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Группировка войск "Восток" уничтожила за сутки более 215 военных ВСУ - РИА Новости, 21.06.2025
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05:06 21.06.2025
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Группировка войск "Восток" уничтожила за сутки более 215 военных ВСУ
Группировка войск "Восток" уничтожила за сутки более 215 военных ВСУ - РИА Новости, 21.06.2025
Группировка войск "Восток" уничтожила за сутки более 215 военных ВСУ
Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили за сутки более 215 бойцов ВСУ, две бронемашины MaxxPro и два артиллерийских орудия, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T05:06:00+03:00
2025-06-21T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили за сутки более 215 бойцов ВСУ, две бронемашины MaxxPro и два артиллерийских орудия, говорится в сообщении Минобороны. "В течение суток противник потерял более 215 военнослужащих, две боевых бронированных машины MaxxPro, 4 автомобиля и 8 пунктов управления беспилотной авиации. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены два артиллерийских орудия, в том числе самоходные артиллерийские установки Krab", - сказал офицер пресс-центра группировки "Восток" Алексей Яковлев.
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безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Восток" уничтожила за сутки более 215 военных ВСУ

Группировка войск Восток уничтожила за сутки более 215 военных ВСУ и два орудия

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили за сутки более 215 бойцов ВСУ, две бронемашины MaxxPro и два артиллерийских орудия, говорится в сообщении Минобороны.
"В течение суток противник потерял более 215 военнослужащих, две боевых бронированных машины MaxxPro, 4 автомобиля и 8 пунктов управления беспилотной авиации. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены два артиллерийских орудия, в том числе самоходные артиллерийские установки Krab", - сказал офицер пресс-центра группировки "Восток" Алексей Яковлев.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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