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Сечин оценил энергопотребление биткоина в мире

Сечин оценил энергопотребление биткоина в мире - РИА Новости, 21.06.2025

Сечин оценил энергопотребление биткоина в мире

Энергопотребление биткоина в мире уже превысило уровень потребления Польши, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T11:09:00+03:00

2025-06-21T11:09:00+03:00

2025-06-21T12:46:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Энергопотребление биткоина в мире уже превысило уровень потребления Польши, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. Степень влияния цифровизации на мировую энергосистему хорошо видна на примере криптовалют, сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ. Менее чем за десять лет они превратились в самостоятельную отрасль, которая сегодня потребляет ресурсы наравне с целыми государствами, отметил Сечин. "Так, энергопотребление биткоина уже превысило уровень Польши", – указал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.По словам Сечина, цифровая революция с применением искусственного интеллекта и работой с большими данными должна стать основой роста производительности труда. Но развитие высоких технологий требует значительного объема природных ресурсов, а также масштабных инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал. Это, в свою очередь, означает многократный рост потребления энергии.Одной из основных движущих сил новой технологической революции является энергосектор. Использование ИИ на базе центров обработки данных - высокоэнергоемкий процесс. И по данным МЭА, на которые ссылается Сечин, сегодня потребности в электроэнергии одного дата-центра на 100 МВт сопоставимы с потреблением 100 тысяч домохозяйств. В будущем эти потребности могут вырасти в десятки раз.Глава "Роснефти" добавил, что такие центры внесут больший вклад в рост мирового спроса на электроэнергию, чем тяжелая промышленность или теплоснабжение. "По прогнозам, к 2030 году потребление ими электроэнергии более чем удвоится и достигнет одной тысячи ТВт.ч , что сопоставимо с текущим потреблением Японии", - заключил Сечин.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250527/bitkoin-2019449889.html

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польша, россия, игорь сечин, роснефть, в мире