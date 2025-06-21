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"Роснефть" завершила разработку технологий для создания синтетической нефти - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:51 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/rosneft-2024463461.html
"Роснефть" завершила разработку технологий для создания синтетической нефти
"Роснефть" завершила разработку технологий для создания синтетической нефти - РИА Новости, 21.06.2025
"Роснефть" завершила разработку технологий для создания синтетической нефти
"Роснефть" завершила разработку собственных технологий для создания синтетической нефти, получила патент и планирует внедрить их на Таймыре, заявил глава... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T10:51:00+03:00
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пмэф-2025
таймыр
россия
игорь сечин
роснефть
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. "Роснефть" завершила разработку собственных технологий для создания синтетической нефти, получила патент и планирует внедрить их на Таймыре, заявил глава компании, ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин. "Роснефть" завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса GTL. Соответствующими патентами покрыты все стадии технологического процесса. Планируется внедрение этой технологии на Таймыре, в нашей новой нефтегазовой провинции. Перед вами - синтетическая нефть, состоящая из чистейших молекул углеводородов, с нулевым содержанием серы", - сказал он, продемонстрировав в ходе выступления на Энергетической панели ПМЭФ колбу с топливом и заодно табличку "Не курить!". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250621/sechin--2024460929.html
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таймыр, россия, игорь сечин, роснефть
ПМЭФ-2025, Таймыр, Россия, Игорь Сечин, Роснефть
"Роснефть" завершила разработку технологий для создания синтетической нефти

"Роснефть" завершила разработку технологий для создания синтетической нефти в РФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк"Роснефть"
Роснефть - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Роснефть". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. "Роснефть" завершила разработку собственных технологий для создания синтетической нефти, получила патент и планирует внедрить их на Таймыре, заявил глава компании, ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин.
«
"Роснефть" завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса GTL. Соответствующими патентами покрыты все стадии технологического процесса. Планируется внедрение этой технологии на Таймыре, в нашей новой нефтегазовой провинции. Перед вами - синтетическая нефть, состоящая из чистейших молекул углеводородов, с нулевым содержанием серы", - сказал он, продемонстрировав в ходе выступления на Энергетической панели ПМЭФ колбу с топливом и заодно табличку "Не курить!".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025ТаймырРоссияИгорь СечинРоснефть
 
 
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