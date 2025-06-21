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Слуцкий обвинил Запад в разрушении украинской государственности - РИА Новости, 21.06.2025
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23:15 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/slutskij-2024548382.html
Слуцкий обвинил Запад в разрушении украинской государственности
Слуцкий обвинил Запад в разрушении украинской государственности - РИА Новости, 21.06.2025
Слуцкий обвинил Запад в разрушении украинской государственности
Авантюра по насаждению западной гегемонии в Евразии через отрыв Украины от России потерпела крах, разрушила украинскую государственность, заявил глава комитета... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T23:15:00+03:00
2025-06-21T23:15:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Авантюра по насаждению западной гегемонии в Евразии через отрыв Украины от России потерпела крах, разрушила украинскую государственность, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Авантюра по насаждению западной гегемонии в Евразии через отрыв Украины от России потерпела крах, разрушила украинскую государственность. Идеологам братоубийственного проекта придется это признать. Чем раньше, тем лучше", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, Украина попала "под сокращение": отменено заседание по украинскому вопросу на июньском саммите НАТО, а Владимир Зеленский приглашен только на ужин по случаю открытия. "Формальной причиной называется график Трампа. Но реальной является, скорее, отсутствие приоритетов у новой американской администрации по поддержке войны до последнего украинца", - добавил политик. Слуцкий отметил, что президент России Владимир Путин не оставил сомнений в неизменности требований России относительно безъядерного и внеблокового статуса Украины. "И да, Украина действительно заслуживает лучшей участи, чем быть просто марионеткой западных русофобов. Русские и украинцы - братские славянские народы, связанные одним цивилизационным кодом. По сути, "один народ", как сказал президент РФ на пленарном заседании ПМЭФ", - подытожил глава думского комитета. Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге. Издание Politico ранее сообщило, что организаторы саммита решили сократить его программу, чтобы не испытывать терпение президента США Дональда Трампа. Одной из "уступок" США станет отсутствие в Гааге заседания Совета Украина - НАТО. Отмечалось также, что силы организаторов будут направлены на то, чтобы избежать новых перепалок, в том числе с Зеленским.
https://ria.ru/20250621/konflikt-2024510297.html
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в мире, украина, россия, евразия, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, дональд трамп, нато, госдума рф, politico
В мире, Украина, Россия, Евразия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Госдума РФ, Politico
Слуцкий обвинил Запад в разрушении украинской государственности

Слуцкий: авантюра по насаждению гегемонии Запада в Евразии потерпела крах

© РИА Новости / Pool/Александр Щербак | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Pool/Александр Щербак
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Авантюра по насаждению западной гегемонии в Евразии через отрыв Украины от России потерпела крах, разрушила украинскую государственность, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Авантюра по насаждению западной гегемонии в Евразии через отрыв Украины от России потерпела крах, разрушила украинскую государственность. Идеологам братоубийственного проекта придется это признать. Чем раньше, тем лучше", - написал он в своем Telegram-канале.
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Вчера, 15:41
По его словам, Украина попала "под сокращение": отменено заседание по украинскому вопросу на июньском саммите НАТО, а Владимир Зеленский приглашен только на ужин по случаю открытия.
"Формальной причиной называется график Трампа. Но реальной является, скорее, отсутствие приоритетов у новой американской администрации по поддержке войны до последнего украинца", - добавил политик.
Слуцкий отметил, что президент России Владимир Путин не оставил сомнений в неизменности требований России относительно безъядерного и внеблокового статуса Украины.
"И да, Украина действительно заслуживает лучшей участи, чем быть просто марионеткой западных русофобов. Русские и украинцы - братские славянские народы, связанные одним цивилизационным кодом. По сути, "один народ", как сказал президент РФ на пленарном заседании ПМЭФ", - подытожил глава думского комитета.
Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге. Издание Politico ранее сообщило, что организаторы саммита решили сократить его программу, чтобы не испытывать терпение президента США Дональда Трампа. Одной из "уступок" США станет отсутствие в Гааге заседания Совета Украина - НАТО. Отмечалось также, что силы организаторов будут направлены на то, чтобы избежать новых перепалок, в том числе с Зеленским.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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4 июня, 18:22
 
В миреУкраинаРоссияЕвразияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОГосдума РФPolitico
 
 
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