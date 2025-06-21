https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024437862.html
Военные "Запада" за сутки уничтожили две Humvee и две Starlink
Военные "Запада" за сутки уничтожили две Humvee и две Starlink - РИА Новости, 21.06.2025
Военные "Запада" за сутки уничтожили две Humvee и две Starlink
Военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки уничтожили до 230 боевиков ВСУ, две бронемашины Humvee и две станции спутниковой связи Starlink, сообщили... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T05:17:00+03:00
2025-06-21T05:17:00+03:00
2025-06-21T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952055302_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f177eb74eefa50e2cb0c0654a2dd3010.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки уничтожили до 230 боевиков ВСУ, две бронемашины Humvee и две станции спутниковой связи Starlink, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "За сутки потери противника составили до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины Humvee, 17 минометных расчетов, четыре станции радиоэлектронной борьбы, пять автомобилей и четыре роботехнических комплекса", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма, заявление которого приводит Минобороны. Кроме того, по его словам, уничтожены 34 пункта управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink и четыре полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952055302_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_0cab932d20e69c622efd0acc08f10539.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Военные "Запада" за сутки уничтожили две Humvee и две Starlink
Военные группировки "Запад" за сутки уничтожили до 230 боевиков ВСУ
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки уничтожили до 230 боевиков ВСУ, две бронемашины Humvee и две станции спутниковой связи Starlink, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"За сутки потери противника составили до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины Humvee, 17 минометных расчетов, четыре станции радиоэлектронной борьбы, пять автомобилей и четыре роботехнических комплекса", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма, заявление которого приводит Минобороны.
Кроме того, по его словам, уничтожены 34 пункта управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink и четыре полевых склада боеприпасов.