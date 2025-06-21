https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024443771.html
Российские десантники уничтожили бронегруппу ВСУ в Сумской области
Российские десантники уничтожили бронегруппу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 21.06.2025
Российские десантники уничтожили бронегруппу ВСУ в Сумской области
Штурмовики-десантники ВС РФ, расширяя буферную зону в Сумской области, уничтожили украинскую бронегруппу, состоявшую из советской и натовской военной техники,... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T07:41:00+03:00
2025-06-21T07:41:00+03:00
2025-06-21T08:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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КУРСК, 21 июн - РИА Новости. Штурмовики-десантники ВС РФ, расширяя буферную зону в Сумской области, уничтожили украинскую бронегруппу, состоявшую из советской и натовской военной техники, сообщил РИА Новости российский офицер с позывным "Витязь". "Штурмовые подразделения десантников, расширяя буферную зону в Сумской области, уничтожили бронегруппу ВСУ, состоявшую из нескольких танков советского образца с наваренной на них характерной для украинской армии системой противодронной защиты. Кроме того, в уничтоженном подразделении ВСУ была бронированная техника производства стран-членов блока НАТО", - рассказал "Витязь". Видео, на котором запечатлено уничтожение в Сумской области бронегруппы ВСУ, передано в распоряжение РИА Новости.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024446152_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3d4666a90703b2ab42d3ad91804f0640.jpg
Уничтоженная бронегруппа ВСУ с советской и натовской военной техникой
Российские штурмовики-десантники, расширяя буферную зону в Сумской области, уничтожили украинскую бронегруппу с советской и натовской военной техникой, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Витязь". Видео, на котором запечатлена уничтоженная бронегруппа, передано в распоряжение РИА Новости.
2025-06-21T07:41
true
PT0M46S
РИА Новости
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
КУРСК, 21 июн - РИА Новости. Штурмовики-десантники ВС РФ, расширяя буферную зону в Сумской области, уничтожили украинскую бронегруппу, состоявшую из советской и натовской военной техники, сообщил РИА Новости российский офицер с позывным "Витязь".
"Штурмовые подразделения десантников, расширяя буферную зону в Сумской области, уничтожили бронегруппу ВСУ, состоявшую из нескольких танков советского образца с наваренной на них характерной для украинской армии системой противодронной защиты. Кроме того, в уничтоженном подразделении ВСУ была бронированная техника производства стран-членов блока НАТО", - рассказал "Витязь".
Видео, на котором запечатлено уничтожение в Сумской области бронегруппы ВСУ, передано в распоряжение РИА Новости.