Рейтинг@Mail.ru
Российские десантники уничтожили бронегруппу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:41 21.06.2025 (обновлено: 08:25 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024443771.html
Российские десантники уничтожили бронегруппу ВСУ в Сумской области
Российские десантники уничтожили бронегруппу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 21.06.2025
Российские десантники уничтожили бронегруппу ВСУ в Сумской области
Штурмовики-десантники ВС РФ, расширяя буферную зону в Сумской области, уничтожили украинскую бронегруппу, состоявшую из советской и натовской военной техники,... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T07:41:00+03:00
2025-06-21T08:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024446152_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a83f0c716ea6e4f079770c8ad9ee2b1.jpg
КУРСК, 21 июн - РИА Новости. Штурмовики-десантники ВС РФ, расширяя буферную зону в Сумской области, уничтожили украинскую бронегруппу, состоявшую из советской и натовской военной техники, сообщил РИА Новости российский офицер с позывным "Витязь". "Штурмовые подразделения десантников, расширяя буферную зону в Сумской области, уничтожили бронегруппу ВСУ, состоявшую из нескольких танков советского образца с наваренной на них характерной для украинской армии системой противодронной защиты. Кроме того, в уничтоженном подразделении ВСУ была бронированная техника производства стран-членов блока НАТО", - рассказал "Витязь". Видео, на котором запечатлено уничтожение в Сумской области бронегруппы ВСУ, передано в распоряжение РИА Новости.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтоженная бронегруппа ВСУ с советской и натовской военной техникой
Российские штурмовики-десантники, расширяя буферную зону в Сумской области, уничтожили украинскую бронегруппу с советской и натовской военной техникой, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Витязь". Видео, на котором запечатлена уничтоженная бронегруппа, передано в распоряжение РИА Новости.
2025-06-21T07:41
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024446152_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3d4666a90703b2ab42d3ad91804f0640.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия

Российские десантники уничтожили бронегруппу ВСУ в Сумской области

Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 21 июн - РИА Новости. Штурмовики-десантники ВС РФ, расширяя буферную зону в Сумской области, уничтожили украинскую бронегруппу, состоявшую из советской и натовской военной техники, сообщил РИА Новости российский офицер с позывным "Витязь".
"Штурмовые подразделения десантников, расширяя буферную зону в Сумской области, уничтожили бронегруппу ВСУ, состоявшую из нескольких танков советского образца с наваренной на них характерной для украинской армии системой противодронной защиты. Кроме того, в уничтоженном подразделении ВСУ была бронированная техника производства стран-членов блока НАТО", - рассказал "Витязь".
Видео, на котором запечатлено уничтожение в Сумской области бронегруппы ВСУ, передано в распоряжение РИА Новости.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала