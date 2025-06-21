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В Вологодской области снизилась смертность от алко-заболеваний - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
22:46 21.06.2025 (обновлено: 22:48 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/smertnost-2024546555.html
В Вологодской области снизилась смертность от алко-заболеваний
В Вологодской области снизилась смертность от алко-заболеваний - РИА Новости, 21.06.2025
В Вологодской области снизилась смертность от алко-заболеваний
Более трети работавших до 1 марта в Вологодской области алкомаркетов после введения ограничений по продаже алкоголя закрылись, смертность от заболеваний,... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T22:46:00+03:00
2025-06-21T22:48:00+03:00
пмэф-2025
здоровье - общество
вологодская область
георгий филимонов
россия
алкоголь
смертность
демография
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Более трети работавших до 1 марта в Вологодской области алкомаркетов после введения ограничений по продаже алкоголя закрылись, смертность от заболеваний, связанных с алкоголем, снизилась на 50%, а количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения сократилось на треть, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. "Продажи сокращаются, по области – почти на 40%. Кроме того, по статистике минздрава на 50% сокращается смертность от алкоголь-ассоциированных заболеваний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Филимонов. Кроме того, по словам губернатора, после введения ограничений примерно на треть сократилось количество преступлений, причинами которых было потребление алкоголя. А также примерно на четверть сократилось количество вызовов скорой помощи по поводу тяжелых алкогольных отравлений и интоксикаций. Примерно на 30% снизилось и количество дорожных аварий в состоянии алкогольного опьянения. "До вступления в силу областного закона об ограничении продажи алкоголя на территории Вологодской области находилось 610 алкомаркетов… После вступления в силу областного закона закрылось 253", - отметил Филимонов, уточнив, что чуть больше половины работавших алкомаркетов была федеральными, и 145 из них прекратили работу. По словам губернатора, задача властей - убрать с рынка именно алкомаркеты, которые торгуют исключительно алкогольной продукцией, и эта работа будет продолжена. При этом у предпринимателей есть шанс перепрофилировать свою деятельность. "За счет областного фонда микрокредитования предлагаем заем до 5 миллионов рублей под 3% годовых сроком на три года для того, чтобы предприниматель мог перепрофилировать, свою торговую точку, создать там, например, согласно нашим типовым финансово-экономическим моделям, которые мы рассчитываем и предлагаем малому и среднему бизнесу, пиццерию, кофейню, крафтовую пекарню, может быть, бар или паб, либо ресторан с алкогольной лицензией", - сказал Филимонов. По его словам, важно увеличивать стоимость среднего чека, чтобы деньги оставались в экономике региона, таким образом поддерживать малый и средний бизнес, а также повышать туристическую привлекательность в Вологодской области. По словам Филимонова, только за июнь было подписано пять соглашений с алкомаркетами по перепрофилированию объектов под заведения общепита. Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250530/alkotaksi-2020026514.html
https://ria.ru/20241029/kreml-1980761423.html
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здоровье - общество, вологодская область, георгий филимонов, россия, алкоголь, смертность, демография
ПМЭФ-2025, Здоровье - Общество, Вологодская область, Георгий Филимонов, Россия, Алкоголь, смертность, Демография
В Вологодской области снизилась смертность от алко-заболеваний

Филимонов: смертность от алко-заболеваний в Вологодской области снизилась вдвое

© РИА Новости / Григорий СысоевМужчина держит рюмку водки
Мужчина держит рюмку водки - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Мужчина держит рюмку водки. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Более трети работавших до 1 марта в Вологодской области алкомаркетов после введения ограничений по продаже алкоголя закрылись, смертность от заболеваний, связанных с алкоголем, снизилась на 50%, а количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения сократилось на треть, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
«
"Продажи сокращаются, по области – почти на 40%. Кроме того, по статистике минздрава на 50% сокращается смертность от алкоголь-ассоциированных заболеваний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Филимонов.
Кроме того, по словам губернатора, после введения ограничений примерно на треть сократилось количество преступлений, причинами которых было потребление алкоголя. А также примерно на четверть сократилось количество вызовов скорой помощи по поводу тяжелых алкогольных отравлений и интоксикаций. Примерно на 30% снизилось и количество дорожных аварий в состоянии алкогольного опьянения.
"До вступления в силу областного закона об ограничении продажи алкоголя на территории Вологодской области находилось 610 алкомаркетов… После вступления в силу областного закона закрылось 253", - отметил Филимонов, уточнив, что чуть больше половины работавших алкомаркетов была федеральными, и 145 из них прекратили работу.
По словам губернатора, задача властей - убрать с рынка именно алкомаркеты, которые торгуют исключительно алкогольной продукцией, и эта работа будет продолжена. При этом у предпринимателей есть шанс перепрофилировать свою деятельность.
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В Вологодской области проверят сообщения об алкотакси
30 мая, 17:14
"За счет областного фонда микрокредитования предлагаем заем до 5 миллионов рублей под 3% годовых сроком на три года для того, чтобы предприниматель мог перепрофилировать, свою торговую точку, создать там, например, согласно нашим типовым финансово-экономическим моделям, которые мы рассчитываем и предлагаем малому и среднему бизнесу, пиццерию, кофейню, крафтовую пекарню, может быть, бар или паб, либо ресторан с алкогольной лицензией", - сказал Филимонов.
По его словам, важно увеличивать стоимость среднего чека, чтобы деньги оставались в экономике региона, таким образом поддерживать малый и средний бизнес, а также повышать туристическую привлекательность в Вологодской области. По словам Филимонова, только за июнь было подписано пять соглашений с алкомаркетами по перепрофилированию объектов под заведения общепита.
Магазин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Песков прокомментировал ограничения продажи алкоголя в Вологодской области
29 октября 2024, 17:43
Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2025: день четвертый
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Петербургский международный экономический форум завершается.

ПМЭФ-2025

Петербургский международный экономический форум завершается.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Он проходил четыре дня: с 18 по 21 июня.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума

Он проходил четыре дня: с 18 по 21 июня.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 15
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На форуме были подписаны сотни многомиллиардных бизнес-соглашений.

ПМЭФ-2025. Культурный ДНК российских брендов

На форуме были подписаны сотни многомиллиардных бизнес-соглашений.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы.

ПМЭФ-2025. Сбор гостей перед началом пленарного заседания

В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 15
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Уделялось значительное внимание проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Уделялось значительное внимание проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 15
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Но особенное место заняло многообразие культур и то, что их объединяет в многополярном мире.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Но особенное место заняло многообразие культур и то, что их объединяет в многополярном мире.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В этом году ПМЭФ-2025 принимал гостей из более чем 140 стран и территорий.

ПМЭФ-2025. Работа форума

В этом году ПМЭФ-2025 принимал гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 15
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Их вниманию были представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Их вниманию были представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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8 из 15
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Среди гостей были видные иностранные политики.

ПМЭФ-2025. Россия и арабский мир - новые центры принятия решений на мировой арене

Среди гостей были видные иностранные политики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 15
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Так, во вчерашней пленарной сессии, где выступил Владимир Путин, участвовали глава Индонезии Прабово Субианто и высокие гости из Китая, ЮАР и Бахрейна.

ПМЭФ-2025

Так, во вчерашней пленарной сессии, где выступил Владимир Путин, участвовали глава Индонезии Прабово Субианто и высокие гости из Китая, ЮАР и Бахрейна.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Ее модератором был журналист из Объединенных Арабских Эмиратов, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Ее модератором был журналист из Объединенных Арабских Эмиратов, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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11 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Также вчера на Дворцовой площади выступили российские артисты и звезды итальянской эстрады.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Также вчера на Дворцовой площади выступили российские артисты и звезды итальянской эстрады.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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12 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума

Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это мероприятие подчеркнуло статус Петербурга как ведущей площадки для международного культурного диалога.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это мероприятие подчеркнуло статус Петербурга как ведущей площадки для международного культурного диалога.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером форума.

ПМЭФ-2025. Работа форума

РИА Новости выступает информационным партнером форума.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
15 из 15

Петербургский международный экономический форум завершается.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 15

Он проходил четыре дня: с 18 по 21 июня.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 15

На форуме были подписаны сотни многомиллиардных бизнес-соглашений.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 15

В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 15

Уделялось значительное внимание проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 15

Но особенное место заняло многообразие культур и то, что их объединяет в многополярном мире.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 15

В этом году ПМЭФ-2025 принимал гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 15

Их вниманию были представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
8 из 15

Среди гостей были видные иностранные политики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 15

Так, во вчерашней пленарной сессии, где выступил Владимир Путин, участвовали глава Индонезии Прабово Субианто и высокие гости из Китая, ЮАР и Бахрейна.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 15

Ее модератором был журналист из Объединенных Арабских Эмиратов, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 15

Также вчера на Дворцовой площади выступили российские артисты и звезды итальянской эстрады.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 15

Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
13 из 15

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это мероприятие подчеркнуло статус Петербурга как ведущей площадки для международного культурного диалога.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
14 из 15

РИА Новости выступает информационным партнером форума.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
ПМЭФ-2025Здоровье - ОбществоВологодская областьГеоргий ФилимоновРоссияАлкогольсмертностьДемография
 
 
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