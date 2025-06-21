https://ria.ru/20250621/shadaev-2024472279.html

Шадаев высказался о возвращении зарубежных цифровых платформ в Россию

Шадаев высказался о возвращении зарубежных цифровых платформ в Россию - РИА Новости, 21.06.2025

Шадаев высказался о возвращении зарубежных цифровых платформ в Россию

Оснований для возвращения зарубежных цифровых платформ в Россию сейчас нет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на Петербургском... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T11:34:00+03:00

2025-06-21T11:34:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Оснований для возвращения зарубежных цифровых платформ в Россию сейчас нет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. "Единственное, что я хотел здесь сказать… почему-то существует ожидание, что сейчас вернутся зарубежные платформы. Я, честно говоря, не вижу никаких оснований для этого", - сказал Шадаев. Ранее в ходе дискуссии упоминались такие платформы, как Airbnb и Amazon. По словам министра, когда зарубежные платформы присутствовали на российском рынке, многие из них не выполняли требований законодательства в РФ - например, не хранили данные на территории страны. И в случае с ними важна работа на упреждение, формирование мер поддержки, и, добавил министр, в случае, если возобновятся платежи, будет сложнее. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250326/shadaev-2007567579.html

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Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, максут шадаев, airbnb, amazon