https://ria.ru/20250621/sechin--2024460929.html

Сечин сравнил поиски облика мировой энергетики с походом за золотым руном

Сечин сравнил поиски облика мировой энергетики с походом за золотым руном - РИА Новости, 21.06.2025

Сечин сравнил поиски облика мировой энергетики с походом за золотым руном

Глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин сравнил поиски... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T10:33:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин сравнил поиски нового облика мировой энергетики с походом за золотым руном: кто, как аргонавты, сможет преодолеть все сложности, связанные с бурным ростом потребления электроэнергии, тот получит возможность опережающего экономического и технологического роста. Как сказал Сечин в ходе Петербургского международного экономического форума, текущее состояние мировой энергетики находится на этапе формирования нового облика, обусловленного многократным ростом потребления электроэнергии, генерация которой будет обеспечена как ископаемым топливом, так и возобновляемыми источниками. "Тот, кто сможет на практике принять участие в формировании нового облика энергетики, получит возможность опережающего экономического и технологического роста. Напрашивается аналогия с легендой о поиске золотого руна аргонавтами, преодолевшими невероятные препятствия и беды на пути к достижению счастья и благополучия", - сказал Сечин. Среди главных факторов, влияющих на формирование этого облика, он назвал: необходимость обеспечения энергобезопасности и энергоэффективности; дефициты бюджетов стран; рост населения в развивающихся странах; бурное развитие искусственного интеллекта. Всё это требует большого количества электроэнергии. И миру предстоит преодолеть риск ее дефицита в силу скачка потребления в Китае, Индии, развивающихся странах и гигантской потребности в электроэнергии для обеспечения центров обработки данных, подчеркнул глава "Роснефти". Рост потребления электроэнергии будет сопровождаться качественным увеличением производительности труда, основанном на новых технологиях, и этот процесс запущен, считает Сечин. Уже сегодня уровень выработки электроэнергии в Китае более чем в 2 раза превышает её производство в США, а 20 лет назад было наоборот, напомнил он. Рост потребления электроэнергии будет сопровождаться качественным увеличением производительности труда, основанном на новых технологиях, и этот процесс запущен, считает Сечин. Уже сегодня уровень выработки электроэнергии в Китае более чем в 2 раза превышает её производство в США, а 20 лет назад было наоборот, напомнил он.Завершая свое выступление, Сечин вернулся к теме золотого руна, с которой его начал, напомнив, что добыв руно, аргонавты вернулись в Грецию, однако счастья так и не снискали."Но в чем же смысл мифа, если за злом следует только зло и благие намерения превращаются в свою противоположность? Возможно, смысл в том, что золотое руно, полученное преступным путем, не приносит счастья, а зло всегда порождает зло. Чуда не случится", - сказал Сечин, далее продолжив эту мысль тем, что мечты об открытой глобальной экономике, законах неприкосновенности собственности и контрактных обязательствах после многочисленных санкций в отношении России оказались иллюзией.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20241208/sechin-1987953419.html

https://ria.ru/20241207/energetika-1987892151.html

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китай, россия, индия, игорь сечин, роснефть, в мире, сша