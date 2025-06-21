https://ria.ru/20250621/smertnost-2024546555.html

В Вологодской области снизилась смертность от алко-заболеваний

В Вологодской области снизилась смертность от алко-заболеваний - РИА Новости, 21.06.2025

В Вологодской области снизилась смертность от алко-заболеваний

Более трети работавших до 1 марта в Вологодской области алкомаркетов после введения ограничений по продаже алкоголя закрылись, смертность от заболеваний,... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T22:46:00+03:00

2025-06-21T22:46:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Более трети работавших до 1 марта в Вологодской области алкомаркетов после введения ограничений по продаже алкоголя закрылись, смертность от заболеваний, связанных с алкоголем, снизилась на 50%, а количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения сократилось на треть, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. "Продажи сокращаются, по области – почти на 40%. Кроме того, по статистике минздрава на 50% сокращается смертность от алкоголь-ассоциированных заболеваний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Филимонов. Кроме того, по словам губернатора, после введения ограничений примерно на треть сократилось количество преступлений, причинами которых было потребление алкоголя. А также примерно на четверть сократилось количество вызовов скорой помощи по поводу тяжелых алкогольных отравлений и интоксикаций. Примерно на 30% снизилось и количество дорожных аварий в состоянии алкогольного опьянения. "До вступления в силу областного закона об ограничении продажи алкоголя на территории Вологодской области находилось 610 алкомаркетов… После вступления в силу областного закона закрылось 253", - отметил Филимонов, уточнив, что чуть больше половины работавших алкомаркетов была федеральными, и 145 из них прекратили работу. По словам губернатора, задача властей - убрать с рынка именно алкомаркеты, которые торгуют исключительно алкогольной продукцией, и эта работа будет продолжена. При этом у предпринимателей есть шанс перепрофилировать свою деятельность. "За счет областного фонда микрокредитования предлагаем заем до 5 миллионов рублей под 3% годовых сроком на три года для того, чтобы предприниматель мог перепрофилировать, свою торговую точку, создать там, например, согласно нашим типовым финансово-экономическим моделям, которые мы рассчитываем и предлагаем малому и среднему бизнесу, пиццерию, кофейню, крафтовую пекарню, может быть, бар или паб, либо ресторан с алкогольной лицензией", - сказал Филимонов. По его словам, важно увеличивать стоимость среднего чека, чтобы деньги оставались в экономике региона, таким образом поддерживать малый и средний бизнес, а также повышать туристическую привлекательность в Вологодской области. По словам Филимонова, только за июнь было подписано пять соглашений с алкомаркетами по перепрофилированию объектов под заведения общепита. Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250530/alkotaksi-2020026514.html

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здоровье - общество, вологодская область, георгий филимонов, россия, алкоголь, смертность, демография