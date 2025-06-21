https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024439885.html

Острова в устье Днепра Херсонской области зачищены от ВСУ, заявил Сальдо

Острова в устье Днепра Херсонской области зачищены от ВСУ, заявил Сальдо - РИА Новости, 21.06.2025

Острова в устье Днепра Херсонской области зачищены от ВСУ, заявил Сальдо

Острова в устье Днепра Херсонской области зачищены от ВСУ, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T06:08:00+03:00

2025-06-21T06:08:00+03:00

2025-06-21T09:12:00+03:00

днепр (река)

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россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Острова в устье Днепра Херсонской области зачищены от ВСУ, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "Наша задача сейчас и задача у наших военных — удерживать уже очищенную полностью территорию Левобережья и те десятки островов, которые находятся в устье Днепра. Они все зачищены, все находятся под контролем вооруженных сил", — сказал он на ПМЭФ.Другие заявления Сальдо о ситуации в регионе:Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

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https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024416729.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (река), херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины