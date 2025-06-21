https://ria.ru/20250621/sechin-2024470901.html

Сечин высказался о концепции чистого нуля в энергетике

Сечин высказался о концепции чистого нуля в энергетике - РИА Новости, 21.06.2025

Сечин высказался о концепции чистого нуля в энергетике

Концепция "чистого нуля" в энергетике перечеркивает столетия поступательного развития общества, предлагая человечеству энергетический регресс, заявил... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T11:26:00+03:00

2025-06-21T11:26:00+03:00

2025-06-21T12:44:00+03:00

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игорь сечин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Концепция "чистого нуля" в энергетике перечеркивает столетия поступательного развития общества, предлагая человечеству энергетический регресс, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК, экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он отметил, что всякий раз, когда человечество переходило на новый вид топлива, повышалась эффективность энергосистемы и расширялись её возможности. Это было связано с тем, что новый источник энергии, как правило, обладал более высокой плотностью энергетического потока."Плотность энергетического потока является ключевой характеристикой любого вида энергии. По этому показателю такие виды ископаемого топлива, как уголь (135,1 Вт/м²), нефть (195 Вт/м²) и газ (482 Вт/м²), а также атомная энергия (241 Вт/м²) намного опережают и солнечную (6,6 Вт/м²), и ветровую энергию (1,8 Вт/м²). Таким образом, концепция "чистого нуля" фактически перечеркивает столетия поступательного развития общества, предлагая человечеству энергетический регресс", - сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250621/sechin--2024460929.html

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