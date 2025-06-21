https://ria.ru/20250621/rets-2024508772.html

Школа экспорта РЭЦ провела мастер-класс по кросс-культурным переговорам

Школа экспорта РЭЦ провела мастер-класс по кросс-культурным переговорам - РИА Новости, 21.06.2025

Школа экспорта РЭЦ провела мастер-класс по кросс-культурным переговорам

Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) 21 июня в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума провела... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T15:31:00+03:00

2025-06-21T15:31:00+03:00

2025-06-21T15:31:00+03:00

пмэф-2025

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024506836_0:149:3118:1903_1920x0_80_0_0_ccde7d0ac28f6ee08dd9bfe1e9390f4c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) 21 июня в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума провела мастер-класс по кросс-культурным переговорам в принципиально новом формате – студенты вступили в "поединок" с действующими переговорщиками-профессионалами, рассказали в РЭЦ."В ходе мастер-класса слушатели сперва познакомились с предлагаемыми Школой экспорта РЭЦ, а также Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России образовательными решениями в области международных переговоров – проектами "Школа кросс-культурной трансформации" и "Школа переговоров ВАВТ", призванными помочь бизнесу в преодолении культурных барьеров и организации международных переговоров с помощью профессиональных методик", - говорится в сообщении центра.Затем состоялось ключевое событие мастер-класса – переговорный поединок между командой студентов профильных направлений из разных российских ВУЗов, признанных лучшими по результатам межуниверситетских переговорных состязаний Школы экспорта РЭЦ, и командой экспертов-практиков, имеющих более чем десятилетний опыт работы в ВЭД. Студенты выступили в роли предпринимателей-экспортеров, а эксперты – в роли импортеров из разных стран, и каждая команда стремилась выторговать наиболее выгодные условия.Новый формат погрузил участников в атмосферу реальных переговоров с иностранными контрагентами, наглядно демонстрируя значимость тщательной подготовки, понимания культурных нюансов и особенностей, а также слаженной командной работы при достижении успеха на международной арене.Каждый из участников смог проявить себя и получил персональные рекомендации от экспертов во время детального разбора поединка после его завершения, отметили в РЭЦ. Мероприятие помогло студентам усовершенствовать навыки кросс-культурной коммуникации и осознать влияние культурных различий на деловые процессы."Успех в международном бизнесе сегодня невозможен без мастерства ведения переговоров, особенно с учетом культурного разнообразия наших партнеров. Мастер-класс – это не просто теория, а живая практика. Студенты смогли проверить свои навыки в международных переговорах, получили ценные советы от лучших экспертов в этой сфере и еще на шаг продвинулись в построении своей международной карьеры", – отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.По итогам мастер-класса также прошло награждение студенческих команд, занявших призовые места в межуниверситетских переговорных поединках Школы.Узнать больше об образовательных решениях в сфере внешнеэкономической деятельности для студентов и бизнеса можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.

https://ria.ru/20250621/rets-2024503934.html

https://ria.ru/20250621/rets-2024503260.html

https://ria.ru/20250621/rets-2024502869.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия