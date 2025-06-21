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Группировка войск "Центр" уничтожила семь бронемашин и три пикапа ВСУ
Группировка войск "Центр" уничтожила семь бронемашин и три пикапа ВСУ - РИА Новости, 21.06.2025
Группировка войск "Центр" уничтожила семь бронемашин и три пикапа ВСУ
Военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили до 425 бойцов ВСУ, семь бронемашин и 3 пикапа противника, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T05:13:00+03:00
2025-06-21T05:13:00+03:00
2025-06-21T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
димитров
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили до 425 бойцов ВСУ, семь бронемашин и 3 пикапа противника, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Группировка войск "Центр" продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции: подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям четырех механизированных двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад морской пехоты в районах Красноармейска, Димитрова, Новосергеевки и Муравки", - заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. Потери противника, по его словам, составили "до 425 военнослужащих, семь бронемашин, три пикапа и артиллерийское орудие".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, димитров, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Димитров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка войск "Центр" уничтожила семь бронемашин и три пикапа ВСУ
Группировка Центр уничтожили до 425 бойцов ВСУ, семь бронемашин и три пикапа ВСУ