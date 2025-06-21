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Россия и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
15:08 21.06.2025 (обновлено: 18:35 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/sanktsii-2024505913.html
Россия и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям
Россия и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям - РИА Новости, 21.06.2025
Россия и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям
Россия и Венесуэла создадут рабочую группу по противодействию рестрикциям, сообщил РИА Новости заместитель министра антисанкционной политики страны Уильям... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T15:08:00+03:00
2025-06-21T18:35:00+03:00
пмэф-2025
россия
венесуэла
в мире
китай
турция
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Россия и Венесуэла создадут рабочую группу по противодействию рестрикциям, сообщил РИА Новости заместитель министра антисанкционной политики страны Уильям Кастильо."Мы реализуем меморандум, подписанный в прошлом году министрами иностранных дел наших стран, и уже назначили сопредседателей группы: с российской стороны — Министерство финансов, с нашей — мое ведомство. Россия уже сформировала команду, мы завершаем формирование своей", — заявил он на полях ПМЭФ.Подобности инициативыВстреча будет посвящена:Кастильо отметил, что Москва и Каракас, несмотря на давление, демонстрируют устойчивость и находят эффективные формы взаимной поддержки.Другие заявления Кастильо:Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала СВО. Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250617/sanktsii-2023438718.html
https://ria.ru/20250615/slovakiya-2022934967.html
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россия, венесуэла, в мире, китай, турция, санкции в отношении россии, оон
ПМЭФ-2025, Россия, Венесуэла, В мире, Китай, Турция, Санкции в отношении России, ООН
Россия и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям

Москва и Каракас создадут группу по противодействию санкциям в ближайшее время

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Россия и Венесуэла создадут рабочую группу по противодействию рестрикциям, сообщил РИА Новости заместитель министра антисанкционной политики страны Уильям Кастильо.
"Мы реализуем меморандум, подписанный в прошлом году министрами иностранных дел наших стран, и уже назначили сопредседателей группы: с российской стороны — Министерство финансов, с нашей — мое ведомство. Россия уже сформировала команду, мы завершаем формирование своей", — заявил он на полях ПМЭФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
ЕС подготовил беспрецедентные санкции против России, заявил Макрон
17 июня, 23:30

Подобности инициативы

  • Первое заседание рабочей группы пройдет в ближайшие месяцы.
  • Цель — выработать стратегию и практические решения для нейтрализации последствий санкций.
Встреча будет посвящена:
  • обмену исследовательскими данными;
  • академическому взаимодействию;
  • организации совместных мероприятий;
  • согласованию позиций на международных площадках.
Кастильо отметил, что Москва и Каракас, несмотря на давление, демонстрируют устойчивость и находят эффективные формы взаимной поддержки.
Братислава - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Словакия хочет отложить рассмотрение новых санкций против России
15 июня, 11:05
Другие заявления Кастильо:
  • Москва и Каракас выступают единым фронтом в борьбе с санкциями на площадке ООН;
  • взаимодействие с Россией имеет ключевое значение для продвижения инициатив на международной арене и защиты прав стран, подвергшихся экономической агрессии;
  • ограничения США и их союзников нарушают базовые права человека и экономический суверенитет;
  • план восстановления Венесуэлы включает развитие альянсов с Китаем, Россией и Турцией.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала СВО. Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Европа выбрала самый удачный момент для нового пакета санкций
15 июня, 08:00
 
ПМЭФ-2025РоссияВенесуэлаВ миреКитайТурцияСанкции в отношении РоссииООН
 
 
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