https://ria.ru/20250621/simonjan-2024509774.html

Симоньян оценила ситуацию на Украине в случае прекращения поддержки США

Симоньян оценила ситуацию на Украине в случае прекращения поддержки США - РИА Новости, 21.06.2025

Симоньян оценила ситуацию на Украине в случае прекращения поддержки США

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в случае прекращения поддержки Украины президентом... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T15:38:00+03:00

2025-06-21T15:38:00+03:00

2025-06-21T15:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сша

маргарита симоньян

дональд трамп

ольга скабеева

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584337_0:251:3135:2014_1920x0_80_0_0_b87b3f3207c51f144842320ae4d1ee80.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в случае прекращения поддержки Украины президентом США Дональдом Трампом украинский кризис завершится быстро, но если Америка пойдет на эскалацию, то ситуация будет хуже, чем у Израиля и Ирана. "Если Трамп прекратит поддержку Украины, то украинский кризис завершится до того, как наши дети, и дети в Новороссии, и вообще все наши дети пойдут в школу... Если, наоборот, по каким-то причинам Америка пойдет на эскалацию, а мы видели неоднократно, что Америка вообще, и Трамп в частности, могут вести себя непредсказуемо, по причинам, иногда не поддающимся логическому осмыслению, а иногда поддающимся, ну, в общем, по каким бы то ни было причинам, если вдруг они решат пойти на эскалацию... это будет похлеще, чем то, что мы сейчас наблюдаем между Израилем и Ираном", - сказала Симоньян в интервью Ольге Скабеевой. Симоньян также отметила, что в случае эскалации США "всё закончится так, как я говорила с самого начала - ядерным ультиматумом", так как очевидно, что Россия не отступит и не "отдаст на растерзание" Крым, не отдаст и Донбасс. "Если они решат идти на эскалацию, мы же заднюю не дадим, это же очевидно, ну, тебе-то очевидно. Аудитории нашей, я думаю, очевидно. Мы что, "вернем" Донбасс им? Мы отдадим на растерзание что? Крым? Ну, смешно даже представить. Мы костьми ляжем, чтобы этого не произошло. У нас есть для этого все возможности", - добавила Симоньян. Интервью Маргариты Симоньян и Ольги Скабеевой состоялось на площадке мультимедийного центра общества "Знание", организованной совместно с российским военно-историческим обществом в ходе ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020336262.html

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002375920.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, маргарита симоньян, дональд трамп, ольга скабеева, война израиля и ирана: последние новости о конфликте