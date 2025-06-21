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Сечин высказался о возможном росте цены на нефть до ста долларов
Сечин высказался о возможном росте цены на нефть до ста долларов - РИА Новости, 21.06.2025
Сечин высказался о возможном росте цены на нефть до ста долларов
Глава "Роснефти" Игорь Сечин, комментируя возможный рост цены на нефть до 100 долларов за баррель, процитировал итальянского философа Никколо Макиавелли: "Сила... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T11:18:00+03:00
2025-06-21T11:18:00+03:00
2025-06-21T11:28:00+03:00
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, комментируя возможный рост цены на нефть до 100 долларов за баррель, процитировал итальянского философа Никколо Макиавелли: "Сила власти - в ее тайне"."Какая бы она ни была, нам сложно угадать, что будет, никто не знает. Я напомню Макиавелли: "Сила власти - в ее тайне". Мы не знаем, какие факторы геополитического характера будут воздействовать на рынок", - сказал он, комментируя прогноз бывшего руководителя Международного энергетического агентства и мирового эксперта в области энергетики Нобуо Танаки, озвученного им на Энергетической панели в рамках ПМЭФ.В своем выступлении Танаки поделился, что в прошлом году он прогнозировал цены на нефть ниже 60 долларов за баррель, и отметил, что тогда Сечин с ним согласился. "В этом году я боюсь, что цена может превысить 100 долларов в связи с кризисом, который происходит сейчас на Ближнем Востоке", - сказал Танаки.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, роснефть, игорь сечин, иран, израиль, международное энергетическое агентство
Экономика, Роснефть, Игорь Сечин, Иран, Израиль, Международное энергетическое агентство, ПМЭФ-2025
Сечин высказался о возможном росте цены на нефть до ста долларов
Сечин на вопрос о нефти по $100 заявил, что сила власти скрыта в ее тайне