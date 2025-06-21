https://ria.ru/20250621/sanktsii-2024505913.html

Россия и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям

Россия и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям - РИА Новости, 21.06.2025

Россия и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям

Россия и Венесуэла создадут рабочую группу по противодействию рестрикциям, сообщил РИА Новости заместитель министра антисанкционной политики страны Уильям... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T15:08:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Россия и Венесуэла создадут рабочую группу по противодействию рестрикциям, сообщил РИА Новости заместитель министра антисанкционной политики страны Уильям Кастильо."Мы реализуем меморандум, подписанный в прошлом году министрами иностранных дел наших стран, и уже назначили сопредседателей группы: с российской стороны — Министерство финансов, с нашей — мое ведомство. Россия уже сформировала команду, мы завершаем формирование своей", — заявил он на полях ПМЭФ.Подобности инициативыВстреча будет посвящена:Кастильо отметил, что Москва и Каракас, несмотря на давление, демонстрируют устойчивость и находят эффективные формы взаимной поддержки.Другие заявления Кастильо:Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала СВО. Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250617/sanktsii-2023438718.html

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