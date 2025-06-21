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Юрист сообщила, за какой забор могут подать в суд - РИА Новости, 21.06.2025
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03:18 21.06.2025 (обновлено: 10:30 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/shtraf-2024428982.html
Юрист сообщила, за какой забор могут подать в суд
Юрист сообщила, за какой забор могут подать в суд - РИА Новости, 21.06.2025
Юрист сообщила, за какой забор могут подать в суд
При установке такой привычной конструкции, как забор, нужно соблюдать правила, иначе могут наступить правовые последствия. Об этом агентству "Прайм" рассказала... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T03:18:00+03:00
2025-06-21T10:30:00+03:00
елена кудерко
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. При установке такой привычной конструкции, как забор, нужно соблюдать правила, иначе могут наступить правовые последствия. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.По действующему ГОСТу, забор должен обозначать границы земельных владений, определенные в кадастре. Соответственно, он не должен выходить за пределы участка — это будет считаться незаконным захватом соседней территории. Суд может постановить убрать забор и освободить землю. Если на ней находились какие-то постройки, их придется снести без компенсации.Кроме того, нельзя нарушать право других лиц на ограниченное пользование участком.&quot;Например, если собственность преграждает единственный путь к другим владениям или водному объекту (озеро, река), владелец обязан создать условия для свободного передвижения всех заинтересованных сторон. Отказ гарантировать доступ приведет к судебному разбирательству&quot;, — объясняет эксперт.Для садоводов и дачников существует свод правил "Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства", в котором рекомендуется сооружать заборы из прозрачных конструкций высотой от 1,2 до 1,8 метра. Как отмечает Елена Кудерко, соседи могут обратиться в суд, если чужой забор создает тень на их участке, либо если забора нет вообще, но из-за этого открывается вид на заросшие угодья и хлам.
https://ria.ru/20250617/gosduma-2023351135.html
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елена кудерко
Елена Кудерко
Юрист сообщила, за какой забор могут подать в суд

Юрист Кудерко: за неправильную установку забора могут подать в суд

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЧастные дома
Частные дома - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. При установке такой привычной конструкции, как забор, нужно соблюдать правила, иначе могут наступить правовые последствия. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.
По действующему ГОСТу, забор должен обозначать границы земельных владений, определенные в кадастре. Соответственно, он не должен выходить за пределы участка — это будет считаться незаконным захватом соседней территории. Суд может постановить убрать забор и освободить землю. Если на ней находились какие-то постройки, их придется снести без компенсации.
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Кроме того, нельзя нарушать право других лиц на ограниченное пользование участком.
«

"Например, если собственность преграждает единственный путь к другим владениям или водному объекту (озеро, река), владелец обязан создать условия для свободного передвижения всех заинтересованных сторон. Отказ гарантировать доступ приведет к судебному разбирательству", — объясняет эксперт.

Для садоводов и дачников существует свод правил "Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства", в котором рекомендуется сооружать заборы из прозрачных конструкций высотой от 1,2 до 1,8 метра. Как отмечает Елена Кудерко, соседи могут обратиться в суд, если чужой забор создает тень на их участке, либо если забора нет вообще, но из-за этого открывается вид на заросшие угодья и хлам.
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