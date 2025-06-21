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Сечин оценил энергопотребление биткоина в мире - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:09 21.06.2025 (обновлено: 12:46 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/sechin-2024465822.html
Сечин оценил энергопотребление биткоина в мире
Сечин оценил энергопотребление биткоина в мире - РИА Новости, 21.06.2025
Сечин оценил энергопотребление биткоина в мире
Энергопотребление биткоина в мире уже превысило уровень потребления Польши, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T11:09:00+03:00
2025-06-21T12:46:00+03:00
пмэф-2025
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игорь сечин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Энергопотребление биткоина в мире уже превысило уровень потребления Польши, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. Степень влияния цифровизации на мировую энергосистему хорошо видна на примере криптовалют, сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ. Менее чем за десять лет они превратились в самостоятельную отрасль, которая сегодня потребляет ресурсы наравне с целыми государствами, отметил Сечин. "Так, энергопотребление биткоина уже превысило уровень Польши", – указал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.По словам Сечина, цифровая революция с применением искусственного интеллекта и работой с большими данными должна стать основой роста производительности труда. Но развитие высоких технологий требует значительного объема природных ресурсов, а также масштабных инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал. Это, в свою очередь, означает многократный рост потребления энергии.Одной из основных движущих сил новой технологической революции является энергосектор. Использование ИИ на базе центров обработки данных - высокоэнергоемкий процесс. И по данным МЭА, на которые ссылается Сечин, сегодня потребности в электроэнергии одного дата-центра на 100 МВт сопоставимы с потреблением 100 тысяч домохозяйств. В будущем эти потребности могут вырасти в десятки раз.Глава "Роснефти" добавил, что такие центры внесут больший вклад в рост мирового спроса на электроэнергию, чем тяжелая промышленность или теплоснабжение. "По прогнозам, к 2030 году потребление ими электроэнергии более чем удвоится и достигнет одной тысячи ТВт.ч , что сопоставимо с текущим потреблением Японии", - заключил Сечин.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250527/bitkoin-2019449889.html
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польша, россия, игорь сечин, роснефть, в мире
ПМЭФ-2025, Польша, Россия, Игорь Сечин, Роснефть, В мире
Сечин оценил энергопотребление биткоина в мире

Сечин: энергопотребление биткоина в мире превысило уровень потребления Польши

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Энергопотребление биткоина в мире уже превысило уровень потребления Польши, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Степень влияния цифровизации на мировую энергосистему хорошо видна на примере криптовалют, сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ. Менее чем за десять лет они превратились в самостоятельную отрасль, которая сегодня потребляет ресурсы наравне с целыми государствами, отметил Сечин.
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"Так, энергопотребление биткоина уже превысило уровень Польши", – указал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
По словам Сечина, цифровая революция с применением искусственного интеллекта и работой с большими данными должна стать основой роста производительности труда. Но развитие высоких технологий требует значительного объема природных ресурсов, а также масштабных инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал. Это, в свою очередь, означает многократный рост потребления энергии.
Одной из основных движущих сил новой технологической революции является энергосектор. Использование ИИ на базе центров обработки данных - высокоэнергоемкий процесс. И по данным МЭА, на которые ссылается Сечин, сегодня потребности в электроэнергии одного дата-центра на 100 МВт сопоставимы с потреблением 100 тысяч домохозяйств. В будущем эти потребности могут вырасти в десятки раз.
Глава "Роснефти" добавил, что такие центры внесут больший вклад в рост мирового спроса на электроэнергию, чем тяжелая промышленность или теплоснабжение. "По прогнозам, к 2030 году потребление ими электроэнергии более чем удвоится и достигнет одной тысячи ТВт.ч , что сопоставимо с текущим потреблением Японии", - заключил Сечин.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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