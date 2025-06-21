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ВС России нанесли групповой удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ - РИА Новости, 21.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 21.06.2025 (обновлено: 12:19 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024476987.html
ВС России нанесли групповой удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ
ВС России нанесли групповой удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ - РИА Новости, 21.06.2025
ВС России нанесли групповой удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ
Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по инфраструктуре украинского военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса,... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:14:00+03:00
2025-06-21T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
донбасс
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по инфраструктуре украинского военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе, все объекты поражены, сообщило министерство обороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки ВСУ на Донбассе. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Донбасс
ВС России нанесли групповой удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ

ВС РФ нанесли удар по объекту ТЭК Украины, снабжающему горючим ВСУ на Донбассе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО
Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по инфраструктуре украинского военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе, все объекты поражены, сообщило министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки ВСУ на Донбассе. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
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