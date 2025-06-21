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Расчеты разведывательных БПЛА поддерживают штурмовиков группы "Центр" - РИА Новости, 21.06.2025
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05:27 21.06.2025
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Расчеты разведывательных БПЛА поддерживают штурмовиков группы "Центр"
Расчеты разведывательных БПЛА поддерживают штурмовиков группы "Центр" - РИА Новости, 21.06.2025
Расчеты разведывательных БПЛА поддерживают штурмовиков группы "Центр"
Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчётов дронов соединения спецназа группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T05:27:00+03:00
2025-06-21T05:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчётов дронов соединения спецназа группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении. "Расчёты разведывательных квадрокоптеров соединения специального назначения группировки войск "Центр" активно поддерживают наступательные действия штурмовиков, используя дроны-камикадзе и квадрокоптеры с системами сброса боеприпасов. В ходе освобождения населённых пунктов операторы беспилотников выполняют точечное уничтожение живой силы противника, расчищая путь штурмовым группам", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что операторы разведдронов выявляют места дислокации бойцов ВСУ, засевших в зданиях, подвалах и полевых укреплениях. После обнаружения целей операторы переходят к методичному "выкуриванию" противника, нанося удары по укрытиям, сбрасывая гранаты точно в узкие лазы и входы в подвальные помещения. Квадрокоптеры со сбросом боеприпасов позволяют поражать вражеских бойцов в труднодоступных местах, куда невозможно добраться штурмовикам или достать артиллерии.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчеты разведывательных БПЛА поддерживают штурмовиков группы "Центр"

Операторы БПЛА группы Центр расчищают путь для штурмовых групп

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчётов дронов соединения спецназа группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении.
"Расчёты разведывательных квадрокоптеров соединения специального назначения группировки войск "Центр" активно поддерживают наступательные действия штурмовиков, используя дроны-камикадзе и квадрокоптеры с системами сброса боеприпасов. В ходе освобождения населённых пунктов операторы беспилотников выполняют точечное уничтожение живой силы противника, расчищая путь штурмовым группам", - рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что операторы разведдронов выявляют места дислокации бойцов ВСУ, засевших в зданиях, подвалах и полевых укреплениях. После обнаружения целей операторы переходят к методичному "выкуриванию" противника, нанося удары по укрытиям, сбрасывая гранаты точно в узкие лазы и входы в подвальные помещения. Квадрокоптеры со сбросом боеприпасов позволяют поражать вражеских бойцов в труднодоступных местах, куда невозможно добраться штурмовикам или достать артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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