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 220 боевиков и танк в зоне действий "Запада" за сутки