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Шадаев высказался о возвращении зарубежных цифровых платформ в Россию - РИА Новости, 21.06.2025
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11:34 21.06.2025 (обновлено: 11:53 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/shadaev-2024472279.html
Шадаев высказался о возвращении зарубежных цифровых платформ в Россию
Шадаев высказался о возвращении зарубежных цифровых платформ в Россию - РИА Новости, 21.06.2025
Шадаев высказался о возвращении зарубежных цифровых платформ в Россию
Оснований для возвращения зарубежных цифровых платформ в Россию сейчас нет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на Петербургском... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T11:34:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Оснований для возвращения зарубежных цифровых платформ в Россию сейчас нет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. "Единственное, что я хотел здесь сказать… почему-то существует ожидание, что сейчас вернутся зарубежные платформы. Я, честно говоря, не вижу никаких оснований для этого", - сказал Шадаев. Ранее в ходе дискуссии упоминались такие платформы, как Airbnb и Amazon. По словам министра, когда зарубежные платформы присутствовали на российском рынке, многие из них не выполняли требований законодательства в РФ - например, не хранили данные на территории страны. И в случае с ними важна работа на упреждение, формирование мер поддержки, и, добавил министр, в случае, если возобновятся платежи, будет сложнее. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, технологии, россия, максут шадаев, airbnb, amazon
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Airbnb, Amazon
Шадаев высказался о возвращении зарубежных цифровых платформ в Россию

Шадаев не увидел оснований для возвращения зарубежных цифровых платформ в Россию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМаксут Шадаев на ПМЭФ-2025
Максут Шадаев на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Максут Шадаев на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Оснований для возвращения зарубежных цифровых платформ в Россию сейчас нет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
«
"Единственное, что я хотел здесь сказать… почему-то существует ожидание, что сейчас вернутся зарубежные платформы. Я, честно говоря, не вижу никаких оснований для этого", - сказал Шадаев. Ранее в ходе дискуссии упоминались такие платформы, как Airbnb и Amazon.
По словам министра, когда зарубежные платформы присутствовали на российском рынке, многие из них не выполняли требований законодательства в РФ - например, не хранили данные на территории страны.
И в случае с ними важна работа на упреждение, формирование мер поддержки, и, добавил министр, в случае, если возобновятся платежи, будет сложнее.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииРоссияМаксут ШадаевAirbnbAmazon
 
 
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