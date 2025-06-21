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Военные группировки "Днепр" уничтожили до 60 боевиков ВСУ за сутки
Военные группировки "Днепр" уничтожили до 60 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 21.06.2025
Военные группировки "Днепр" уничтожили до 60 боевиков ВСУ за сутки
Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ и 11 автомобилей, а также станцию радиоэлектронной борьбы, говорится в сообщении РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T05:02:00+03:00
2025-06-21T05:02:00+03:00
2025-06-21T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ и 11 автомобилей, а также станцию радиоэлектронной борьбы, говорится в сообщении Минобороны РФ. "Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - сказал журналистам начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Военные группировки "Днепр" уничтожили до 60 боевиков ВСУ за сутки
Военные группировки Днепр уничтожили до 60 боевиков ВСУ и 11 автомобилей