https://ria.ru/20250621/reyd-2024372328.html
Секс-турне XVIII века. Как преступницы забеременели по пути в Австралию
Секс-турне XVIII века. Как преступницы забеременели по пути в Австралию - РИА Новости, 21.06.2025
Секс-турне XVIII века. Как преступницы забеременели по пути в Австралию
Вадим Минеев. Женщина на корабле — к беде. Это устоявшееся суеверие полностью опровергает история, произошедшая в 1789 году. Корабль с 226... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T09:33:00+03:00
2025-06-21T09:33:00+03:00
2025-06-21T09:33:00+03:00
австралия
англия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148419/37/1484193719_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_ef18e16fd5bfbc7f337aed6f868dcc05.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вадим Минеев. Женщина на корабле — к беде. Это устоявшееся суеверие полностью опровергает история, произошедшая в 1789 году. Корабль с 226 женщинами-заключенными отправился из Англии в Австралию. Путешествие продлилось вдвое дольше положенного, а когда судно наконец достигло конечного пункта , большинство из "пассажирок" оказалось в интересном положении. Срочно нужны женщиныВ те времена в Англии царил жестокий уголовный кодекс, прозванный Кровавым. За кражу козы могли повесить, а за воровство хлеба — посадить. Неудивительно, что очень быстро в британских тюрьмах не осталось свободного места. Для решения проблемы власти решили отправлять заключенных в далекую страну — Австралию. Шансы вернуться оттуда назад в Англию ничтожные. В 1787 году первый тюремный конвой привез к новым берегам 1400 заключенных, солдат и чиновников. Прибывшие поселенцы положили начало европейской колонизации Австралии.Но для успешного существования нужны были женщины, ведь ставилась задача заселить далекий континент и не дать каторжанам погрязнуть во грехах.Своеобразный контингентИ британское правительство зафрахтовало "Леди Джулиану" для перевозки женщин-заключенных, собрав их со всех тюрем. Девушкам было от 13 до 30 лет, и каждая пятая была несовершеннолетней.Большинство из них — лондонские проститутки, скупщики краденого, магазинные воришки.Правительственным агентом на борту корабля был лейтенант Томас Эдгар, который плавал с Джеймсом Куком в его последнем путешествии. Компетентный специалист, но на многое смотревший сквозь пальцы и не особо старавшийся поддерживать дисциплину.Это привело к тому, что довольно быстро молодые и симпатичные преступницы буквально за несколько дней свели с ума весь экипаж, и тюремная шхуна быстро превратилась в лодку любви.Плавучий бордельКаждый матрос и офицер нашел себе любовницу по вкусу. Вскоре были вскрыты и винные погреба, и экипаж пустился во все тяжкие. Некоторые из дам были так настойчивы и любвеобильны, что капитану пришлось в назидание остальным выпороть одну девицу за хулиганство.Очень быстро "Леди Джулиана" приобрел репутацию плавучего борделя. Бывший стюардом на корабле Джон Никол вспоминал: "когда мы были далеко в море, каждый мужчина на борту брал себе жену из числа каторжников, они не гнушались ничем".Дамы пошли еще дальше — вступив в сговор с офицерами и "мужьями", начали оказывать интимные услуги в портах. Тем не менее, почти все пассажирки добрались до Австралии в целости и невредимости. Питание выдавалось в полном объеме, судно содержалось в чистоте, женщинам был предоставлен свободный доступ на палубу.Веселое времяпровождение так понравилось команде, что вместо 158 дней, положенных на маршрут, "Леди Джулиана" плыл почти вдвое больше."Такой бесполезный груз"Когда корабль причалил в Порт-Джексон, местная британская колония страдала от голода. Жители в надежде на долгожданную провизию выбежали на берег. Какое же разочарование их ждало!Городской судья Дэвид Коллинз потом сильно возмущался: вместо необходимых припасов прибыл "такой ненужный и бесполезный груз, как 222 женщины".Многие колонисты открыто сетовали на прибытие еще большего количества "проклятых шлюх".Через две недели корабль с провизии все-таки пришел. Сытые и довольные жители Порт-Джексона уже по-другому смотрели на представительниц древнейшей профессии. Несмотря на то, что большинство из них уже были беременны. Многие из них оставили большое потомство, став теми самыми "матерями-основательницами" Австралийского государства.
австралия
англия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148419/37/1484193719_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_7832609cd2d91d76a779c97523c13110.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австралия, англия
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вадим Минеев. Женщина на корабле — к беде. Это устоявшееся суеверие полностью опровергает история, произошедшая в 1789 году. Корабль с 226 женщинами-заключенными отправился из Англии в Австралию. Путешествие продлилось вдвое дольше положенного, а когда судно наконец достигло конечного пункта , большинство из "пассажирок" оказалось в интересном положении.
В те времена в Англии
царил жестокий уголовный кодекс, прозванный Кровавым. За кражу козы могли повесить, а за воровство хлеба — посадить. Неудивительно, что очень быстро в британских тюрьмах не осталось свободного места.
Для решения проблемы власти решили отправлять заключенных в далекую страну — Австралию. Шансы вернуться оттуда назад в Англию ничтожные.
В 1787 году первый тюремный конвой привез к новым берегам 1400 заключенных, солдат и чиновников. Прибывшие поселенцы положили начало европейской колонизации Австралии.
Но для успешного существования нужны были женщины, ведь ставилась задача заселить далекий континент и не дать каторжанам погрязнуть во грехах.
И британское правительство зафрахтовало "Леди Джулиану" для перевозки женщин-заключенных, собрав их со всех тюрем. Девушкам было от 13 до 30 лет, и каждая пятая была несовершеннолетней.
Большинство из них — лондонские проститутки, скупщики краденого, магазинные воришки.
Правительственным агентом на борту корабля был лейтенант Томас Эдгар, который плавал с Джеймсом Куком в его последнем путешествии. Компетентный специалист, но на многое смотревший сквозь пальцы и не особо старавшийся поддерживать дисциплину.
Это привело к тому, что довольно быстро молодые и симпатичные преступницы буквально за несколько дней свели с ума весь экипаж, и тюремная шхуна быстро превратилась в лодку любви.
Каждый матрос и офицер нашел себе любовницу по вкусу. Вскоре были вскрыты и винные погреба, и экипаж пустился во все тяжкие.
Некоторые из дам были так настойчивы и любвеобильны, что капитану пришлось в назидание остальным выпороть одну девицу за хулиганство.
Очень быстро "Леди Джулиана" приобрел репутацию плавучего борделя. Бывший стюардом на корабле Джон Никол вспоминал: "когда мы были далеко в море, каждый мужчина на борту брал себе жену из числа каторжников, они не гнушались ничем".
Дамы пошли еще дальше — вступив в сговор с офицерами и "мужьями", начали оказывать интимные услуги в портах.
Тем не менее, почти все пассажирки добрались до Австралии в целости и невредимости.
Питание выдавалось в полном объеме, судно содержалось в чистоте, женщинам был предоставлен свободный доступ на палубу.
Веселое времяпровождение так понравилось команде, что вместо 158 дней, положенных на маршрут, "Леди Джулиана" плыл почти вдвое больше.
Когда корабль причалил в Порт-Джексон, местная британская колония страдала от голода. Жители в надежде на долгожданную провизию выбежали на берег. Какое же разочарование их ждало!
Городской судья Дэвид Коллинз потом сильно возмущался: вместо необходимых припасов прибыл "такой ненужный и бесполезный груз, как 222 женщины".
Многие колонисты открыто сетовали на прибытие еще большего количества "проклятых шлюх".
Через две недели корабль с провизии все-таки пришел. Сытые и довольные жители Порт-Джексона уже по-другому смотрели на представительниц древнейшей профессии. Несмотря на то, что большинство из них уже были беременны.
Многие из них оставили большое потомство, став теми самыми "матерями-основательницами" Австралийского государства.