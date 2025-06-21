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Шор рассказал, в каком случае цены на газ в Молдавии могут подняться - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
08:14 21.06.2025 (обновлено: 08:15 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/shor-2024445011.html
Шор рассказал, в каком случае цены на газ в Молдавии могут подняться
Шор рассказал, в каком случае цены на газ в Молдавии могут подняться - РИА Новости, 21.06.2025
Шор рассказал, в каком случае цены на газ в Молдавии могут подняться
Цены на газ могут подняться, если у "Молдовагаз" отзовут лицензию, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T08:14:00+03:00
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пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Цены на газ могут подняться, если у "Молдовагаз" отзовут лицензию, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. "Цены поднимутся, потому что появятся фирмы-посредники, которые будут принадлежать чиновникам - окружению Санду, которые будут зарабатывать свои два рубля, но за счет кармана людей. Это делается специально для того, чтобы вытащить из населения дополнительные деньги", - сказал Шор на ПМЭФ. По его мнению, молдавские власти понимают, что "им осталось недолго". "Они воруют во всех внутренних бизнес-процессах. Они не платят налоги, возят контрабандный товар. То есть используют весь свой ресурс для того, чтобы зарабатывать деньги", - заключил Шор. Молдавия переживает сложную энергетическую ситуацию. В декабре 2024 года "Газпром" прекратил поставки газа в республику из-за неурегулированного долга "Молдовагаза". Российская компания оценивает долг в 709 миллионов долларов, в то время как власти Молдавии на основании проведенного в 2023 году аудита предлагают выплатить лишь 8,6 миллиона долларов. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/shor-2024235608.html
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илан шор, молдавия, украина, европа, молдовагаз, газпром, в мире
ПМЭФ-2025, Илан Шор, Молдавия, Украина, Европа, Молдовагаз, Газпром, В мире
Шор рассказал, в каком случае цены на газ в Молдавии могут подняться

Политик Шор: цены на газ могут подняться, если у "Молдовагаза" отзовут лицензию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМолдавский бизнесмен Илан Шор
Молдавский бизнесмен Илан Шор - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Молдавский бизнесмен Илан Шор. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Цены на газ могут подняться, если у "Молдовагаз" отзовут лицензию, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.
"Цены поднимутся, потому что появятся фирмы-посредники, которые будут принадлежать чиновникам - окружению Санду, которые будут зарабатывать свои два рубля, но за счет кармана людей. Это делается специально для того, чтобы вытащить из населения дополнительные деньги", - сказал Шор на ПМЭФ.
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По его мнению, молдавские власти понимают, что "им осталось недолго".
"Они воруют во всех внутренних бизнес-процессах. Они не платят налоги, возят контрабандный товар. То есть используют весь свой ресурс для того, чтобы зарабатывать деньги", - заключил Шор.
Молдавия переживает сложную энергетическую ситуацию. В декабре 2024 года "Газпром" прекратил поставки газа в республику из-за неурегулированного долга "Молдовагаза". Российская компания оценивает долг в 709 миллионов долларов, в то время как власти Молдавии на основании проведенного в 2023 году аудита предлагают выплатить лишь 8,6 миллиона долларов.
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После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт.
Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Илан ШорМолдавияУкраинаЕвропаМолдовагазГазпромВ мире
 
 
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