https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024437862.html

Военные "Запада" за сутки уничтожили две Humvee и две Starlink

Военные "Запада" за сутки уничтожили две Humvee и две Starlink - РИА Новости, 21.06.2025

Военные "Запада" за сутки уничтожили две Humvee и две Starlink

Военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки уничтожили до 230 боевиков ВСУ, две бронемашины Humvee и две станции спутниковой связи Starlink, сообщили... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T05:17:00+03:00

2025-06-21T05:17:00+03:00

2025-06-21T05:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки уничтожили до 230 боевиков ВСУ, две бронемашины Humvee и две станции спутниковой связи Starlink, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "За сутки потери противника составили до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины Humvee, 17 минометных расчетов, четыре станции радиоэлектронной борьбы, пять автомобилей и четыре роботехнических комплекса", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма, заявление которого приводит Минобороны. Кроме того, по его словам, уничтожены 34 пункта управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink и четыре полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность