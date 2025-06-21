https://ria.ru/20250621/simonyan-2024542939.html

Симоньян рассказала, как появилась идея проекта "Новороссия сегодня"

Симоньян рассказала, как появилась идея проекта "Новороссия сегодня" - РИА Новости, 21.06.2025

Симоньян рассказала, как появилась идея проекта "Новороссия сегодня"

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что проект радиовещания "Новороссия сегодня",... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T21:38:00+03:00

2025-06-21T21:38:00+03:00

2025-06-21T21:38:00+03:00

общество

россия

новороссия

маргарита симоньян

донецкая народная республика

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584402_0:100:3286:1948_1920x0_80_0_0_90d55fa28a2a4c5f0bf0c8b3a78533ba.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что проект радиовещания "Новороссия сегодня", созданный входящими в медиагруппу "Россия сегодня" радио Sputnik и мультимедийным изданием Украина.ру, запущен для оперативного информирования жителей новых регионов и для решения их проблем. Проект радиовещания "Новороссия сегодня" начал вещание 2 июня, предлагая слушателям информационно-аналитический контент о социально-экономическом развитии, восстановлении, международных связях и туристических достопримечательностях новых регионов России. "Мы почувствовали необходимость запустить там отдельное радиовещание, чтобы люди могли делиться своими проблемами, оперативно узнавать новости, оперативно узнавать, кто и как им может помочь, это же тоже очень важно. И будем это делать, развивать, я уверена, что это будет очень востребовано ребятами, аудиторией там", - сказала Симоньян в интервью Ольге Скабеевой. Она добавила, что Новороссия - это регион, где "в силу происходящих событий и вообще исторических событий" возникает большая потребность в коммуникации между людьми, нуждающимися в помощи, и властью. Вещание проекта "Новороссия сегодня" осуществляется утром с 8.00 до 10.00 (по средам - с 9.00 до 11.00), вечером - с 17.00 до 18.00, слушатели Донецка и Луганска смогут присоединиться к проекту, настроив свои приемники на частоты 93,4 FM и 96,6 FM соответственно. Интервью Маргариты Симоньян и Ольги Скабеевой состоялось на площадке мультимедийного центра общества "Знание", организованной совместно с российским военно-историческим обществом в ходе ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250605/kiselev-2021121411.html

https://ria.ru/20250619/putin-2023741661.html

россия

новороссия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, новороссия, маргарита симоньян, донецкая народная республика, луганская народная республика