https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024437415.html

Группировка войск "Север" уничтожила до 215 военнослужащих ВСУ

Группировка войск "Север" уничтожила до 215 военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 21.06.2025

Группировка войск "Север" уничтожила до 215 военнослужащих ВСУ

Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ, 3 бронемашины и 6 автомобилей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T05:10:00+03:00

2025-06-21T05:10:00+03:00

2025-06-21T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 21 июня - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ, 3 бронемашины и 6 автомобилей, сообщили в Минобороны РФ. "Потери противника составили до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств", - заявил журналистам старший офицер пресс-центра группировки "Север" Андрей Шершнёв.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность