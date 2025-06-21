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Санкциями Россию задушить не получится, заявил Кобяков - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:44 21.06.2025 (обновлено: 16:09 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/sanktsii-2024503059.html
Санкциями Россию задушить не получится, заявил Кобяков
Санкциями Россию задушить не получится, заявил Кобяков - РИА Новости, 21.06.2025
Санкциями Россию задушить не получится, заявил Кобяков
Санкциями Россию задушить не получилось и не получится, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:44:00+03:00
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пмэф-2025
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Санкциями Россию задушить не получилось и не получится, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. "Все уже поняли, что санкциями нас задушить не получилось и не получится. Наоборот, они помогли нам определить, что именно сейчас нужно производить", - сказал он журналистам. Кобяков отметил, что появилось огромное количество интересной отечественной продукции."Если раньше 90% торговли было у наших импортных коллег, то теперь у них осталось около 10% торговли. Вся остальная торговля - наша, российская. Мы не рухнули в 2022 году, как прогнозировали на Западе. Мы уверенно выше среднемировых темпов росли и в 2023 году, и в 2024", - сказал он.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, антон кобяков
ПМЭФ-2025, Россия, Антон Кобяков
Санкциями Россию задушить не получится, заявил Кобяков

Советник президента Кобяков: санкции не смогли задушить Россию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Кобяков на ПМЭФ-2025
Антон Кобяков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Антон Кобяков на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Санкциями Россию задушить не получилось и не получится, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
"Все уже поняли, что санкциями нас задушить не получилось и не получится. Наоборот, они помогли нам определить, что именно сейчас нужно производить", - сказал он журналистам.
Кобяков отметил, что появилось огромное количество интересной отечественной продукции.
"Если раньше 90% торговли было у наших импортных коллег, то теперь у них осталось около 10% торговли. Вся остальная торговля - наша, российская. Мы не рухнули в 2022 году, как прогнозировали на Западе. Мы уверенно выше среднемировых темпов росли и в 2023 году, и в 2024", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Окленд, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Новая Зеландия ввела новые санкции против России
19 июня, 07:31
 
ПМЭФ-2025РоссияАнтон Кобяков
 
 
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