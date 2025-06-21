https://ria.ru/20250621/rosneft-2024463461.html
"Роснефть" завершила разработку технологий для создания синтетической нефти
"Роснефть" завершила разработку технологий для создания синтетической нефти - РИА Новости, 21.06.2025
"Роснефть" завершила разработку технологий для создания синтетической нефти
"Роснефть" завершила разработку собственных технологий для создания синтетической нефти, получила патент и планирует внедрить их на Таймыре, заявил глава... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T10:51:00+03:00
2025-06-21T10:51:00+03:00
2025-06-21T10:51:00+03:00
пмэф-2025
таймыр
россия
игорь сечин
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736222062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c5f021f5a42d897e6cdb3cfce280422.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. "Роснефть" завершила разработку собственных технологий для создания синтетической нефти, получила патент и планирует внедрить их на Таймыре, заявил глава компании, ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин. "Роснефть" завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса GTL. Соответствующими патентами покрыты все стадии технологического процесса. Планируется внедрение этой технологии на Таймыре, в нашей новой нефтегазовой провинции. Перед вами - синтетическая нефть, состоящая из чистейших молекул углеводородов, с нулевым содержанием серы", - сказал он, продемонстрировав в ходе выступления на Энергетической панели ПМЭФ колбу с топливом и заодно табличку "Не курить!". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250621/sechin--2024460929.html
таймыр
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736222062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8def4ddf34b294fb90fcdd19bedda02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таймыр, россия, игорь сечин, роснефть
ПМЭФ-2025, Таймыр, Россия, Игорь Сечин, Роснефть
"Роснефть" завершила разработку технологий для создания синтетической нефти
"Роснефть" завершила разработку технологий для создания синтетической нефти в РФ