https://ria.ru/20250621/simonyan--2024511223.html

Симоньян поблагодарила МВД за общий с RT проект "Не один на один"

Симоньян поблагодарила МВД за общий с RT проект "Не один на один" - РИА Новости, 21.06.2025

Симоньян поблагодарила МВД за общий с RT проект "Не один на один"

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила министерство внутренних дел РФ, представителя МВД... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T15:47:00+03:00

2025-06-21T15:47:00+03:00

2025-06-21T15:48:00+03:00

россия

маргарита симоньян

общество

ирина волк

владимир колокольцев

телеканал rt

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

пмэф-2025

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила министерство внутренних дел РФ, представителя МВД РФ Ирину Волк и министра МВД РФ Владимира Колокольцева за помощь в реализации их совместного с RT проекта "Не один на один". "Сегодня справляет свой семилетний юбилей наш проект "Не один на один", в рамках которого мы вместе с МВД, за что огромное спасибо МВД и лично Ирине Волк, и, естественно, министру нашему Владимиру Колокольцеву, за то, что они помогают нам оперативно решать вопросы с получением российского гражданства русскими людьми, застрявшими за границей", - сказала Симоньян в интервью Ольге Скабеевой. Интервью Маргариты Симоньян и Ольги Скабеевой состоялось на площадке мультимедийного центра общества "Знание", организованной совместно с российским военно-историческим обществом в ходе ПМЭФ. Она рассказала, что проект помогает решать по-настоящему трагические истории, "когда наши военные, инженеры, ученые, служившие Советскому Союзу и работавшие в Советском Союзе, выполняя эти свои обязанности, отдавая долг своей родине, застряли на момент развала Советского Союза где-то в сопредельных республиках и вдруг оказались у нас здесь в России чужаками" и годами не могут оформить документы. "Потому что, к сожалению, очень много людей, которым наплевать, которые видят только указивки, палочки, галочки, и не видят личность, и не в состоянии посмотреть в глаза, и не в состоянии почувствовать за палочками, галочками, закорючками фамилий чью-то боль, чью-то тоску по родине, чью-то тяжелую биографию", - добавила Симоньян. Проекту RT и МВД "Не один на один", в рамках которого соотечественники получают помощь в приобретении российского гражданства, исполняется семь лет. Как указано на сайте проекта, "он был запущен после публикации серии материалов о бюрократических проволочках, с которыми пришлось столкнуться людям, желающим оформить документы". Через несколько месяцев работы проекта президент РФ Владимир Путин подписал новую концепцию миграционной политики. Принятые в рамках этого документа указы существенно упростили процесс переселения соотечественников из-за рубежа в Россию. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250611/pozdravlenie-2022177734.html

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россия, маргарита симоньян, общество, ирина волк, владимир колокольцев, телеканал rt, министерство внутренних дел рф (мвд россии)