https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024437706.html

Группировка войск "Центр" уничтожила семь бронемашин и три пикапа ВСУ

Группировка войск "Центр" уничтожила семь бронемашин и три пикапа ВСУ - РИА Новости, 21.06.2025

Группировка войск "Центр" уничтожила семь бронемашин и три пикапа ВСУ

Военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили до 425 бойцов ВСУ, семь бронемашин и 3 пикапа противника, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T05:13:00+03:00

2025-06-21T05:13:00+03:00

2025-06-21T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

димитров

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили до 425 бойцов ВСУ, семь бронемашин и 3 пикапа противника, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Группировка войск "Центр" продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции: подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям четырех механизированных двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад морской пехоты в районах Красноармейска, Димитрова, Новосергеевки и Муравки", - заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. Потери противника, по его словам, составили "до 425 военнослужащих, семь бронемашин, три пикапа и артиллерийское орудие".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

красноармейск, димитров, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность