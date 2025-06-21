https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024437275.html
Группировка войск "Восток" уничтожила за сутки более 215 военных ВСУ
Группировка войск "Восток" уничтожила за сутки более 215 военных ВСУ - РИА Новости, 21.06.2025
Группировка войск "Восток" уничтожила за сутки более 215 военных ВСУ
Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили за сутки более 215 бойцов ВСУ, две бронемашины MaxxPro и два артиллерийских орудия, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T05:06:00+03:00
2025-06-21T05:06:00+03:00
2025-06-21T05:06:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили за сутки более 215 бойцов ВСУ, две бронемашины MaxxPro и два артиллерийских орудия, говорится в сообщении Минобороны. "В течение суток противник потерял более 215 военнослужащих, две боевых бронированных машины MaxxPro, 4 автомобиля и 8 пунктов управления беспилотной авиации. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены два артиллерийских орудия, в том числе самоходные артиллерийские установки Krab", - сказал офицер пресс-центра группировки "Восток" Алексей Яковлев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Восток" уничтожила за сутки более 215 военных ВСУ
Группировка войск Восток уничтожила за сутки более 215 военных ВСУ и два орудия