https://ria.ru/20250621/sanktsii-2024503059.html

Санкциями Россию задушить не получится, заявил Кобяков

Санкциями Россию задушить не получится, заявил Кобяков - РИА Новости, 21.06.2025

Санкциями Россию задушить не получится, заявил Кобяков

Санкциями Россию задушить не получилось и не получится, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:44:00+03:00

2025-06-21T14:44:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Санкциями Россию задушить не получилось и не получится, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. "Все уже поняли, что санкциями нас задушить не получилось и не получится. Наоборот, они помогли нам определить, что именно сейчас нужно производить", - сказал он журналистам. Кобяков отметил, что появилось огромное количество интересной отечественной продукции."Если раньше 90% торговли было у наших импортных коллег, то теперь у них осталось около 10% торговли. Вся остальная торговля - наша, российская. Мы не рухнули в 2022 году, как прогнозировали на Западе. Мы уверенно выше среднемировых темпов росли и в 2023 году, и в 2024", - сказал он.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/sanktsii-2023781209.html

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россия, антон кобяков