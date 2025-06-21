https://ria.ru/20250621/rossija-2024461853.html

Медведев рассказал, чем Россия ответит на провокации с "грязной бомбой"

Медведев рассказал, чем Россия ответит на провокации с "грязной бомбой" - РИА Новости, 21.06.2025

Медведев рассказал, чем Россия ответит на провокации с "грязной бомбой"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае провокации с "грязной бомбой", Россия ответит тактическим ядерным оружием. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T10:41:00+03:00

2025-06-21T10:41:00+03:00

2025-06-21T10:41:00+03:00

россия

москва

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае провокации с "грязной бомбой", Россия ответит тактическим ядерным оружием. Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о возможных попытках совершить провокацию с "грязной бомбой" в отношении России, отметил, что Москва будет вынуждена ответить соразмерно. "Чем? Чистой бомбой: ТЯО", - написал Медведев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, дмитрий медведев, безопасность