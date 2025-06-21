https://ria.ru/20250621/rets-2024503934.html

Школа экспорта РЭЦ подписала соглашение с "НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург"

Школа экспорта РЭЦ подписала соглашение с "НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург" - РИА Новости, 21.06.2025

Школа экспорта РЭЦ подписала соглашение с "НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург"

Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и "НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург" договорились о совместном развитии образовательных возможностей в... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:50:00+03:00

2025-06-21T14:50:00+03:00

2025-06-21T14:50:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и "НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург" договорились о совместном развитии образовательных возможностей в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сообщает центр.Соответствующее соглашение 21 июня на полях ПМЭФ-2025 подписали генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и директор "НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург" Анна Тышецкая."Соглашение направлено на популяризацию ВЭД как карьерного направления среди молодежи, развитие программ дополнительного профессионального и высшего образования в области внешнеэкономической деятельности, обеспечение будущих специалистов актуальными знаниями и насыщение рынка труда высококвалифицированными кадрами", - говорится в сообщении.Там добавляется, что Школа экспорта РЭЦ и петербургский НИУ ВШЭ планируют совместно разрабатывать и реализовывать вовлекающие профориентационные мероприятия для молодежи, студентов и школьников, запускать новые образовательные программы, проводить совместные исследовательские, деловые и обучающие мероприятия."На сегодняшний день молодые люди не слишком охотно выбирают внешнеэкономическую деятельность как область карьерного развития. Молодежи кажется, что международная торговля — это что-то очень сложное, неизвестное, тяжелодостижимое. Сотрудничество с петербургской Высшей школой экономики даст нам возможность наглядно показать молодым специалистам, что такое экспорт, что нужно для карьерного развития в этой сфере, каким увлекательным может быть обучение и какую престижную, высокооплачиваемую профессию можно получить в итоге", — подчеркнула Никитина."Наш приоритет — практикоориентированное образование, которое готовит специалистов для реальных потребностей российской экономики. Партнерство со Школой экспорта РЭЦ позволит нам еще эффективнее решать эту задачу в стратегически важной сфере внешнеэкономической деятельности. Студенты получат актуальные знания от практиков экспортного дела, а российский бизнес — высококвалифицированные кадры, способные укреплять позиции отечественных компаний на международных рынках. Это именно тот синтез теории и практики, который делает образование по-настоящему востребованным", — отметила Тышецкая.Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

https://ria.ru/20250621/rets-2024503260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, высшая школа экономики (вшэ), экономика