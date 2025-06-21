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Острова в устье Днепра Херсонской области зачищены от ВСУ, заявил Сальдо - РИА Новости, 21.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:08 21.06.2025 (обновлено: 09:12 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024439885.html
Острова в устье Днепра Херсонской области зачищены от ВСУ, заявил Сальдо
Острова в устье Днепра Херсонской области зачищены от ВСУ, заявил Сальдо - РИА Новости, 21.06.2025
Острова в устье Днепра Херсонской области зачищены от ВСУ, заявил Сальдо
Острова в устье Днепра Херсонской области зачищены от ВСУ, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T06:08:00+03:00
2025-06-21T09:12:00+03:00
днепр (река)
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Острова в устье Днепра Херсонской области зачищены от ВСУ, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "Наша задача сейчас и задача у наших военных — удерживать уже очищенную полностью территорию Левобережья и те десятки островов, которые находятся в устье Днепра. Они все зачищены, все находятся под контролем вооруженных сил", — сказал он на ПМЭФ.Другие заявления Сальдо о ситуации в регионе:Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20250617/vysadka-2023295638.html
https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024416729.html
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днепр (река), херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Днепр (река), Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Острова в устье Днепра Херсонской области зачищены от ВСУ, заявил Сальдо

Сальдо: все острова в устье Днепра Херсонской области зачищены от ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России
Штурмовые подразделения ВС России - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Острова в устье Днепра Херсонской области зачищены от ВСУ, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"Наша задача сейчас и задача у наших военных — удерживать уже очищенную полностью территорию Левобережья и те десятки островов, которые находятся в устье Днепра. Они все зачищены, все находятся под контролем вооруженных сил", — сказал он на ПМЭФ.
Попытка высадки на Тендровской косе в Херсонской области боевиками киевского режима - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Российские войска предотвратили попытку высадки ВСУ в Херсонской области
17 июня, 12:07
Другие заявления Сальдо о ситуации в регионе:
  • мир с Украиной возможен только при освобождении правобережной части Херсонской области;
  • в попытках ВСУ форсировать Днепр нет военных задач;
  • Херсон под контролем Киева превращен в город-призрак;
  • противник нарастил атаки на регион беспилотниками;
  • Киев угрожает местным чиновникам;
  • украинские военные начали поджигать посевы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
На Западе раскрыли, на что пошел Зеленский из-за провалов на фронте
20 июня, 22:09
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.
Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)Херсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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