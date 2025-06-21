https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024437128.html

Военные группировки "Днепр" уничтожили до 60 боевиков ВСУ за сутки

Военные группировки "Днепр" уничтожили до 60 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 21.06.2025

Военные группировки "Днепр" уничтожили до 60 боевиков ВСУ за сутки

Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ и 11 автомобилей, а также станцию радиоэлектронной борьбы, говорится в сообщении РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T05:02:00+03:00

2025-06-21T05:02:00+03:00

2025-06-21T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ и 11 автомобилей, а также станцию радиоэлектронной борьбы, говорится в сообщении Минобороны РФ. "Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - сказал журналистам начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность