https://ria.ru/20250621/sanktsii-2024503059.html
Санкциями Россию задушить не получится, заявил Кобяков
Санкциями Россию задушить не получится, заявил Кобяков - РИА Новости, 21.06.2025
Санкциями Россию задушить не получится, заявил Кобяков
Санкциями Россию задушить не получилось и не получится, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:44:00+03:00
2025-06-21T14:44:00+03:00
2025-06-21T16:09:00+03:00
пмэф-2025
россия
антон кобяков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024514386_0:0:3253:1831_1920x0_80_0_0_b2310d4f46be491c130af9cde30b33cb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Санкциями Россию задушить не получилось и не получится, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. "Все уже поняли, что санкциями нас задушить не получилось и не получится. Наоборот, они помогли нам определить, что именно сейчас нужно производить", - сказал он журналистам. Кобяков отметил, что появилось огромное количество интересной отечественной продукции."Если раньше 90% торговли было у наших импортных коллег, то теперь у них осталось около 10% торговли. Вся остальная торговля - наша, российская. Мы не рухнули в 2022 году, как прогнозировали на Западе. Мы уверенно выше среднемировых темпов росли и в 2023 году, и в 2024", - сказал он.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/sanktsii-2023781209.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024514386_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_d1b275e474e2cb72ca404b2baba4ec88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон кобяков
ПМЭФ-2025, Россия, Антон Кобяков
Санкциями Россию задушить не получится, заявил Кобяков
Советник президента Кобяков: санкции не смогли задушить Россию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Санкциями Россию задушить не получилось и не получится, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
"Все уже поняли, что санкциями нас задушить не получилось и не получится. Наоборот, они помогли нам определить, что именно сейчас нужно производить", - сказал он журналистам.
Кобяков
отметил, что появилось огромное количество интересной отечественной продукции.
"Если раньше 90% торговли было у наших импортных коллег, то теперь у них осталось около 10% торговли. Вся остальная торговля - наша, российская. Мы не рухнули в 2022 году, как прогнозировали на Западе. Мы уверенно выше среднемировых темпов росли и в 2023 году, и в 2024", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.