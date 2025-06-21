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Симоньян рассказала о сложнейшей операции России - РИА Новости, 21.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 21.06.2025 (обновлено: 16:58 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/simonjan-2024511871.html
Симоньян рассказала о сложнейшей операции России
Симоньян рассказала о сложнейшей операции России - РИА Новости, 21.06.2025
Симоньян рассказала о сложнейшей операции России
Россия ведет сложнейшую операцию и фактически находится в состоянии войны с Западом, заявила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T15:53:00+03:00
2025-06-21T16:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
маргарита симоньян
дональд трамп
ольга скабеева
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия ведет сложнейшую операцию и фактически находится в состоянии войны с Западом, заявила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Страна ведет сложнейшую операцию, находится де-факто в состоянии войны, де-факто со всем так называемым западным миром, потому что уже наш Дональд Фредович Трамп, президент США, публично подтвердил, как он сказал, что, "если бы не мы, Украина продержалась бы три дня". "Если бы не мы" — имея в виду Соединенные Штаты, естественно. Какие еще нужны доказательства? Их и без этого было полно", — отметила она в интервью Ольге Скабеевой на площадке мультимедийного центра общества "Знание", организованной с Российским военно-историческим обществом на ПМЭФ-2025.Медиаменеджер пояснила, что "это сложно и тяжело", подчеркнув, что в истории России такого не было никогда. По ее словам, в годы Великой Отечественной войны у СССР были союзники, в то время как сейчас Россия противостоит Западу практически в одиночку."Ведущая промышленная держава мира на тот момент — те же Соединенные Штаты, Великобритания и много-много других все-таки были на нашей стороне, и мы воевали все вместе. Безусловно, величайшим из всех перечисленных остается подвиг нашего народа. И именно наш народ перемолол подавляющее большинство немецких дивизий, немецкой живой силы и немецкой техники. И никому не позволено об этом забывать", — сказала Симоньян.Она добавила, что в случае прекращения поддержки Киева со стороны США украинский кризис завершится быстро, но если Вашингтон пойдет на эскалацию, то ситуация будет хуже, чем в случае Израиля с Ираном.&quot;Если они решат идти на эскалацию, мы же заднюю не дадим, это же очевидно — ну тебе-то очевидно. Аудитории нашей, я думаю, очевидно. Мы что, &quot;вернем&quot; Донбасс им? Мы отдадим на растерзание — что? — Крым? Ну смешно даже представить. Мы костьми ляжем, чтобы этого не произошло. У нас есть для этого все возможности&quot;, — уточнила медиаменеджер.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250316/simonyan-2005385980.html
https://ria.ru/20250601/svo-2020299106.html
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россия, сша, украина, маргарита симоньян, дональд трамп, ольга скабеева, российское военно-историческое общество (рвио), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Маргарита Симоньян, Дональд Трамп, Ольга Скабеева, Российское военно-историческое общество (РВИО), В мире
Симоньян рассказала о сложнейшей операции России

Симоньян: РФ ведет сложнейшую операцию и находится в состоянии войны с Западом

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / RT
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Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия ведет сложнейшую операцию и фактически находится в состоянии войны с Западом, заявила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Страна ведет сложнейшую операцию, находится де-факто в состоянии войны, де-факто со всем так называемым западным миром, потому что уже наш Дональд Фредович Трамп, президент США, публично подтвердил, как он сказал, что, "если бы не мы, Украина продержалась бы три дня". "Если бы не мы" — имея в виду Соединенные Штаты, естественно. Какие еще нужны доказательства? Их и без этого было полно", — отметила она в интервью Ольге Скабеевой на площадке мультимедийного центра общества "Знание", организованной с Российским военно-историческим обществом на ПМЭФ-2025.
Маргарита Симоньян на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Симоньян: Россия на СВО столкнулась с большей мощью врага, чем в 1941-м
16 марта, 22:53
Медиаменеджер пояснила, что "это сложно и тяжело", подчеркнув, что в истории России такого не было никогда. По ее словам, в годы Великой Отечественной войны у СССР были союзники, в то время как сейчас Россия противостоит Западу практически в одиночку.
"Ведущая промышленная держава мира на тот момент — те же Соединенные Штаты, Великобритания и много-много других все-таки были на нашей стороне, и мы воевали все вместе. Безусловно, величайшим из всех перечисленных остается подвиг нашего народа. И именно наш народ перемолол подавляющее большинство немецких дивизий, немецкой живой силы и немецкой техники. И никому не позволено об этом забывать", — сказала Симоньян.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Симоньян заявила, что завершила бы карьеру, если бы не СВО
1 июня, 16:10
Она добавила, что в случае прекращения поддержки Киева со стороны США украинский кризис завершится быстро, но если Вашингтон пойдет на эскалацию, то ситуация будет хуже, чем в случае Израиля с Ираном.
«

"Если они решат идти на эскалацию, мы же заднюю не дадим, это же очевидно — ну тебе-то очевидно. Аудитории нашей, я думаю, очевидно. Мы что, "вернем" Донбасс им? Мы отдадим на растерзание — что? — Крым? Ну смешно даже представить. Мы костьми ляжем, чтобы этого не произошло. У нас есть для этого все возможности", — уточнила медиаменеджер.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаМаргарита СимоньянДональд ТрампОльга СкабееваРоссийское военно-историческое общество (РВИО)В мире
 
 
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