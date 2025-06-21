https://ria.ru/20250621/sechin-2024471576.html
Сечин: вера европейских политиков в зеленый переход напоминает зависимость
Сечин: вера европейских политиков в зеленый переход напоминает зависимость - РИА Новости, 21.06.2025
Сечин: вера европейских политиков в зеленый переход напоминает зависимость
Слепая вера европейских политиков в зеленый переход уже напоминает зависимость, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T11:30:00+03:00
2025-06-21T11:30:00+03:00
2025-06-21T13:04:00+03:00
пмэф-2025
игорь сечин
россия
роснефть
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_0:77:2954:1738_1920x0_80_0_0_08e6fefdab7c43c57ca1ec05dd0b04a7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Слепая вера европейских политиков в зеленый переход уже напоминает зависимость, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.Выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ, он отметил, что концепция "чистого нуля" в энергетике перечеркивает столетия поступательного развития общества, предлагая человечеству энергетический регресс, так как эффективность солнечной и ветровой энергетики гораздо ниже традиционных источников - атомной энергии, нефти, газа и даже угля."У европейских политиков не хватает смелости публично признать этот факт. Их слепая вера в зеленый переход уже напоминает зависимость", - сказал он.В этом контексте Сечин также процитировал одного из классиков французской литературы: "Красный нос - признак постоянства характера"."Французы - веселые ребята", - пошутил он, комментируя это выражение.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250621/vodorod-2024471015.html
https://ria.ru/20250621/neft-2024487953.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_41:0:2662:1966_1920x0_80_0_0_db59c03cb2fb475ae29682433475722c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь сечин, россия, роснефть, в мире
ПМЭФ-2025, Игорь Сечин, Россия, Роснефть, В мире
Сечин: вера европейских политиков в зеленый переход напоминает зависимость
Сечин: слепая вера западных политиков в зеленый переход напоминает зависимость
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Слепая вера европейских политиков в зеленый переход уже напоминает зависимость, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ, он отметил, что концепция "чистого нуля" в энергетике перечеркивает столетия поступательного развития общества, предлагая человечеству энергетический регресс, так как эффективность солнечной и ветровой энергетики гораздо ниже традиционных источников - атомной энергии, нефти, газа и даже угля.
"У европейских политиков не хватает смелости публично признать этот факт. Их слепая вера в зеленый переход уже напоминает зависимость", - сказал он.
В этом контексте Сечин
также процитировал одного из классиков французской литературы: "Красный нос - признак постоянства характера".
"Французы - веселые ребята", - пошутил он, комментируя это выражение.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.