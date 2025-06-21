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Симоньян рассказала, как появилась идея проекта "Новороссия сегодня" - РИА Новости, 21.06.2025
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21:38 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/simonyan-2024542939.html
Симоньян рассказала, как появилась идея проекта "Новороссия сегодня"
Симоньян рассказала, как появилась идея проекта "Новороссия сегодня" - РИА Новости, 21.06.2025
Симоньян рассказала, как появилась идея проекта "Новороссия сегодня"
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что проект радиовещания "Новороссия сегодня",... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T21:38:00+03:00
2025-06-21T21:38:00+03:00
общество
россия
новороссия
маргарита симоньян
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луганская народная республика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что проект радиовещания "Новороссия сегодня", созданный входящими в медиагруппу "Россия сегодня" радио Sputnik и мультимедийным изданием Украина.ру, запущен для оперативного информирования жителей новых регионов и для решения их проблем. Проект радиовещания "Новороссия сегодня" начал вещание 2 июня, предлагая слушателям информационно-аналитический контент о социально-экономическом развитии, восстановлении, международных связях и туристических достопримечательностях новых регионов России. "Мы почувствовали необходимость запустить там отдельное радиовещание, чтобы люди могли делиться своими проблемами, оперативно узнавать новости, оперативно узнавать, кто и как им может помочь, это же тоже очень важно. И будем это делать, развивать, я уверена, что это будет очень востребовано ребятами, аудиторией там", - сказала Симоньян в интервью Ольге Скабеевой. Она добавила, что Новороссия - это регион, где "в силу происходящих событий и вообще исторических событий" возникает большая потребность в коммуникации между людьми, нуждающимися в помощи, и властью. Вещание проекта "Новороссия сегодня" осуществляется утром с 8.00 до 10.00 (по средам - с 9.00 до 11.00), вечером - с 17.00 до 18.00, слушатели Донецка и Луганска смогут присоединиться к проекту, настроив свои приемники на частоты 93,4 FM и 96,6 FM соответственно. Интервью Маргариты Симоньян и Ольги Скабеевой состоялось на площадке мультимедийного центра общества "Знание", организованной совместно с российским военно-историческим обществом в ходе ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250605/kiselev-2021121411.html
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новороссия
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общество, россия, новороссия, маргарита симоньян, донецкая народная республика, луганская народная республика
Общество, Россия, Новороссия, Маргарита Симоньян, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Симоньян рассказала, как появилась идея проекта "Новороссия сегодня"

Симоньян: проект "Новороссия сегодня" запустили для решения проблем населения

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что проект радиовещания "Новороссия сегодня", созданный входящими в медиагруппу "Россия сегодня" радио Sputnik и мультимедийным изданием Украина.ру, запущен для оперативного информирования жителей новых регионов и для решения их проблем.
Проект радиовещания "Новороссия сегодня" начал вещание 2 июня, предлагая слушателям информационно-аналитический контент о социально-экономическом развитии, восстановлении, международных связях и туристических достопримечательностях новых регионов России.
«
"Мы почувствовали необходимость запустить там отдельное радиовещание, чтобы люди могли делиться своими проблемами, оперативно узнавать новости, оперативно узнавать, кто и как им может помочь, это же тоже очень важно. И будем это делать, развивать, я уверена, что это будет очень востребовано ребятами, аудиторией там", - сказала Симоньян в интервью Ольге Скабеевой.
Она добавила, что Новороссия - это регион, где "в силу происходящих событий и вообще исторических событий" возникает большая потребность в коммуникации между людьми, нуждающимися в помощи, и властью.
Вещание проекта "Новороссия сегодня" осуществляется утром с 8.00 до 10.00 (по средам - с 9.00 до 11.00), вечером - с 17.00 до 18.00, слушатели Донецка и Луганска смогут присоединиться к проекту, настроив свои приемники на частоты 93,4 FM и 96,6 FM соответственно.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Киселев назвал проект "Новороссия сегодня" большим вызовом
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Интервью Маргариты Симоньян и Ольги Скабеевой состоялось на площадке мультимедийного центра общества "Знание", организованной совместно с российским военно-историческим обществом в ходе ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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19 июня, 00:52
 
ОбществоРоссияНовороссияМаргарита СимоньянДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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