https://ria.ru/20250621/rousseff-2024503433.html

Дилма Роуссефф: гегемонизм, а не многосторонность мешает развитию в мире

Дилма Роуссефф: гегемонизм, а не многосторонность мешает развитию в мире - РИА Новости, 21.06.2025

Дилма Роуссефф: гегемонизм, а не многосторонность мешает развитию в мире

Тарифная война и эффект односторонних санкций наряду с другими кризисными факторами поставили экономическую систему мира в сложную ситуацию, заявила глава... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T15:30:00+03:00

2025-06-21T15:30:00+03:00

2025-06-21T15:30:00+03:00

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Тарифная война и эффект односторонних санкций наряду с другими кризисными факторами поставили экономическую систему мира в сложную ситуацию, заявила глава Нового банка развития Дилма Роуссефф. В интервью РИА Новости на ПМЭФ она оценила состояние современной экономической архитектуры, отметила важность использования национальных валют для нового финансового порядка в мире и указала на вред гегемонизма для общего развития стран.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.— Госпожа Роуссефф, как вы оцениваете экономическую архитектуру, сложившуюся в современном мире?— Мы находимся в очень сложной ситуации из-за ряда одновременных кризисов. Во-первых, идет тарифная война, которая вызывает разрушение цепочек поставок и производства, создавая риск инфляции и снижения темпа экономического роста стран. Во-вторых, череда геополитических потрясений, вызванных односторонними санкциями и запретами на экспорт технологий, тоже приводит к нарушению производства, поскольку препятствуют свободной торговле, особенно технологической продукцией. В-третьих, мы также постоянно переживаем стихийные бедствия из-за изменения климата. Это порождает сомнения и неопределенность.Кроме того, есть явное неравенство — непризнание растущей важности на мировой арене стран с формирующейся экономикой и развивающихся стран. Например, Конференции ООН по торговле и развитию прогнозирует, что к 2030 году на долю БРИКС будет приходиться 43% всего мирового ВВП. При этом страны БРИКС уже превзошли G7 в экономическом плане. Однако вес этих стран в международных организациях, как созданные после Второй мировой войны финансовые институты Бреттон-Вудской системы, не отражает их значимость в мировой экономике. Поэтому миру нужна другая парадигма, укрепляющая многополярность. Это означает, прежде всего, направленность на сотрудничество.Этот форум, ПМЭФ, очень важен. Он говорит о важности ценностей для построения процветания. На самом деле, ценности необходимы для построения миропорядка, в котором мы теснее сотрудничаем. Каковы эти ценности? Первая — это ценность многосторонности. Она заключается в признании за каждой страной права иметь собственную позицию, иметь свои проект и стратегию развития, что, по сути, является признанием суверенитета стран.Вторая ценность — это сотрудничество. Сотрудничество гораздо важнее, чем политика, при которой желают обеднения соседям, а торговые цепочки рвутся. Именно эта политика, называемая "разори соседа" (Beggar Thy Neighbor – ред.), привела ко Второй Мировой войне. Кроме того, сотрудничество открывает новые перспективы. Среди них, например, платформы, такие как БРИКС, и банки, такие как НБР, Новый банк развития.Почему эти платформы так важны? Потому что дают возможность сотрудничать в передаче знаний и технологий. Ни одна развивающаяся страна сегодня не хочет быть просто источником сырья, специализироваться на одной области. Странам нельзя попадать в так называемую "ловушку среднего дохода". Они не могут быть просто потребителями цифровых платформ. Термин "развитие", используемый, например, в названии банка, который я возглавляю, подразумевает, что странам нужно иметь саму возможность развиваться, что сегодня означает обладание технологиями. И в таком банке, как НБР, мы делимся знанием и технологиями, потому что без международного сотрудничества очень сложно развиваться. Поэтому важна политика, важны платформы и программы, которые обеспечивают доступ к новым технологиям.— Как мы можем изменить имеющуюся систему, чтобы отражать многополярный мир, который уже появился?— Первое условие – обмен ценностями, что и происходит на этом форуме. Какими ценностями мы обмениваемся? Ценностью многосторонности, ценностью сотрудничества, ценностью уважения к разным траекториям роста, ценностью взаимоуважения, с которым можно будет передавать друг другу знания. Как НБР, так и БРИКС полностью разделяют эти ценности.Но когда мы говорим о построении нового финансового порядка, мы не выступаем против какой-либо валюты. Не выступаем, например, против таких сильных валют, как евро или доллар. Мы говорим, что хотим использовать больше валют, обращать больше внимания на национальные валюты. Их использование возможно, например, в торговых операциях, и оно уже растет.При этом необходимо понимать, что для развития нужно участие как государственного сектора и государственных компаний, так и частных компаний, а также академических кругов и исследовательских центров. Именно сотрудничество секторов ведет к развитию и к инновациям. Для стран с формирующейся экономикой и для развивающихся стран сотрудничество — это, по сути, возможность обмена технологиями. Это необходимое условие для того, чтобы не быть просто потребителем новых платформ. В эпоху четвертой промышленной революции развитие невозможно без внедрения искусственного интеллекта, интернета вещей, биотехнологий в нашу экономическую систему. Сегодня важна и цифровая связь, например, все люди должны иметь доступ к цифровой экономике, к большим базам данных. НБР хочет финансировать связь. Страны не могут развиваться, если они только потребляют платформы или производят товары. Очень важно это менять, или страна отстанет. Наше предложение — не оставлять никого в стороне, а создать возможность общего развития через сотрудничество, будь то финансовое сотрудничество, экономическое или технологическое.— Говоря о НБР, как он может ориентироваться и действовать в этой ситуации?— Очень хороший вопрос. У банка есть ряд особенностей. Во-первых, он уважает суверенитет разных стран, входящих в него, руководствуется запросами стран. Это значит, что ценим проекты, приоритеты и планы, которые составляют страны. Например, я была в Центральной Азии. Все пять стран региона имеют определенный уровень долгосрочного планирования на 2030, 2040 и 2050 годы. Мы должны учитывать, что это приоритетные проекты. В таких областях, как логистическая инфраструктура, высокоскоростные железные дороги и автомобильные дороги, "умные" порты, аэропорты. Все хотят оптоволоконную сеть, цифровую сеть связи, крупные центры обработки данных. Это мы финансируем.Мы финансируем и социальную инфраструктуру. Доступ к воде для сельского хозяйства, в чем нуждаются во многих странах. Обеспечение санитарии и обеспечение жильем, особенно для групп с низким доходом. Мы также финансируем "умные" больницы. Нужны лучшие технологии, которые обеспечат большую производительность по более низкой цене. Это даст доступ к качественному здравоохранению большему числу людей. Мы также очень заинтересованы в финансировании образовательных проектов. Как проектов начального образования детей — потому что мы знаем, что неравенство начинается в детстве — так и более сложных уровней. Другими словами, финансирование от начального образования до аспирантуры.НБР готов финансировать всю цепочку образования. Это действительно нужно странам, они хотят стабильного, долгосрочного финансирования. Отсюда вытекает важность национальных валют. Что происходит, когда компания берет кредит в долларах? Внезапно, без какой-либо причины внутри страны, происходит внешнее колебание с внутренними эффектами на курс. Доллар укрепляется. Следовательно, кредит становится дороже. Или процентная ставка растет. Международное кредитование также становятся дороже. Во избежание таких ситуаций НБР хочет выделять финансирование на проекты в национальной валюте. Использование нацвалют также помогает углубить местные рынки капитала. То есть мы хотим гарантировать стабильное, долгосрочное финансирование, без которого невозможно выделение средств на железные дороги, гидроэлектростанции, цифровые сети, порты и аэропорты, а также на технопарки.Банк привержен выделению средств на борьбу с изменением климата. Нас также очень интересует финансирование потенциала стран по созданию своей базы разработки технологий и инноваций. Крупных лабораторий, структур, где можно создавать технологии, а не просто закупать их. Но сложно сокращать разрыв, который существует между развивающимися и развитыми странами. Без международного сотрудничества, без передачи технологий, без обмена знаниями это практически невозможно. Мы хотим иметь возможность по-настоящему помогать развивающимся странам и странам с формирующейся экономикой, значение которых растет все больше. Крайне важно преодолеть неравенство, сделать так, чтобы у жителей этих стран могли быть лучшие условия жизни.В фокусе развития должен быть человек, оно должно идти на благо людей, быть направлено на создание доступа к лучшим условиям жизни. Идти по этому пути означает создавать более стабильный мир.Наконец, хотела бы сказать, что мы действительно мы живем в сложное время. Однако у человечества никогда не было такого технологического, промышленного, сельскохозяйственного потенциала, потенциала для развития. И, вместе с этим, никогда не было столько возможностей и вызовов, поскольку силы однополярности препятствуют развитию, но силы сотрудничества могут это преодолеть. Не многосторонность мешает гармоничному общему развитию, а гегемонизм, одностороннее навязывание моделей.

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интервью - авторы, интервью, центральная азия, брикс, новый банк развития, оон