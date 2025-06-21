https://ria.ru/20250621/slutskij-2024548382.html

Слуцкий обвинил Запад в разрушении украинской государственности

Слуцкий обвинил Запад в разрушении украинской государственности - РИА Новости, 21.06.2025

Слуцкий обвинил Запад в разрушении украинской государственности

Авантюра по насаждению западной гегемонии в Евразии через отрыв Украины от России потерпела крах, разрушила украинскую государственность, заявил глава комитета... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T23:15:00+03:00

2025-06-21T23:15:00+03:00

2025-06-21T23:15:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Авантюра по насаждению западной гегемонии в Евразии через отрыв Украины от России потерпела крах, разрушила украинскую государственность, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Авантюра по насаждению западной гегемонии в Евразии через отрыв Украины от России потерпела крах, разрушила украинскую государственность. Идеологам братоубийственного проекта придется это признать. Чем раньше, тем лучше", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, Украина попала "под сокращение": отменено заседание по украинскому вопросу на июньском саммите НАТО, а Владимир Зеленский приглашен только на ужин по случаю открытия. "Формальной причиной называется график Трампа. Но реальной является, скорее, отсутствие приоритетов у новой американской администрации по поддержке войны до последнего украинца", - добавил политик. Слуцкий отметил, что президент России Владимир Путин не оставил сомнений в неизменности требований России относительно безъядерного и внеблокового статуса Украины. "И да, Украина действительно заслуживает лучшей участи, чем быть просто марионеткой западных русофобов. Русские и украинцы - братские славянские народы, связанные одним цивилизационным кодом. По сути, "один народ", как сказал президент РФ на пленарном заседании ПМЭФ", - подытожил глава думского комитета. Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге. Издание Politico ранее сообщило, что организаторы саммита решили сократить его программу, чтобы не испытывать терпение президента США Дональда Трампа. Одной из "уступок" США станет отсутствие в Гааге заседания Совета Украина - НАТО. Отмечалось также, что силы организаторов будут направлены на то, чтобы избежать новых перепалок, в том числе с Зеленским.

https://ria.ru/20250621/konflikt-2024510297.html

https://ria.ru/20250604/slutskij-2020940009.html

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в мире, украина, россия, евразия, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, дональд трамп, нато, госдума рф, politico