https://ria.ru/20250621/shor-2024445011.html

Шор рассказал, в каком случае цены на газ в Молдавии могут подняться

Шор рассказал, в каком случае цены на газ в Молдавии могут подняться - РИА Новости, 21.06.2025

Шор рассказал, в каком случае цены на газ в Молдавии могут подняться

Цены на газ могут подняться, если у "Молдовагаз" отзовут лицензию, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T08:14:00+03:00

2025-06-21T08:14:00+03:00

2025-06-21T08:15:00+03:00

пмэф-2025

илан шор

молдавия

украина

европа

молдовагаз

газпром

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012058066_0:84:3071:1811_1920x0_80_0_0_889fb8b2cb45fe0684928e18694b915e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Цены на газ могут подняться, если у "Молдовагаз" отзовут лицензию, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. "Цены поднимутся, потому что появятся фирмы-посредники, которые будут принадлежать чиновникам - окружению Санду, которые будут зарабатывать свои два рубля, но за счет кармана людей. Это делается специально для того, чтобы вытащить из населения дополнительные деньги", - сказал Шор на ПМЭФ. По его мнению, молдавские власти понимают, что "им осталось недолго". "Они воруют во всех внутренних бизнес-процессах. Они не платят налоги, возят контрабандный товар. То есть используют весь свой ресурс для того, чтобы зарабатывать деньги", - заключил Шор. Молдавия переживает сложную энергетическую ситуацию. В декабре 2024 года "Газпром" прекратил поставки газа в республику из-за неурегулированного долга "Молдовагаза". Российская компания оценивает долг в 709 миллионов долларов, в то время как власти Молдавии на основании проведенного в 2023 году аудита предлагают выплатить лишь 8,6 миллиона долларов. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/shor-2024235608.html

https://ria.ru/20250619/sandu-2023767360.html

https://ria.ru/20250530/shory-2020074265.html

молдавия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илан шор, молдавия, украина, европа, молдовагаз, газпром, в мире