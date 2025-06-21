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Медведев рассказал, чем Россия ответит на провокации с "грязной бомбой"
Медведев рассказал, чем Россия ответит на провокации с "грязной бомбой" - РИА Новости, 21.06.2025
Медведев рассказал, чем Россия ответит на провокации с "грязной бомбой"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае провокации с "грязной бомбой", Россия ответит тактическим ядерным оружием. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T10:41:00+03:00
2025-06-21T10:41:00+03:00
2025-06-21T10:41:00+03:00
россия
москва
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае провокации с "грязной бомбой", Россия ответит тактическим ядерным оружием. Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о возможных попытках совершить провокацию с "грязной бомбой" в отношении России, отметил, что Москва будет вынуждена ответить соразмерно. "Чем? Чистой бомбой: ТЯО", - написал Медведев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев рассказал, чем Россия ответит на провокации с "грязной бомбой"
Медведев: в случае провокации с грязной бомбой Россия ответит ядерным оружием