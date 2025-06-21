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Группировка войск "Север" уничтожила до 215 военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 21.06.2025
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05:10 21.06.2025
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Группировка войск "Север" уничтожила до 215 военнослужащих ВСУ
Группировка войск "Север" уничтожила до 215 военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 21.06.2025
Группировка войск "Север" уничтожила до 215 военнослужащих ВСУ
Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ, 3 бронемашины и 6 автомобилей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T05:10:00+03:00
2025-06-21T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 21 июня - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ, 3 бронемашины и 6 автомобилей, сообщили в Минобороны РФ. "Потери противника составили до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств", - заявил журналистам старший офицер пресс-центра группировки "Север" Андрей Шершнёв.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка войск "Север" уничтожила до 215 военнослужащих ВСУ

Группировка войск Север уничтожила до 215 военнослужащих ВСУ и три бронемашины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июня - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ, 3 бронемашины и 6 автомобилей, сообщили в Минобороны РФ.
"Потери противника составили до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств", - заявил журналистам старший офицер пресс-центра группировки "Север" Андрей Шершнёв.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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