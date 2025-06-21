https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024438017.html

Южная группировка войск уничтожила за сутки два склада ВСУ

Южная группировка войск уничтожила за сутки два склада ВСУ - РИА Новости, 21.06.2025

Южная группировка войск уничтожила за сутки два склада ВСУ

Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили за сутки 190 боевиков ВСУ, танк и два склада материальных средств, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T05:21:00+03:00

2025-06-21T05:21:00+03:00

2025-06-21T05:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили за сутки 190 боевиков ВСУ, танк и два склада материальных средств, сообщили журналистам в Минобороны РФ. В ходе ведения активных боевых действий поздравления группировки, как указано, улучшили тактическое положение. "В течение суток вооруженные силы Украины потеряли свыше 190 боевиков, танк, три боевые бронированные машины, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств", - сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков, заявление которого приводит МО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность