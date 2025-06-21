https://ria.ru/20250621/sechin-2024494084.html

Сечин завершил доклад на ПМЭФ высказыванием Молотова

Сечин завершил доклад на ПМЭФ высказыванием Молотова - РИА Новости, 21.06.2025

Сечин завершил доклад на ПМЭФ высказыванием Молотова

Глава "Роснефти" в преддверии годовщины начала Великой Отечественной Войны завершил доклад на Энергетической панели ПМЭФ высказыванием народного комиссара... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T13:45:00+03:00

2025-06-21T13:45:00+03:00

2025-06-21T13:45:00+03:00

пмэф-2025

роснефть

вячеслав молотов

ссср

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_0:77:2954:1738_1920x0_80_0_0_08e6fefdab7c43c57ca1ec05dd0b04a7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Глава "Роснефти" в преддверии годовщины начала Великой Отечественной Войны завершил доклад на Энергетической панели ПМЭФ высказыванием народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!". "Несмотря на то, что наша мечта об открытой глобальной экономике, о незыблемых законах, охраняющих неприкосновенность собственности и контрактных обязательств, о равных для всех правовых гарантиях оказалась иллюзией, несмотря на беспрецедентное в истории внешнее давление, мы повторяем великие слова, сказанные в июне 1941 года и ставшие символом несокрушимого духа нашего народа: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!", - сказал он. Эти слова были сказаны Молотовым в первый день Великой Отечественной Войны и впоследствии стали лозунгом советского народа в борьбе с нацистами. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250621/energii-2024484539.html

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роснефть, вячеслав молотов, ссср