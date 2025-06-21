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Школа экспорта РЭЦ провела мастер-класс по кросс-культурным переговорам - РИА Новости, 21.06.2025
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15:31 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/rets-2024508772.html
Школа экспорта РЭЦ провела мастер-класс по кросс-культурным переговорам
Школа экспорта РЭЦ провела мастер-класс по кросс-культурным переговорам - РИА Новости, 21.06.2025
Школа экспорта РЭЦ провела мастер-класс по кросс-культурным переговорам
Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) 21 июня в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума провела... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T15:31:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) 21 июня в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума провела мастер-класс по кросс-культурным переговорам в принципиально новом формате – студенты вступили в "поединок" с действующими переговорщиками-профессионалами, рассказали в РЭЦ."В ходе мастер-класса слушатели сперва познакомились с предлагаемыми Школой экспорта РЭЦ, а также Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России образовательными решениями в области международных переговоров – проектами "Школа кросс-культурной трансформации" и "Школа переговоров ВАВТ", призванными помочь бизнесу в преодолении культурных барьеров и организации международных переговоров с помощью профессиональных методик", - говорится в сообщении центра.Затем состоялось ключевое событие мастер-класса – переговорный поединок между командой студентов профильных направлений из разных российских ВУЗов, признанных лучшими по результатам межуниверситетских переговорных состязаний Школы экспорта РЭЦ, и командой экспертов-практиков, имеющих более чем десятилетний опыт работы в ВЭД. Студенты выступили в роли предпринимателей-экспортеров, а эксперты – в роли импортеров из разных стран, и каждая команда стремилась выторговать наиболее выгодные условия.Новый формат погрузил участников в атмосферу реальных переговоров с иностранными контрагентами, наглядно демонстрируя значимость тщательной подготовки, понимания культурных нюансов и особенностей, а также слаженной командной работы при достижении успеха на международной арене.Каждый из участников смог проявить себя и получил персональные рекомендации от экспертов во время детального разбора поединка после его завершения, отметили в РЭЦ. Мероприятие помогло студентам усовершенствовать навыки кросс-культурной коммуникации и осознать влияние культурных различий на деловые процессы."Успех в международном бизнесе сегодня невозможен без мастерства ведения переговоров, особенно с учетом культурного разнообразия наших партнеров. Мастер-класс – это не просто теория, а живая практика. Студенты смогли проверить свои навыки в международных переговорах, получили ценные советы от лучших экспертов в этой сфере и еще на шаг продвинулись в построении своей международной карьеры", – отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.По итогам мастер-класса также прошло награждение студенческих команд, занявших призовые места в межуниверситетских переговорных поединках Школы.Узнать больше об образовательных решениях в сфере внешнеэкономической деятельности для студентов и бизнеса можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.
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экономика, россия
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия
Школа экспорта РЭЦ провела мастер-класс по кросс-культурным переговорам

Школа экспорта РЭЦ провела мастер-класс по кросс-культурным переговорам на ПМЭФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИван Стародубцев на ПМЭФ-2025
Иван Стародубцев на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) 21 июня в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума провела мастер-класс по кросс-культурным переговорам в принципиально новом формате – студенты вступили в "поединок" с действующими переговорщиками-профессионалами, рассказали в РЭЦ.
"В ходе мастер-класса слушатели сперва познакомились с предлагаемыми Школой экспорта РЭЦ, а также Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России образовательными решениями в области международных переговоров – проектами "Школа кросс-культурной трансформации" и "Школа переговоров ВАВТ", призванными помочь бизнесу в преодолении культурных барьеров и организации международных переговоров с помощью профессиональных методик", - говорится в сообщении центра.
Алисия Никитина и Анна Тышецкая на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Школа экспорта РЭЦ подписала соглашение с "НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург"
Вчера, 14:50
Затем состоялось ключевое событие мастер-класса – переговорный поединок между командой студентов профильных направлений из разных российских ВУЗов, признанных лучшими по результатам межуниверситетских переговорных состязаний Школы экспорта РЭЦ, и командой экспертов-практиков, имеющих более чем десятилетний опыт работы в ВЭД. Студенты выступили в роли предпринимателей-экспортеров, а эксперты – в роли импортеров из разных стран, и каждая команда стремилась выторговать наиболее выгодные условия.
Новый формат погрузил участников в атмосферу реальных переговоров с иностранными контрагентами, наглядно демонстрируя значимость тщательной подготовки, понимания культурных нюансов и особенностей, а также слаженной командной работы при достижении успеха на международной арене.
Каждый из участников смог проявить себя и получил персональные рекомендации от экспертов во время детального разбора поединка после его завершения, отметили в РЭЦ. Мероприятие помогло студентам усовершенствовать навыки кросс-культурной коммуникации и осознать влияние культурных различий на деловые процессы.
Подписание Соглашения между АНО дополнительного профессионального образования Школа экспорта Акционерного общества Российский экспортный центр и Всероссийской академией внешней торговли Министерства экономической торговли РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Школа экспорта РЭЦ и ВАВТ будут обучать бизнес международным переговорам
Вчера, 14:45
"Успех в международном бизнесе сегодня невозможен без мастерства ведения переговоров, особенно с учетом культурного разнообразия наших партнеров. Мастер-класс – это не просто теория, а живая практика. Студенты смогли проверить свои навыки в международных переговорах, получили ценные советы от лучших экспертов в этой сфере и еще на шаг продвинулись в построении своей международной карьеры", – отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.
По итогам мастер-класса также прошло награждение студенческих команд, занявших призовые места в межуниверситетских переговорных поединках Школы.
Узнать больше об образовательных решениях в сфере внешнеэкономической деятельности для студентов и бизнеса можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.
ПМЭФ-2025. Кадры для ВЭД: выбор нового поколения? - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Школа экспорта РЭЦ провела на ПМЭФ конференцию о кадрах
Вчера, 14:42
 
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