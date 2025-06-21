https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024437415.html
Группировка войск "Север" уничтожила до 215 военнослужащих ВСУ
Группировка войск "Север" уничтожила до 215 военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 21.06.2025
Группировка войск "Север" уничтожила до 215 военнослужащих ВСУ
Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ, 3 бронемашины и 6 автомобилей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T05:10:00+03:00
2025-06-21T05:10:00+03:00
2025-06-21T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
МОСКВА, 21 июня - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ, 3 бронемашины и 6 автомобилей, сообщили в Минобороны РФ. "Потери противника составили до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств", - заявил журналистам старший офицер пресс-центра группировки "Север" Андрей Шершнёв.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка войск "Север" уничтожила до 215 военнослужащих ВСУ
Группировка войск Север уничтожила до 215 военнослужащих ВСУ и три бронемашины