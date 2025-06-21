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Школа экспорта РЭЦ подписала соглашение с "НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург" - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:50 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/rets-2024503934.html
Школа экспорта РЭЦ подписала соглашение с "НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург"
Школа экспорта РЭЦ подписала соглашение с "НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург" - РИА Новости, 21.06.2025
Школа экспорта РЭЦ подписала соглашение с "НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург"
Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и "НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург" договорились о совместном развитии образовательных возможностей в... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:50:00+03:00
2025-06-21T14:50:00+03:00
пмэф-2025
россия
высшая школа экономики (вшэ)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и "НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург" договорились о совместном развитии образовательных возможностей в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сообщает центр.Соответствующее соглашение 21 июня на полях ПМЭФ-2025 подписали генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и директор "НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург" Анна Тышецкая."Соглашение направлено на популяризацию ВЭД как карьерного направления среди молодежи, развитие программ дополнительного профессионального и высшего образования в области внешнеэкономической деятельности, обеспечение будущих специалистов актуальными знаниями и насыщение рынка труда высококвалифицированными кадрами", - говорится в сообщении.Там добавляется, что Школа экспорта РЭЦ и петербургский НИУ ВШЭ планируют совместно разрабатывать и реализовывать вовлекающие профориентационные мероприятия для молодежи, студентов и школьников, запускать новые образовательные программы, проводить совместные исследовательские, деловые и обучающие мероприятия."На сегодняшний день молодые люди не слишком охотно выбирают внешнеэкономическую деятельность как область карьерного развития. Молодежи кажется, что международная торговля — это что-то очень сложное, неизвестное, тяжелодостижимое. Сотрудничество с петербургской Высшей школой экономики даст нам возможность наглядно показать молодым специалистам, что такое экспорт, что нужно для карьерного развития в этой сфере, каким увлекательным может быть обучение и какую престижную, высокооплачиваемую профессию можно получить в итоге", — подчеркнула Никитина."Наш приоритет — практикоориентированное образование, которое готовит специалистов для реальных потребностей российской экономики. Партнерство со Школой экспорта РЭЦ позволит нам еще эффективнее решать эту задачу в стратегически важной сфере внешнеэкономической деятельности. Студенты получат актуальные знания от практиков экспортного дела, а российский бизнес — высококвалифицированные кадры, способные укреплять позиции отечественных компаний на международных рынках. Это именно тот синтез теории и практики, который делает образование по-настоящему востребованным", — отметила Тышецкая.Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
https://ria.ru/20250621/rets-2024503260.html
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россия, высшая школа экономики (вшэ), экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ), Экономика
Школа экспорта РЭЦ подписала соглашение с "НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург"

Школа экспорта РЭЦ и "НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург" подготовят кадры для экспорта

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлисия Никитина и Анна Тышецкая на ПМЭФ-2025
Алисия Никитина и Анна Тышецкая на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Алисия Никитина и Анна Тышецкая на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и "НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург" договорились о совместном развитии образовательных возможностей в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сообщает центр.
Соответствующее соглашение 21 июня на полях ПМЭФ-2025 подписали генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и директор "НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург" Анна Тышецкая.
Подписание Соглашения между АНО дополнительного профессионального образования Школа экспорта Акционерного общества Российский экспортный центр и Всероссийской академией внешней торговли Министерства экономической торговли РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Школа экспорта РЭЦ и ВАВТ будут обучать бизнес международным переговорам
Вчера, 14:45
"Соглашение направлено на популяризацию ВЭД как карьерного направления среди молодежи, развитие программ дополнительного профессионального и высшего образования в области внешнеэкономической деятельности, обеспечение будущих специалистов актуальными знаниями и насыщение рынка труда высококвалифицированными кадрами", - говорится в сообщении.
Там добавляется, что Школа экспорта РЭЦ и петербургский НИУ ВШЭ планируют совместно разрабатывать и реализовывать вовлекающие профориентационные мероприятия для молодежи, студентов и школьников, запускать новые образовательные программы, проводить совместные исследовательские, деловые и обучающие мероприятия.
"На сегодняшний день молодые люди не слишком охотно выбирают внешнеэкономическую деятельность как область карьерного развития. Молодежи кажется, что международная торговля — это что-то очень сложное, неизвестное, тяжелодостижимое. Сотрудничество с петербургской Высшей школой экономики даст нам возможность наглядно показать молодым специалистам, что такое экспорт, что нужно для карьерного развития в этой сфере, каким увлекательным может быть обучение и какую престижную, высокооплачиваемую профессию можно получить в итоге", — подчеркнула Никитина.
ПМЭФ-2025. Кадры для ВЭД: выбор нового поколения? - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Школа экспорта РЭЦ провела на ПМЭФ конференцию о кадрах
Вчера, 14:42
"Наш приоритет — практикоориентированное образование, которое готовит специалистов для реальных потребностей российской экономики. Партнерство со Школой экспорта РЭЦ позволит нам еще эффективнее решать эту задачу в стратегически важной сфере внешнеэкономической деятельности. Студенты получат актуальные знания от практиков экспортного дела, а российский бизнес — высококвалифицированные кадры, способные укреплять позиции отечественных компаний на международных рынках. Это именно тот синтез теории и практики, который делает образование по-настоящему востребованным", — отметила Тышецкая.
Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
ПМЭФ-2025: день четвертый
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Петербургский международный экономический форум завершается.

ПМЭФ-2025

Петербургский международный экономический форум завершается.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Он проходил четыре дня: с 18 по 21 июня.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума

Он проходил четыре дня: с 18 по 21 июня.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 15
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На форуме были подписаны сотни многомиллиардных бизнес-соглашений.

ПМЭФ-2025. Культурный ДНК российских брендов

На форуме были подписаны сотни многомиллиардных бизнес-соглашений.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы.

ПМЭФ-2025. Сбор гостей перед началом пленарного заседания

В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 15
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Уделялось значительное внимание проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Уделялось значительное внимание проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 15
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Но особенное место заняло многообразие культур и то, что их объединяет в многополярном мире.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Но особенное место заняло многообразие культур и то, что их объединяет в многополярном мире.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В этом году ПМЭФ-2025 принимал гостей из более чем 140 стран и территорий.

ПМЭФ-2025. Работа форума

В этом году ПМЭФ-2025 принимал гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 15
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Их вниманию были представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Их вниманию были представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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8 из 15
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Среди гостей были видные иностранные политики.

ПМЭФ-2025. Россия и арабский мир - новые центры принятия решений на мировой арене

Среди гостей были видные иностранные политики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 15
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Так, во вчерашней пленарной сессии, где выступил Владимир Путин, участвовали глава Индонезии Прабово Субианто и высокие гости из Китая, ЮАР и Бахрейна.

ПМЭФ-2025

Так, во вчерашней пленарной сессии, где выступил Владимир Путин, участвовали глава Индонезии Прабово Субианто и высокие гости из Китая, ЮАР и Бахрейна.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Ее модератором был журналист из Объединенных Арабских Эмиратов, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Ее модератором был журналист из Объединенных Арабских Эмиратов, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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11 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Также вчера на Дворцовой площади выступили российские артисты и звезды итальянской эстрады.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Также вчера на Дворцовой площади выступили российские артисты и звезды итальянской эстрады.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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12 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума

Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это мероприятие подчеркнуло статус Петербурга как ведущей площадки для международного культурного диалога.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это мероприятие подчеркнуло статус Петербурга как ведущей площадки для международного культурного диалога.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером форума.

ПМЭФ-2025. Работа форума

РИА Новости выступает информационным партнером форума.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
15 из 15

Петербургский международный экономический форум завершается.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 15

Он проходил четыре дня: с 18 по 21 июня.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 15

На форуме были подписаны сотни многомиллиардных бизнес-соглашений.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 15

В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 15

Уделялось значительное внимание проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 15

Но особенное место заняло многообразие культур и то, что их объединяет в многополярном мире.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 15

В этом году ПМЭФ-2025 принимал гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 15

Их вниманию были представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
8 из 15

Среди гостей были видные иностранные политики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 15

Так, во вчерашней пленарной сессии, где выступил Владимир Путин, участвовали глава Индонезии Прабово Субианто и высокие гости из Китая, ЮАР и Бахрейна.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 15

Ее модератором был журналист из Объединенных Арабских Эмиратов, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 15

Также вчера на Дворцовой площади выступили российские артисты и звезды итальянской эстрады.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 15

Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
13 из 15

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это мероприятие подчеркнуло статус Петербурга как ведущей площадки для международного культурного диалога.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
14 из 15

РИА Новости выступает информационным партнером форума.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
ПМЭФ-2025РоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)Экономика
 
 
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