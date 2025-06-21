https://ria.ru/20250621/sechin-2024471576.html

Сечин: вера европейских политиков в зеленый переход напоминает зависимость

Сечин: вера европейских политиков в зеленый переход напоминает зависимость - РИА Новости, 21.06.2025

Сечин: вера европейских политиков в зеленый переход напоминает зависимость

Слепая вера европейских политиков в зеленый переход уже напоминает зависимость, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T11:30:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Слепая вера европейских политиков в зеленый переход уже напоминает зависимость, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.Выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ, он отметил, что концепция "чистого нуля" в энергетике перечеркивает столетия поступательного развития общества, предлагая человечеству энергетический регресс, так как эффективность солнечной и ветровой энергетики гораздо ниже традиционных источников - атомной энергии, нефти, газа и даже угля."У европейских политиков не хватает смелости публично признать этот факт. Их слепая вера в зеленый переход уже напоминает зависимость", - сказал он.В этом контексте Сечин также процитировал одного из классиков французской литературы: "Красный нос - признак постоянства характера"."Французы - веселые ребята", - пошутил он, комментируя это выражение.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250621/vodorod-2024471015.html

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игорь сечин, россия, роснефть, в мире