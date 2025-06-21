https://ria.ru/20250621/rosneft-2024463461.html

"Роснефть" завершила разработку технологий для создания синтетической нефти

"Роснефть" завершила разработку технологий для создания синтетической нефти - РИА Новости, 21.06.2025

"Роснефть" завершила разработку технологий для создания синтетической нефти

"Роснефть" завершила разработку собственных технологий для создания синтетической нефти, получила патент и планирует внедрить их на Таймыре, заявил глава... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T10:51:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. "Роснефть" завершила разработку собственных технологий для создания синтетической нефти, получила патент и планирует внедрить их на Таймыре, заявил глава компании, ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин. "Роснефть" завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса GTL. Соответствующими патентами покрыты все стадии технологического процесса. Планируется внедрение этой технологии на Таймыре, в нашей новой нефтегазовой провинции. Перед вами - синтетическая нефть, состоящая из чистейших молекул углеводородов, с нулевым содержанием серы", - сказал он, продемонстрировав в ходе выступления на Энергетической панели ПМЭФ колбу с топливом и заодно табличку "Не курить!". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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таймыр, россия, игорь сечин, роснефть