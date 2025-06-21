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Сечин: вера европейских политиков в зеленый переход напоминает зависимость - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:30 21.06.2025 (обновлено: 13:04 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/sechin-2024471576.html
Сечин: вера европейских политиков в зеленый переход напоминает зависимость
Сечин: вера европейских политиков в зеленый переход напоминает зависимость - РИА Новости, 21.06.2025
Сечин: вера европейских политиков в зеленый переход напоминает зависимость
Слепая вера европейских политиков в зеленый переход уже напоминает зависимость, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T11:30:00+03:00
2025-06-21T13:04:00+03:00
пмэф-2025
игорь сечин
россия
роснефть
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Слепая вера европейских политиков в зеленый переход уже напоминает зависимость, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.Выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ, он отметил, что концепция "чистого нуля" в энергетике перечеркивает столетия поступательного развития общества, предлагая человечеству энергетический регресс, так как эффективность солнечной и ветровой энергетики гораздо ниже традиционных источников - атомной энергии, нефти, газа и даже угля."У европейских политиков не хватает смелости публично признать этот факт. Их слепая вера в зеленый переход уже напоминает зависимость", - сказал он.В этом контексте Сечин также процитировал одного из классиков французской литературы: "Красный нос - признак постоянства характера"."Французы - веселые ребята", - пошутил он, комментируя это выражение.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250621/vodorod-2024471015.html
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игорь сечин, россия, роснефть, в мире
ПМЭФ-2025, Игорь Сечин, Россия, Роснефть, В мире
Сечин: вера европейских политиков в зеленый переход напоминает зависимость

Сечин: слепая вера западных политиков в зеленый переход напоминает зависимость

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Игорь Сечин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Слепая вера европейских политиков в зеленый переход уже напоминает зависимость, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ, он отметил, что концепция "чистого нуля" в энергетике перечеркивает столетия поступательного развития общества, предлагая человечеству энергетический регресс, так как эффективность солнечной и ветровой энергетики гораздо ниже традиционных источников - атомной энергии, нефти, газа и даже угля.
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"У европейских политиков не хватает смелости публично признать этот факт. Их слепая вера в зеленый переход уже напоминает зависимость", - сказал он.
В этом контексте Сечин также процитировал одного из классиков французской литературы: "Красный нос - признак постоянства характера".
"Французы - веселые ребята", - пошутил он, комментируя это выражение.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Игорь СечинРоссияРоснефтьВ мире
 
 
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