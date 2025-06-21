Шор рассказал, в каком случае цены на газ в Молдавии могут подняться
Политик Шор: цены на газ могут подняться, если у "Молдовагаза" отзовут лицензию
Молдавский бизнесмен Илан Шор. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Цены на газ могут подняться, если у "Молдовагаз" отзовут лицензию, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.
"Цены поднимутся, потому что появятся фирмы-посредники, которые будут принадлежать чиновникам - окружению Санду, которые будут зарабатывать свои два рубля, но за счет кармана людей. Это делается специально для того, чтобы вытащить из населения дополнительные деньги", - сказал Шор на ПМЭФ.
По его мнению, молдавские власти понимают, что "им осталось недолго".
"Они воруют во всех внутренних бизнес-процессах. Они не платят налоги, возят контрабандный товар. То есть используют весь свой ресурс для того, чтобы зарабатывать деньги", - заключил Шор.
Молдавия переживает сложную энергетическую ситуацию. В декабре 2024 года "Газпром" прекратил поставки газа в республику из-за неурегулированного долга "Молдовагаза". Российская компания оценивает долг в 709 миллионов долларов, в то время как власти Молдавии на основании проведенного в 2023 году аудита предлагают выплатить лишь 8,6 миллиона долларов.
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После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт.
Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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