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Россия и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям
Россия и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям - РИА Новости, 21.06.2025
Россия и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям
Россия и Венесуэла создадут рабочую группу по противодействию рестрикциям, сообщил РИА Новости заместитель министра антисанкционной политики страны Уильям... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T15:08:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Россия и Венесуэла создадут рабочую группу по противодействию рестрикциям, сообщил РИА Новости заместитель министра антисанкционной политики страны Уильям Кастильо."Мы реализуем меморандум, подписанный в прошлом году министрами иностранных дел наших стран, и уже назначили сопредседателей группы: с российской стороны — Министерство финансов, с нашей — мое ведомство. Россия уже сформировала команду, мы завершаем формирование своей", — заявил он на полях ПМЭФ.Подобности инициативыВстреча будет посвящена:Кастильо отметил, что Москва и Каракас, несмотря на давление, демонстрируют устойчивость и находят эффективные формы взаимной поддержки.Другие заявления Кастильо:Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала СВО. Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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россия, венесуэла, в мире, китай, турция, санкции в отношении россии, оон
ПМЭФ-2025, Россия, Венесуэла, В мире, Китай, Турция, Санкции в отношении России, ООН
Россия и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям
Москва и Каракас создадут группу по противодействию санкциям в ближайшее время
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Россия и Венесуэла создадут рабочую группу по противодействию рестрикциям, сообщил РИА Новости заместитель министра антисанкционной политики страны Уильям Кастильо.
"Мы реализуем меморандум, подписанный в прошлом году министрами иностранных дел наших стран, и уже назначили сопредседателей группы: с российской стороны — Министерство финансов, с нашей — мое ведомство. Россия уже сформировала команду, мы завершаем формирование своей", — заявил он на полях ПМЭФ.
- Первое заседание рабочей группы пройдет в ближайшие месяцы.
- Цель — выработать стратегию и практические решения для нейтрализации последствий санкций.
- обмену исследовательскими данными;
- академическому взаимодействию;
- организации совместных мероприятий;
- согласованию позиций на международных площадках.
Кастильо отметил, что Москва и Каракас, несмотря на давление, демонстрируют устойчивость и находят эффективные формы взаимной поддержки.
Другие заявления Кастильо:
- Москва и Каракас выступают единым фронтом в борьбе с санкциями на площадке ООН;
- взаимодействие с Россией имеет ключевое значение для продвижения инициатив на международной арене и защиты прав стран, подвергшихся экономической агрессии;
- ограничения США и их союзников нарушают базовые права человека и экономический суверенитет;
- план восстановления Венесуэлы включает развитие альянсов с Китаем, Россией и Турцией.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала СВО. Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.