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Симоньян поблагодарила МВД за общий с RT проект "Не один на один" - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
15:47 21.06.2025 (обновлено: 15:48 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/simonyan--2024511223.html
Симоньян поблагодарила МВД за общий с RT проект "Не один на один"
Симоньян поблагодарила МВД за общий с RT проект "Не один на один" - РИА Новости, 21.06.2025
Симоньян поблагодарила МВД за общий с RT проект "Не один на один"
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила министерство внутренних дел РФ, представителя МВД... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T15:47:00+03:00
2025-06-21T15:48:00+03:00
россия
маргарита симоньян
общество
ирина волк
владимир колокольцев
телеканал rt
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
пмэф-2025
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила министерство внутренних дел РФ, представителя МВД РФ Ирину Волк и министра МВД РФ Владимира Колокольцева за помощь в реализации их совместного с RT проекта "Не один на один". "Сегодня справляет свой семилетний юбилей наш проект "Не один на один", в рамках которого мы вместе с МВД, за что огромное спасибо МВД и лично Ирине Волк, и, естественно, министру нашему Владимиру Колокольцеву, за то, что они помогают нам оперативно решать вопросы с получением российского гражданства русскими людьми, застрявшими за границей", - сказала Симоньян в интервью Ольге Скабеевой. Интервью Маргариты Симоньян и Ольги Скабеевой состоялось на площадке мультимедийного центра общества "Знание", организованной совместно с российским военно-историческим обществом в ходе ПМЭФ. Она рассказала, что проект помогает решать по-настоящему трагические истории, "когда наши военные, инженеры, ученые, служившие Советскому Союзу и работавшие в Советском Союзе, выполняя эти свои обязанности, отдавая долг своей родине, застряли на момент развала Советского Союза где-то в сопредельных республиках и вдруг оказались у нас здесь в России чужаками" и годами не могут оформить документы. "Потому что, к сожалению, очень много людей, которым наплевать, которые видят только указивки, палочки, галочки, и не видят личность, и не в состоянии посмотреть в глаза, и не в состоянии почувствовать за палочками, галочками, закорючками фамилий чью-то боль, чью-то тоску по родине, чью-то тяжелую биографию", - добавила Симоньян. Проекту RT и МВД "Не один на один", в рамках которого соотечественники получают помощь в приобретении российского гражданства, исполняется семь лет. Как указано на сайте проекта, "он был запущен после публикации серии материалов о бюрократических проволочках, с которыми пришлось столкнуться людям, желающим оформить документы". Через несколько месяцев работы проекта президент РФ Владимир Путин подписал новую концепцию миграционной политики. Принятые в рамках этого документа указы существенно упростили процесс переселения соотечественников из-за рубежа в Россию. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, маргарита симоньян, общество, ирина волк, владимир колокольцев, телеканал rt, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Маргарита Симоньян, Общество, Ирина Волк, Владимир Колокольцев, Телеканал RT, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ПМЭФ-2025
Симоньян поблагодарила МВД за общий с RT проект "Не один на один"

Симоньян поблагодарила МВД за создание общего с RT проекта "Не один на один"

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила министерство внутренних дел РФ, представителя МВД РФ Ирину Волк и министра МВД РФ Владимира Колокольцева за помощь в реализации их совместного с RT проекта "Не один на один".
"Сегодня справляет свой семилетний юбилей наш проект "Не один на один", в рамках которого мы вместе с МВД, за что огромное спасибо МВД и лично Ирине Волк, и, естественно, министру нашему Владимиру Колокольцеву, за то, что они помогают нам оперативно решать вопросы с получением российского гражданства русскими людьми, застрявшими за границей", - сказала Симоньян в интервью Ольге Скабеевой. Интервью Маргариты Симоньян и Ольги Скабеевой состоялось на площадке мультимедийного центра общества "Знание", организованной совместно с российским военно-историческим обществом в ходе ПМЭФ.
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Она рассказала, что проект помогает решать по-настоящему трагические истории, "когда наши военные, инженеры, ученые, служившие Советскому Союзу и работавшие в Советском Союзе, выполняя эти свои обязанности, отдавая долг своей родине, застряли на момент развала Советского Союза где-то в сопредельных республиках и вдруг оказались у нас здесь в России чужаками" и годами не могут оформить документы.
"Потому что, к сожалению, очень много людей, которым наплевать, которые видят только указивки, палочки, галочки, и не видят личность, и не в состоянии посмотреть в глаза, и не в состоянии почувствовать за палочками, галочками, закорючками фамилий чью-то боль, чью-то тоску по родине, чью-то тяжелую биографию", - добавила Симоньян.
Проекту RT и МВД "Не один на один", в рамках которого соотечественники получают помощь в приобретении российского гражданства, исполняется семь лет. Как указано на сайте проекта, "он был запущен после публикации серии материалов о бюрократических проволочках, с которыми пришлось столкнуться людям, желающим оформить документы". Через несколько месяцев работы проекта президент РФ Владимир Путин подписал новую концепцию миграционной политики. Принятые в рамках этого документа указы существенно упростили процесс переселения соотечественников из-за рубежа в Россию.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РоссияМаргарита СимоньянОбществоИрина ВолкВладимир КолокольцевТелеканал RTМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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