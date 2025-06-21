https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024476987.html
ВС России нанесли групповой удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ
ВС России нанесли групповой удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ - РИА Новости, 21.06.2025
ВС России нанесли групповой удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ
Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по инфраструктуре украинского военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса,... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:14:00+03:00
2025-06-21T12:14:00+03:00
2025-06-21T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996049596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b498fd514bd2e3ad7d23bfc48a146de0.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по инфраструктуре украинского военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе, все объекты поражены, сообщило министерство обороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки ВСУ на Донбассе. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996049596_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_abe4e7de48e929300b5345da091c4756.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Донбасс
ВС России нанесли групповой удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ
ВС РФ нанесли удар по объекту ТЭК Украины, снабжающему горючим ВСУ на Донбассе