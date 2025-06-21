Острова в устье Днепра Херсонской области зачищены от ВСУ, заявил Сальдо
Сальдо: все острова в устье Днепра Херсонской области зачищены от ВСУ
Штурмовые подразделения ВС России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Острова в устье Днепра Херсонской области зачищены от ВСУ, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"Наша задача сейчас и задача у наших военных — удерживать уже очищенную полностью территорию Левобережья и те десятки островов, которые находятся в устье Днепра. Они все зачищены, все находятся под контролем вооруженных сил", — сказал он на ПМЭФ.
Другие заявления Сальдо о ситуации в регионе:
- мир с Украиной возможен только при освобождении правобережной части Херсонской области;
- в попытках ВСУ форсировать Днепр нет военных задач;
- Херсон под контролем Киева превращен в город-призрак;
- противник нарастил атаки на регион беспилотниками;
- Киев угрожает местным чиновникам;
- украинские военные начали поджигать посевы.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.
Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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