https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024443771.html

Российские десантники уничтожили бронегруппу ВСУ в Сумской области

Российские десантники уничтожили бронегруппу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 21.06.2025

Российские десантники уничтожили бронегруппу ВСУ в Сумской области

Штурмовики-десантники ВС РФ, расширяя буферную зону в Сумской области, уничтожили украинскую бронегруппу, состоявшую из советской и натовской военной техники,... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T07:41:00+03:00

2025-06-21T07:41:00+03:00

2025-06-21T08:25:00+03:00

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КУРСК, 21 июн - РИА Новости. Штурмовики-десантники ВС РФ, расширяя буферную зону в Сумской области, уничтожили украинскую бронегруппу, состоявшую из советской и натовской военной техники, сообщил РИА Новости российский офицер с позывным "Витязь". "Штурмовые подразделения десантников, расширяя буферную зону в Сумской области, уничтожили бронегруппу ВСУ, состоявшую из нескольких танков советского образца с наваренной на них характерной для украинской армии системой противодронной защиты. Кроме того, в уничтоженном подразделении ВСУ была бронированная техника производства стран-членов блока НАТО", - рассказал "Витязь". Видео, на котором запечатлено уничтожение в Сумской области бронегруппы ВСУ, передано в распоряжение РИА Новости.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтоженная бронегруппа ВСУ с советской и натовской военной техникой Российские штурмовики-десантники, расширяя буферную зону в Сумской области, уничтожили украинскую бронегруппу с советской и натовской военной техникой, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Витязь". Видео, на котором запечатлена уничтоженная бронегруппа, передано в распоряжение РИА Новости. 2025-06-21T07:41 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия