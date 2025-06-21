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ВСУ потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 21.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 21.06.2025 (обновлено: 17:59 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024477765.html
ВСУ потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 21.06.2025
ВСУ потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, противник потерял за сутки более 220 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:16:00+03:00
2025-06-21T17:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
харьковская область
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, противник потерял за сутки более 220 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Глушковка, Купянск, Петропавловка Харьковской области и Масляковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Противник потерял более 220 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США, и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Безопасность
ВСУ потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли более 220 боевиков и танк в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, противник потерял за сутки более 220 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Глушковка, Купянск, Петропавловка Харьковской области и Масляковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
"Противник потерял более 220 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США, и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХарьковская областьБезопасность
 
 
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