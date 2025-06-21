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Сечин рассказал о росте рынка технологий ИИ в нефтегазовой отрасли
Сечин рассказал о росте рынка технологий ИИ в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 21.06.2025
Сечин рассказал о росте рынка технологий ИИ в нефтегазовой отрасли
Рынок технологий искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли вырастет на 83% уже к 2030 году, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T11:11:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Рынок технологий искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли вырастет на 83% уже к 2030 году, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "По экспертным оценкам, рынок технологий искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли вырастет на 83% уже к 2030 году. В данный момент 49% этого рынка приходится на сегмент переработки. Ожидается, что внедрение искусственного интеллекта в сегменте разведки и добычи будет расти по 14% в год в следующие пять лет", - сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, игорь сечин, роснефть
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин рассказал о росте рынка технологий ИИ в нефтегазовой отрасли
Сечин: рынок технологий ИИ в нефтегазовой отрасли вырастет на 83% к 2030 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Рынок технологий искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли вырастет на 83% уже к 2030 году, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"По экспертным оценкам, рынок технологий искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли вырастет на 83% уже к 2030 году. В данный момент 49% этого рынка приходится на сегмент переработки. Ожидается, что внедрение искусственного интеллекта в сегменте разведки и добычи будет расти по 14% в год в следующие пять лет", - сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.