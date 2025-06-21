https://ria.ru/20250621/shtraf-2024432651.html

В Госдуме напомнили о штрафах за сбор краснокнижных грибов

В Госдуме напомнили о штрафах за сбор краснокнижных грибов - РИА Новости, 21.06.2025

В Госдуме напомнили о штрафах за сбор краснокнижных грибов

Россиянам за сбор краснокнижных грибов грозит штраф до одного миллиона рублей или заключение на срок до четырех лет, рассказал РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T03:13:00+03:00

2025-06-21T03:13:00+03:00

2025-06-21T10:36:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россиянам за сбор краснокнижных грибов грозит штраф до одного миллиона рублей или заключение на срок до четырех лет, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. "Сегодня, в сезон грибов, необходимо помнить о том, что за сбор некоторых видов грозит серьезное наказание. С октября 2023 года в силу вступил закон, значительно ужесточающий ответственность за умышленный сбор краснокнижных грибов. И если раньше все ограничивалось штрафами, то вот уже два года гражданам может грозить уголовная ответственность, включая возможность тюремного заключения. Так за сбор краснокнижных грибов грозит штраф на сумму до одного миллиона рублей или заключение на срок до четырех лет", — сказал Колунов. По словам парламентария, продажа и покупка таких грибов также подпадает под ответственность — гражданам грозит штраф до полутора миллионов рублей или лишение свободы до пяти лет. Он уточнил, что в случаях, когда сбор грибов осуществляет группа лиц или с использованием служебного положения, штрафы увеличиваются вплоть до трех миллионов рублей, а срок лишения свободы — до девяти лет. "За неумышленный сбор, напомню, штраф составляет от двух до пяти тысяч рублей. И тут мой совет грибникам — собирайте только те грибы, в которых вы уверены. Если есть сомнения — лучше оставьте гриб в лесу", — отметил Колунов. По его словам, данные нормы призваны сохранить природу России и ее биоразнообразие, защитить уникальные виды, которые находятся под угрозой исчезновения.

https://ria.ru/20250605/tyurma-2020985525.html

https://ria.ru/20250503/griby-2014723317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, госдума рф