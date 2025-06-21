https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024437275.html

Группировка войск "Восток" уничтожила за сутки более 215 военных ВСУ

Группировка войск "Восток" уничтожила за сутки более 215 военных ВСУ - РИА Новости, 21.06.2025

Группировка войск "Восток" уничтожила за сутки более 215 военных ВСУ

Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили за сутки более 215 бойцов ВСУ, две бронемашины MaxxPro и два артиллерийских орудия, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T05:06:00+03:00

2025-06-21T05:06:00+03:00

2025-06-21T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили за сутки более 215 бойцов ВСУ, две бронемашины MaxxPro и два артиллерийских орудия, говорится в сообщении Минобороны. "В течение суток противник потерял более 215 военнослужащих, две боевых бронированных машины MaxxPro, 4 автомобиля и 8 пунктов управления беспилотной авиации. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены два артиллерийских орудия, в том числе самоходные артиллерийские установки Krab", - сказал офицер пресс-центра группировки "Восток" Алексей Яковлев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины