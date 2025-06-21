Симоньян рассказала о сложнейшей операции России
Симоньян: РФ ведет сложнейшую операцию и находится в состоянии войны с Западом
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия ведет сложнейшую операцию и фактически находится в состоянии войны с Западом, заявила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Страна ведет сложнейшую операцию, находится де-факто в состоянии войны, де-факто со всем так называемым западным миром, потому что уже наш Дональд Фредович Трамп, президент США, публично подтвердил, как он сказал, что, "если бы не мы, Украина продержалась бы три дня". "Если бы не мы" — имея в виду Соединенные Штаты, естественно. Какие еще нужны доказательства? Их и без этого было полно", — отметила она в интервью Ольге Скабеевой на площадке мультимедийного центра общества "Знание", организованной с Российским военно-историческим обществом на ПМЭФ-2025.
Медиаменеджер пояснила, что "это сложно и тяжело", подчеркнув, что в истории России такого не было никогда. По ее словам, в годы Великой Отечественной войны у СССР были союзники, в то время как сейчас Россия противостоит Западу практически в одиночку.
"Ведущая промышленная держава мира на тот момент — те же Соединенные Штаты, Великобритания и много-много других все-таки были на нашей стороне, и мы воевали все вместе. Безусловно, величайшим из всех перечисленных остается подвиг нашего народа. И именно наш народ перемолол подавляющее большинство немецких дивизий, немецкой живой силы и немецкой техники. И никому не позволено об этом забывать", — сказала Симоньян.
Она добавила, что в случае прекращения поддержки Киева со стороны США украинский кризис завершится быстро, но если Вашингтон пойдет на эскалацию, то ситуация будет хуже, чем в случае Израиля с Ираном.
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"Если они решат идти на эскалацию, мы же заднюю не дадим, это же очевидно — ну тебе-то очевидно. Аудитории нашей, я думаю, очевидно. Мы что, "вернем" Донбасс им? Мы отдадим на растерзание — что? — Крым? Ну смешно даже представить. Мы костьми ляжем, чтобы этого не произошло. У нас есть для этого все возможности", — уточнила медиаменеджер.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.