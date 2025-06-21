https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024476987.html

ВС России нанесли групповой удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ

ВС России нанесли групповой удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ - РИА Новости, 21.06.2025

ВС России нанесли групповой удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ

Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по инфраструктуре украинского военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса,... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T12:14:00+03:00

2025-06-21T12:14:00+03:00

2025-06-21T12:19:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по инфраструктуре украинского военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе, все объекты поражены, сообщило министерство обороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки ВСУ на Донбассе. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, донбасс