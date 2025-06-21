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Сечин завершил доклад на ПМЭФ высказыванием Молотова - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:45 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/sechin-2024494084.html
Сечин завершил доклад на ПМЭФ высказыванием Молотова
Сечин завершил доклад на ПМЭФ высказыванием Молотова - РИА Новости, 21.06.2025
Сечин завершил доклад на ПМЭФ высказыванием Молотова
Глава "Роснефти" в преддверии годовщины начала Великой Отечественной Войны завершил доклад на Энергетической панели ПМЭФ высказыванием народного комиссара... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T13:45:00+03:00
2025-06-21T13:45:00+03:00
пмэф-2025
роснефть
вячеслав молотов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Глава "Роснефти" в преддверии годовщины начала Великой Отечественной Войны завершил доклад на Энергетической панели ПМЭФ высказыванием народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!". "Несмотря на то, что наша мечта об открытой глобальной экономике, о незыблемых законах, охраняющих неприкосновенность собственности и контрактных обязательств, о равных для всех правовых гарантиях оказалась иллюзией, несмотря на беспрецедентное в истории внешнее давление, мы повторяем великие слова, сказанные в июне 1941 года и ставшие символом несокрушимого духа нашего народа: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!", - сказал он. Эти слова были сказаны Молотовым в первый день Великой Отечественной Войны и впоследствии стали лозунгом советского народа в борьбе с нацистами. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250621/energii-2024484539.html
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роснефть, вячеслав молотов, ссср
ПМЭФ-2025, Роснефть, Вячеслав Молотов, СССР
Сечин завершил доклад на ПМЭФ высказыванием Молотова

Глава "Роснефти" Сечин завершил доклад на ПМЭФ-2025 высказыванием Молотова

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Игорь Сечин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Глава "Роснефти" в преддверии годовщины начала Великой Отечественной Войны завершил доклад на Энергетической панели ПМЭФ высказыванием народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!".
«
"Несмотря на то, что наша мечта об открытой глобальной экономике, о незыблемых законах, охраняющих неприкосновенность собственности и контрактных обязательств, о равных для всех правовых гарантиях оказалась иллюзией, несмотря на беспрецедентное в истории внешнее давление, мы повторяем великие слова, сказанные в июне 1941 года и ставшие символом несокрушимого духа нашего народа: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!", - сказал он.
Эти слова были сказаны Молотовым в первый день Великой Отечественной Войны и впоследствии стали лозунгом советского народа в борьбе с нацистами.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Сечин рассказал об оптимальном решении при выборе источников энергии
Вчера, 12:40
 
ПМЭФ-2025РоснефтьВячеслав МолотовСССР
 
 
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