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Южная группировка войск уничтожила за сутки два склада ВСУ - РИА Новости, 21.06.2025
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Южная группировка войск уничтожила за сутки два склада ВСУ
Южная группировка войск уничтожила за сутки два склада ВСУ - РИА Новости, 21.06.2025
Южная группировка войск уничтожила за сутки два склада ВСУ
Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили за сутки 190 боевиков ВСУ, танк и два склада материальных средств, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T05:21:00+03:00
2025-06-21T05:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили за сутки 190 боевиков ВСУ, танк и два склада материальных средств, сообщили журналистам в Минобороны РФ. В ходе ведения активных боевых действий поздравления группировки, как указано, улучшили тактическое положение. "В течение суток вооруженные силы Украины потеряли свыше 190 боевиков, танк, три боевые бронированные машины, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств", - сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков, заявление которого приводит МО.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Южная группировка войск уничтожила за сутки два склада ВСУ

Южная группировка войск уничтожила за сутки 190 боевиков ВСУ, два склада и танк

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили за сутки 190 боевиков ВСУ, танк и два склада материальных средств, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В ходе ведения активных боевых действий поздравления группировки, как указано, улучшили тактическое положение.
"В течение суток вооруженные силы Украины потеряли свыше 190 боевиков, танк, три боевые бронированные машины, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств", - сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков, заявление которого приводит МО.
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